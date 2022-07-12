老黃瓜湯水合集｜清熱解毒去濕消腫6款湯　春夏秋皆宜愈皺皮愈好

夏天瓜果湯水不止有冬瓜、合掌瓜，老黃瓜也是不錯的選擇，春夏秋都適合飲用。中醫一般認為老黃瓜味甘，性涼，具有消暑清熱、解毒、降火、利尿等功效。由於老黃瓜皮硬肉厚，因此不適宜做餸但適合煲湯。



老黃瓜愈皺皮愈好 煲湯毋須去皮

對比其他瓜果，雖然大家都是夏天當造的蔬果，但適合飲用老黃瓜湯水的季節比其他瓜果多。老黃瓜是青瓜「老翁」，當青瓜在樹上未有及時被摘下來，一直生長就會枯黃及皺皮，亦因為又老又黃而得名。優質的老黃瓜愈老愈多皺紋愈好，煲湯時也不用去皮，因瓜皮也富營養，事前只需將瓜囊刮走便可。

優質的老黃瓜愈老愈多皺紋為之好。（資料圖片）

解暑消腫 加薏米健脾去濕

老黃瓜主要有清熱、去濕、解暑、利水、消腫等功效，當然配合不同的食材也會加強部分的功效，如薏米花豆可健脾去濕；燈芯草可清心火及除煩等。以下6款老黃瓜湯水各有功效，可作保健湯水之用。如有疑問，請向中醫師諮詢。

老黃瓜粟米排骨湯

清熱去濕利尿消腫 身體虛寒、長期開冷氣不出街的人不宜

老黃瓜粟米排骨湯有清熱去濕、健脾利水的功效，它性質平和，夏天基本上適合大部分人，除了某些身體虛寒，又長期開冷氣不出街的人外。註冊中醫師邱穎琳指，這款湯很清甜，暑熱天可每星期飲3次，惟需注意，不要煲超過1.5小時。

老黃瓜粟米排骨湯食譜

老黃瓜太子參豬腱湯

健脾去濕解暑 脾胃寒涼者較不宜

老黃瓜太子參豬腱湯有益氣健脾、清心火和去濕利水的功效，由於健脾、清熱等等都是夏天的養生原則，因此適合夏天飲用，惟脾胃寒涼者則較不適宜。

老黃瓜太子參豬腱湯食譜

老黃瓜赤小豆扁豆湯

消暑清熱利濕 大便稀爛、消化系統不良、怕冷、痛風等人士需慎服

老黃瓜赤小豆扁豆湯有消暑、清熱、利濕的功效，非常適合處於「秋老虎」的炎熱天氣飲用。 此湯偏涼，適合實熱體質的人飲用，大便稀爛、消化系統不良、怕冷、痛風等人士需要慎服。

老黃瓜赤小豆扁豆湯食譜

老黃瓜薏米花豆湯

清熱解毒 脾胃虛弱不宜

老黃瓜薏米花豆湯有清熱解毒，潤肺止咳，利水滲濕功效，脾胃虛弱、易泄瀉人士不適宜飲用。

老黃瓜薏米花豆湯食譜

老黃瓜茯苓扁豆衣湯

健脾去濕減疲勞不適 痛風人士不宜

老黃瓜茯苓扁豆衣湯有健脾化濕，舒筋除痹。痺，即痺症，是中醫指由風、寒、濕等引起的肢體疼痛或麻痺的不適， 一般人可飲，痛風人士不宜。

老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜

老黃瓜薏米豬𦟌湯

去濕利水解春困 體質寒涼者慎服

老黃瓜薏米豬𦟌湯有利水、去濕的功效，基本上適合大部分人，體質寒涼者可加幾片生薑，以免過於寒涼。

老黃瓜薏米豬?湯食譜