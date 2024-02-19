去濕湯水合集｜健脾去濕10款湯水減春困 利水抗疲勞 5類人易濕重
撰文：余曉彤
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3月還未到，氣溫逐漸回暖，天文台預測未來這星期，濕度高達100%！不過，仍有些日子會帶有寒風，在這樣的天氣下人最容易出現濕重，感到疲倦乏力、渴睡及腹脹等，在中醫角度稱為「春因」。然而解決方法並不複雜，簡單食療及注意生活小細節便可以「解春因」。
春天天氣回暖，萬物復甦，不過對於我們來說反而比冬天更容易感疲倦、犯睏渴睡，其實這些都是「春困」作祟。註冊中醫師邱穎琳曾接受訪問指「春困」不是疾病的一種，而是指香港春天回南天的潮濕氣候，若人體的陽氣不通，便易受這種天氣轉變的影響，加重身體濕氣。
春困症狀浮腫腹脹溏便 5類人最易濕重
邱醫師指春困症狀有身體困重、浮腫、昏昏欲睡、疲倦、感到胸悶、腹脹及大便溏（大便稀薄）；如平日已有濕重的人，其症狀會更嚴重。另外，她續指肥胖人士和嗜酒、海鮮、生冷和油膩食物的人士會較易出現春困徵狀，因為他們身體容易積聚或產生濕氣，因而出現春困。
若然不想天天飽受春困症狀的困擾，可參考以下10款適合春天飲用的去濕湯水，而日常生活應多做運動、多曬太陽及保持家居環境乾爽，以助排走濕氣遠離濕困。