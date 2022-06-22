豆腐食譜｜琵琶豆腐家常版老少咸宜　香脆可口這種豆腐嫩滑易定型

琵琶豆腐是廣東老菜之一，主要由鯪魚肉、豆腐等材料製成，一般做法會先蒸後炸，方面定型防止爛掉及保持滑嫩口感。傳統的琵琶豆腐步驟繁複，以下介紹的家常版做法，簡單快捷，一樣香脆可口媲美酒樓大廚！



琵琶豆腐食譜

外型像琵琶而得名 布包豆腐更香更易定型

琵琶豆腐曾是廣東酒樓的名菜，多數會跟不同的海鮮如蝦仁、蟹肉等一同與豆腐拌勻成混合物，利用中式陶匙把餡料固定先蒸，放涼後用大火炸至脆身。上碟時便會發現用中式陶匙定型後就像一個琵琶的形狀，所以稱之為琵琶豆腐。

琵琶豆腐用中式湯匙把餡料定型，亦因為它像一個中國樂器琵琶而得此名。

現時製作琵琶豆腐也沒有以前般講究，餡料的選擇豐儉由人，以下的食譜，沒有用上其他海鮮只有鯪魚肉、豆腐和冬菇，相當家常。至於豆腐方面，任何一款豆腐亦可，個人認為布包豆腐的質地最佳，不太硬不太嫩而且富有豆香，材料混合後也容易掌握。家常版的琵琶豆腐當然不用先蒸後炸，放入油鍋前先利用2隻不鏽鋼湯匙逐一塑型，再慢慢推入鍋中半煎炸至金黃色，最後可選擇用蠔油埋茨，蝦子或者fusion點的泰式辣醬亦同樣風味十足。

琵琶豆腐食譜

健康小貼士：

鯪魚，味甘、性平，入肝、脾經，具有強健筋骨、行氣活血、利濕的功效。 一般人群均可食用，特別是體質虛弱，氣血不足，營養不良之人。 用黃豆製作的豆腐含豐富的蛋白質、鈣質和大豆卵磷脂，卡路里低，營養容易被人體吸收，能夠有助預防心血管疾病。



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攝影、攝錄︰麥超億、李炳芳

剪接：葉思雅