清湯腩做法｜黃淑儀燜清湯牛腩8秘訣+清湯腩香料　多1步腍滑不散

清湯腩是許多人去牛腩麵店都會叫的菜式，不過很多人都以為這道菜很難自製，因此不會在家裡自己燜。黃淑儀（Gigi姐）都曾經一樣，在溫哥華居住時，想食清湯腩卻遍尋不獲，幸好得一位大廚朋友教路，才知道原來在家燜清湯牛腩一點也不難。她又分享了燜牛腩腍滑卻不會鬆散軟爛的小貼士，馬上跟她學習吧。



清湯牛腩做法｜黃淑儀獲朋友指點 燜牛腩非想像般難

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》其中一集，分享了「清湯牛腩」的做法，她憶述自己在溫哥華居住時，有日忽然很渴望食到清湯牛腩，不過這菜式在北美洲並不常見，反而你想吃一碗台式牛肉麵還比較易找到。於是，Gigi姐致電一位叫「老大」的大廚朋友，詢問對方其餐廳可有清湯腩，對方回答說：「冇呀，但好容易整啫Gigi，你落香料煲、牛腩汆水，煲個零兩個鐘得啦！」於是Gigi照大廚的方法去做，燜牛腩原來果然沒想像般難。牛腩分3種：爽腩/坑腩/崩沙腩肉味口感各不同 哪種牛味最濃扺食?

Gigi姐在加拿大生活的時候，有次很想食清湯腩，最後有位大廚朋友親自教路，她才學識在家裡燜清湯腩。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

Gigi姐用牛坑腩製作清湯牛腩，好友鄧達智食過翻尋味。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

清湯牛腩做法｜首選坑腩 其次牛腱、牛肋條

其後，Gigi姐更在烹飪節目上為時裝設計師鄧達智炮製這道菜，對方一試愛上，到下次派對時，鄧達智指明要再食Gigi姐煮的清湯腩，讓她有難以形容的滿足感。Gigi姐說，可以的話就買坑腩，若找不到的話，用牛腱、牛肋條亦可，記者就照著她用的方法，綜合出8大貼士。

請按下圖睇Gigi姐燜清湯牛腩的材料、步驟和貼士：

清湯牛腩食譜

材料：

牛坑腩1.2公斤

薑3片



湯底：

陳皮1角

八角2顆

甘草4片

黑椒粒1湯匙

香葉4片

冰糖1湯匙

紅椒1隻

草果1個

桂皮1條

鹽1茶匙

薑4片

水適量（浸過牛腩面）



做法：

1.牛腩入鍋，熱水蓋過面，加薑數片，開中小火，汆水半小時。

2.另備一鍋大水，加入湯底香料，跟牛腩同時間開火熬煮出味。待牛腩汆水後，取出牛腩加入香料水中，繼續煲1.5至2小時。

3.牛腩煮好後，取出放涼，切件。煮牛腩湯汁另外加熱，上碟後，再淋上煮熱的湯即可。



+ 1

清湯牛腩做法｜黃淑儀8大貼士

1 Gigi姐說平時燜滷水，有丁香、小茴香等比較幼細的香料，通常都會用紗袋或魚袋裝著來煲，但今次最細粒的香料也只是黑胡椒粒，煮完亦很易挑走，因此沒有用魚袋。

2 燜牛腩要預備兩煲水，一是將牛腩汆水，二是煲香料。

3牛腩記緊不用切，原塊放入鍋汆水便可，之後才切。

4 Gigi姐說別人煮香料很少加辣椒，但對她來說卻是必加，即使是辣椒乾也不要緊。她指，加辣椒不是取其辣，而是圖她的香味，絕對有畫龍點睛功效！

5 有人覺得牛坑腩不算太多髒物，撇走浮游物後水仍十分清澈，因此無需倒走牛腩水，沿用這鍋水連香料燜牛腩，反而更保留到牛腩味。留意鍋有很多浮沫，最好也用布把它抹走。

6 原件牛坑腩約燜2小時，燜完不要馬上切開來吃，否則會將牛腩切到爛茸茸，影響賣相。應將牛腩和湯汁放涼甚至冷藏，冷藏後再切塊，賣相更好，大小厚薄悉隨尊便。牛坑腩攤開來，相當整齊漂亮，若燜完即切就做不到這效果。

7 若你的清湯腩是直接食用，多少湯汁都冇問題，假若你會配湯河或湯麵，燜牛腩時就要多加點水，確保夠湯。她今次用2小時來燜牛腩，但烹飪不能一本通書睇到老，實際燜牛腩時間，宜按食材種類、爐具火力等調節。

8 想知道牛腩是否夠腍，可用筷子戳進去，看它是否夠軟身。若你燜牛肋條等較易燜腍，或者個半小時已燜完。