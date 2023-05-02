老花雷射｜曾寶儀50歲老花3原因不能做手術！5招緩退化日吃1隻蛋

女星曾寶儀邁入50歲，日前她接受平面雜誌專訪表示，「我真的老花了，但除了戴老花眼鏡之外，我無能為力」。



曾寶儀老花、乾眼又角膜破裂

曾寶儀分享，50歲身體上最大的不同，就是她老花了，由於23年前曾做過近視雷射，角膜變得凹凸不平，甚至是有乾眼症，2022年底時，又發生角膜破裂，因此眼睛不會再去做任何跟雷射有關的事情，只能戴老花眼鏡，接受老花眼。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，老花是眼睛正常退化現象，隨著年齡增長，全身肌肉跟著流失、退化，就連調節水晶體的睫狀肌，也面臨肌力衰退的問題，通常40歲開始老花，常常「看手機、報紙，要拿遠才會清楚」；臨床上，40歲的人，老花平均度數約100度、50歲約200度、60歲約300度。

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老花雷射3情況不可做

曾做過近視雷射不能做老花雷射嗎？陳瑩山表示，以曾寶儀的狀況，確實不適合再做相關眼睛雷射手術。第1，曾做過近視雷射容易有乾眼症，若是再做老花雷射，乾眼症問題只會更嚴重；第2，老花雷射是透過重塑角膜表面，改善老花造成的屈光異常，但50歲後，睫狀肌日漸衰退，對延緩老花的幫助不大；第3，眼睛雷射手術的先決條件為角膜健康，曾發生角膜破裂可能厚度不夠，不適合接受老花雷射。

陳瑩山強調，上了年紀，老花度數仍會持續增加，且老花雷射的效果有年限，只能治標不能治本，建議置換人工水晶體，才能避免老花度數再增加；如果不想手術的人，戴老花眼鏡確實是比較方便的選項，也可隨時更換老花眼鏡的度數。

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這動作加速老花發生

曾寶儀提到，她知道電子產品對眼睛很不好，但又戒不掉手機及iPad，沒事就是會忍不住拿出來滑幾下。

「雖說眼睛退化無法抵擋，但避免過度使用3C（電子產品）是延緩老花的最佳方式！」陳瑩山強調，近距離使用電子產品，睫狀肌容易過勞，長期下來，加速睫狀肌衰退而發生老花，目前針對30、40歲的輕度老花患者，會開立舒緩眼睛疲勞藥水，可增強睫狀肌的調節力，舒緩老花的症狀，但並不能治療老花。

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醫推5招延緩眼睛退化

陳瑩山也建議，正確的營養補充能延緩眼睛退化，建議每天吃1顆雞蛋、多吃綠色蔬菜及黃色水果，全面補充眼睛所需營養素。另外，手機、電腦及iPad可使用防藍光保護貼，有戴眼鏡的人可選擇減壓鏡片，對延緩眼睛退化都有幫助。

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