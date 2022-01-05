茄子食譜︳素肉醬焗茄子情人節西餐主菜　3大貼士易熟入味不苦澀

這份是素食譜，看上去；吃起來，卻比葷食版的肉醬焗茄子不遑多讓。如果奉行低碳飲食法的朋友，而又喜歡吃茄子的，別錯過這道素肉醬焗茄子，它會是很好的Pizza及肉醬千層麵代替品。想將全隻茄子在烤焗時更易令它熟透，吸收更多醬汁，並且使茄子不帶苦澀味，有三個貼士可參考。

素肉醬焗茄子

選肥肥胖胖的意大利茄子、日本圓茄最好，一來賣相好，二來多肉，而且它們的菜草腥味較淡，皮肉較硬，適合碳烤、燒烤、酥炸及燉煮等，吃起來柔軟而不爛，入口細滑，風味溫和，配濃郁的醬汁享用，叫人回味無窮。

用適量鹽搓上茄子肉，倒轉放置茄子醃5分鐘逼出苦水，緊記之後要用廚房紙抹淨。

上文提到要將茄子煮得更入味及易熟，首先，將茄子縱向切開，用小尖刀在茄子肉上鎅「網格」。接着，用適量鹽搓上茄子肉，倒轉放置茄子醃5分鐘。用鹽醃茄子，就像青瓜「殺青」一樣逼出苦水，緊記之後要用廚房紙抹淨。然後，先以200°C焗茄子，15分鐘後取出，才上醬汁再入爐烤焗；如此一來，茄子的組織及纖維被破開，便更易煮熟，更易使醬汁滲入。經二次烤焗的茄子已不怕生，質感如海綿般鬆軟。

茄子肉上鎅「網格」，茄子的組織及纖維被破開，便更易煮熟，更易使醬汁滲入。

塗上喜歡的醬汁，例如是煮好的茄汁素肉醬，再灑上素芝士，回爐烤焗10分鐘後完成。趁熱享用，感受茄子皮帶些許焦脆的口感，茄子肉卻軟綿細滑，素肉醬香濃撲鼻，夾雜香草味、酸甜味及素肉香味，五味紛陳，其味無窮。

配茄汁素肉醬，灑上素芝士，回爐烤焗10分鐘後完成。

素肉醬焗茄子食譜

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攝影、攝錄︰麥超億

剪接：鍾瑞龍

健康小貼士︰

茄子可清熱活血、消腫止痛，維生素P可軟化血管及增強彈性，防治高血壓、動脈硬化，也有助降低高血脂及高血壓。勿將茄子長時間浸泡在水中，否則表皮的蠟質會被破壞，茄肉變質腐爛，容易引起腸胃不適。



素豬肉的成分包括豌豆、非基因改造大豆、冬菇和米。每100克素豬肉含0毫克膽固醇和4.6克膳食纖維，飽和脂肪和膽固醇均是0，與一般未經烹調的豬肉碎（瘦肉佔84%）相比，素猪肉的熱量低68%。



茄子的維生素P可軟化血管及增強彈性，防治高血壓。

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【素肉醬焗茄子】 （焗/Bake）

2人分量 1級難度 50分鐘

材料︰

茄子2條

素豬肉100克

蒜蓉1茶匙

洋蔥1/4個

奧勒岡香草20克

鹽1/4茶匙

黑椒1/2茶匙

罐裝番茄400克（1罐）

素芝士適量

茄膏1湯匙

醃料︰

糖1/2茶匙

鹽少許

胡椒粉1/4茶匙

麻油1茶匙

粟粉2茶匙

做法︰

1.將茄子洗淨，切半，在茄子肉上切網紋，灑鹽，搓勻。

2.倒轉茄子，靜置5分鐘，待水分滲出。洋蔥切粒。

3.素豬肉加入醃料後，醃10分鐘。

4.用廚紙吸乾茄子水分，放入已預熱200°C焗爐，焗15分鐘。

5.加熱油鑊，用中火炒香蒜蓉、洋蔥粒、奧勒崗香草。

6.加入鹽、黑椒、罐裝番茄、醃好的素豬肉，用細火慢煮10分鐘備用。

7.取出茄子，放上番茄肉醬。

8.在茄子上鋪勻素芝士，放入已預熱200°C焗爐，焗10分鐘完成。

不失敗秘訣︰

茄子切網紋，讓醬汁更易入味。

茄子肉上灑鹽搓勻，倒轉靜置待出水，可去掉苦味。