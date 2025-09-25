家居保險｜打風損毁／電磁爐面板裂保險有得賠？1原因保險不受理

家居保險｜原來電磁爐損壞，家居保險有得賠？有網民於Facebook群組《家居裝修設計分享Group》發文，指電磁爐玻璃面板碎裂，憂有使用風險，故詢問網友如果繼續使用會否出現安全問題。有網民則建議他直接更換新電磁爐，惟事主認為費用昂貴，亦有網民表示「保險有得賠」。家電損壞真的可以獲得保險賠償嗎？



電磁爐玻璃面板碎裂 網民：家居保險claim到

有網民表示，如果電磁爐玻璃面板破裂其實沒有使用風險，只要電磁爐導熱位置沒有損壞便可繼續使用，不過，有網民則表示曾經歷同樣事情，原本沒有理會，直至「加熱時再裂多咗」，才意識到要換玻璃，有人直言這些錢不能省，建議事主直接更換新電磁爐，惟事主表示會「又唔見幾千」。

有網民亦建議，可向家居保險理賠。該名網民分享指數年前曾因為跌碗到爐面要進行維修更換，最後雖然花費了$1765，但成功獲保險公司理賠近9成費用。



電磁爐有裂痕有觸電的風險，宜即時更換。（Victoria_rt@Pixabay）

消委會電磁爐｜12款檢測$349效能勝$699 錯用7宗罪煲蓋忌放爐面!

家居保險｜電磁爐有裂痕可致觸電

電磁爐的表面為耐熱陶瓷板或微晶玻璃板，電流通過面板下方的線圈產生磁場導熱。雖然電磁爐玻璃面板破裂不會造成爆炸，但若水或湯從裂縫滲到內部組件，則有可能發生短路甚至觸電事故。因此，機電工程署提醒市民切勿使用有裂縫或損壞的電磁爐，如果面板出現裂紋或裂縫，應立即進行更換。（請按下圖👇👇👇）

廚房陷阱｜煮食爐玻璃面突粉碎！火變色是先兆做漏1步嘥火易爆裂

家居保險｜只賠意外造成的損失？家電保險須加購

購買家居保險是為生活提供保障，根據保險業監管局資料，家居保險保障範圍大致分為家居財物保險和第三者責任保險兩類。家居財物保險的保障範圍為物業內因意外（例如：颱風、天花漏水、盜竊）而損失、損毀或損壞的家居財物，當中包括傢俬、電器、衣物、貴重物品及室內裝修等。第三者責任保險保障令他人有財物損毀或身體受傷的賠償。

由於一般家居保險只保障因意外而損壞的家電，並不包含非意外造成的家用電器損壞或維修。因此個別保險公司會容許投保人為家用電器加購額外保險。只要有購入「家用電器保險」，即使該等電器已過保養期亦可受保障。

家電保險｜保障多款電器 微波爐、雪櫃、煮食爐、洗衣機

一般而言，原廠只會為家用電器提供1至3年的保養，而家用電器保險則可將保養期延長至5年到7年不等。家庭電器保險主要保障冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視等電器，而購入價則介乎港幣 $3,000 至港幣$30,000。

不同保險公司的保障範圍略有不同，有保險公司會額外承保煮食爐、吸塵機、微波爐等電器。收費方面，有保險公司會按電器數目額外收費；有的則按照住宅面積大小決定收費；有的則收取固定費用。

不同保險公司的保障範圍略有不同，消費者應考慮自身需要購買。（圖: Naomi Hébert/unsplash）

家居保險｜４種情況不受保 陳列品、自然損耗...

自然損耗引致的故障；或非因機件損壞而引致的故障；或非由香港授權經銷商購買或以陳列品出售的電器；或未能提供購買單據的電器，即使購入相應保險亦有機會不受保障。

如果因錯誤使用電器，保險公司同樣不會承保賠償，因此市民在使用電器時亦應詳細閱讀其說明指引。

勿只考慮保費 續約需留意有冇修訂內容

消委會提醒，消費者於投保前應仔細閱讀相關文件，了解清楚保障範圍和限制，以及不保事項；多作比較衡量實際需要，勿只以保費作唯一考慮因素。

此外，即使保險計劃聲稱「保證續保」、「提供終身保障」等，亦不代表於續保時，計劃的保障內容必定會維持不變，因此續約時應查詢清楚保單內容，有沒有調整或修訂。

延伸閱讀：裝修保險｜裝修被鄰居投訴飯廳牆裂要賠！買保險3須知50年樓唔受?