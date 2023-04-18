糖尿病飲食｜2原因食太鹹可誘發糖尿病　5類食物藏高鈉愈吃愈想食

大多數人可能認為糖尿病由於食醣過多而導致，過量精緻澱粉如甜品、麵包、蛋糕、粥粉麵飯等會誘發二型糖尿；然而，食鹽太多一樣會惹糖尿上身。



2大原因食太鹹增糖尿病風險4成

糖尿病是都市人常見的慢性病，台灣敏盛醫院副院長江坤俊醫生表示，食太鹹也會導致糖尿病，他引述研究，指長期飲食過鹹，攝取太多鈉質的話，患糖尿病的風險會增加4成。原因有兩個，一．因為鹽會令人增加食慾及食量，進而提升了糖尿病的風險。二．鹽抑制胰島素分泌，增加胰島素阻抗，反應變得不敏感而使血糖過高，長此下去患糖尿病的風險亦會增加。

拉麵湯頭及麵條也是高鈉食物。（圖片︰AC photo）

是否食太鹹？ 留意身體4提示

市面不少食品也含高鈉，部分更是不易讓消費者察覺，加工食品例如火腿、腸仔、餐肉、火鍋丸、罐頭湯等有較多人知它們是高鈉食物，拉麵、黑醋、早餐粟米片、芝士、醬料等其實也隱藏高鈉。

重鹹味的食物通常會含大量脂肪和熱量，同時會增加口渴反應，容易喝更多含糖飲料，又易使人食慾大增。在日常生活中，加工肉類、醃漬食物、即食食品、烘焙食品及常見小吃，這5大類食物裡鈉質含量不可忽視。

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江醫生表示當身體出現水腫、尿頻、口乾、舌燥4大提示即提醒你吃得過鹹，民眾宜盡量避免太鹹、太甜的飲食以預防糖尿病。

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參考資料︰HEALTH 2.0 Youtube/自由時報