魚油好處｜奧米加3脂肪酸七功效　三文魚鯖魚減緩腦退化改善憂鬱

魚肉中的奧米加3脂肪酸（Omega-3）有利人體的大腦健康，有助減緩腦退化風險。美國心臟協會建議健康的成人每周可吃2餐海鮮，每餐約吃3份高脂的海鮮。



奧米加3脂肪酸益腦 減緩腦退化改善憂鬱

台灣營養師林雨薇在個人平台發文指出，海鮮中以吃魚有助健腦，關鍵在於魚油，魚油蘊藏奧米加3脂肪酸，在許多研究發現，它約有7種功效，有助護眼、降血脂、減患脂肪肝、保養皮膚防乾減癢、減患關節炎、改善憂鬱及老年腦退化等，因此每天飲食中吃含奧米加3脂肪酸的海鮮對身體有好處。

林引述聯合國糧食及農業組織指引，成人每天可攝取250-2000毫克奧米加3脂肪酸。而美國心臟協會建議成人每星期吃可吃2餐海鮮，每餐約3份高脂的海鮮。懷孕或餵哺母乳的婦女，每日攝取可在1300-1400毫克。

（龔嘉盛攝）

3份海鮮約等於一隻手掌 鯖魚三文魚秋刀魚為上選

林解釋可用手作工具測量海鮮的份量，以3根手指的大小及厚度算為1份海鮮，手掌心大小及厚度的份量為2份，全手掌大小的份量，手掌細為3份、手掌大叫4份海鮮。蘊藏豐富奧米加3脂肪酸的食物包括鯖魚、三文魚及秋刀魚等，只要吃1份魚肉份量，就能吃到1500毫克以上的魚油，最有效率補充魚油。

按圖了解海鮮奧米加3脂肪酸含量︰

+ 1

少於150毫克奧米加3脂肪酸的海鮮，因為脂肪含量低，所以並非良好的奧米加3脂肪酸補充來源，但它們含豐富蛋白質，可考慮在減脂增肌期間或平日飲食中適量食用。

保留奧米加3脂肪酸 水煮烘烤氣炸減少流失

林續指烹調含豐富油脂的魚類時，可用水煮、烘烤、氣炸的方式，盡量減少奧米加3脂肪酸流失，以上的方式約流失15-20％奧米加3脂肪酸，若以高溫油炸海鮮，將耗損近一半。如果煮魚湯，建議連湯渣一起食用。

用水煮、烘烤、氣炸的方式，盡量減少奧米加3脂肪酸流失。（龔嘉盛攝）

揀三文魚貼士 肉嫩油豐睇魚腹白衣

平日到超級市場購買一份份預先切好及包裝好的三文魚乾淨衛生，選購時比對之下，你了解哪一份三文魚切件更肥甘味美、肉嫩油豐？日本採購海鮮的資深專家教大家要看看魚腹，可發現鑒別美味三文魚的關鍵，以後不用瞎猜，很快便知道哪份更好吃，同時有助減低買了腥味強烈的三文魚回家。

按圖了解鑒別美味三文魚的主要方法︰

+ 16

相關文章︰降血脂｜飲食7步降三酸甘油脂防中風 吃豆腐三文魚水果日限幾多?

參考資料︰林雨薇營養師