去濕湯水合集｜健脾去濕10款湯水減春困　利水抗疲勞 5類人易濕重

3月還未到，氣溫逐漸回暖，天文台預測未來這星期，濕度高達100%！不過，仍有些日子會帶有寒風，在這樣的天氣下人最容易出現濕重，感到疲倦乏力、渴睡及腹脹等，在中醫角度稱為「春因」。然而解決方法並不複雜，簡單食療及注意生活小細節便可以「解春因」。



春天天氣回暖，萬物復甦，不過對於我們來說反而比冬天更容易感疲倦、犯睏渴睡，其實這些都是「春困」作祟。註冊中醫師邱穎琳曾接受訪問指「春困」不是疾病的一種，而是指香港春天回南天的潮濕氣候，若人體的陽氣不通，便易受這種天氣轉變的影響，加重身體濕氣。

春天天氣潮濕，濕度容易高至100%，能見度亦低。（資料圖片／黃寶瑩攝）

春困症狀浮腫腹脹溏便 5類人最易濕重

邱醫師指春困症狀有身體困重、浮腫、昏昏欲睡、疲倦、感到胸悶、腹脹及大便溏（大便稀薄）；如平日已有濕重的人，其症狀會更嚴重。另外，她續指肥胖人士和嗜酒、海鮮、生冷和油膩食物的人士會較易出現春困徵狀，因為他們身體容易積聚或產生濕氣，因而出現春困。

若然不想天天飽受春困症狀的困擾，可參考以下10款適合春天飲用的去濕湯水，而日常生活應多做運動、多曬太陽及保持家居環境乾爽，以助排走濕氣遠離濕困。

10款去濕湯水推介

10款健脾去濕湯水食譜

花生木瓜眉豆湯：養肝健脾老少咸宜 防春天濕重易倦

花生木瓜眉豆湯食譜

土茯苓赤小豆豬骨湯：春天去濕必備 清熱解毒去濕通絡

土茯苓赤小豆豬湯骨湯食譜

淮山薏米豬𦟌湯：袪濕健脾 春困抗疲勞

淮山薏米豬𦟌湯食譜

老黃瓜薏米豬𦟌湯：袪濕利水春天抗疲勞 基本適合大部分人

老黃瓜薏米豬𦟌湯食譜

粉葛鯪魚湯：健脾去濕 鮮甜清熱去骨火

粉葛鯪魚湯食譜

蓮子花豆茯神湯：利水去濕 舒筋活絡養心安神

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老黃瓜茯苓扁豆衣湯：健脾去濕 減春困疲勞不適

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蓮藕眉豆花豆湯：強健脾強效去濕 抗疲勞抖擻精神

蓮藕眉豆花豆湯食譜

粟米鬚節瓜湯：袪濕健脾 平和利水消腫

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粉葛赤小豆扁豆瘦肉湯：健脾去濕 利水消腫