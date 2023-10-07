失眠解決方法｜助眠5招早上曬太陽調好生理時鐘！吃8食物杏仁菠菜

你試過失眠嗎？在床上輾轉反側難以入睡的感覺實在令人煎熬，想要改善這種情況，有5招由醫生所分享的方法可以一試。



在生理層面上，若長期睡眠不足，身體器官功能會出現異常（istockphoto）

失眠可致抑鬱高血壓 超過30分鐘才入睡即屬失眠

失眠是指當一個人對自己的睡眠狀態不滿意，或者發生有入睡困難（入睡時間超過30分鐘）、睡眠中斷、或清晨早醒等情形，或在隔天清晨醒來時仍沒有飽足感及重獲精力的感覺。

在生理層面上，若長期睡眠不足，身體器官功能會出現異常（istockphoto）

若長期睡眠不足，體內器官功能會出現異常，例如免疫力減弱、抑鬱、食慾降低、性功能減弱、影響發育，嚴重者可能引致心臟衰竭、肝病、腎病、高血壓等。心理方面，除了導致專注力下降， 容易造成意外，也會令記憶力減退，進而影響工作效率，在慢性失眠的籠罩下更會使人形成壓力，容易沮喪。

醫生5招助眠 曬太陽屬關鍵之一

睡眠是人體補充元氣的關鍵方法之一，良好的睡眠質素可以幫助我們應付日常生活的大小事項、令身體各種器官得到休息。想要得到優質睡眠，台灣初日診所的院長宋晏仁醫生就提出了5種助眠好方法：

1.早上曬太陽

陽光是調節身體生理時鐘的神器（istockphoto）

宋晏仁醫生指陽光是調節身體生理時鐘的神器，他解釋生理時鐘是由光照和黑暗的周期來調節，現今世代的人造光會影響生理時鐘的節奏。早晨初升的陽光是最能令生理時鐘得到調整的，醫生建議大家早上可以到戶外感受旭日初昇的景象，若遇上陰天或者雨天，可以看着陽光方向多停留一會。

2.運動

平日多做運動也可以改善睡眠狀況，運動可以刺激大腦內的多巴胺、血清素、腦內啡等等，令到你感覺愉悅放鬆，運動後的疲勞感更可以幫助人體入睡。但醫生提醒，我們所談的運動是在白天進行有效率的中強度運動，記得不要在睡覺前做劇烈運動啊！

3.睡前瑜珈或靜坐

睡覺前做簡單的瑜伽伸展或者靜坐，都可以令心靈還有身體得到放鬆（istockphoto）

睡覺前做簡單的瑜伽伸展或者靜坐，都可以令心靈還有身體得到放鬆，身體的肌肉、韌帶得到拉伸放鬆後，相關位置的神經系統，會釋放出一些與肌肉有關的荷爾蒙，可以達到相當好的安神作用。

4.改變身體核心溫度

身體的核心溫度和睡眠狀況息息相關，想要保障優質睡眠核心溫度就不可過低。醫生指，想要在睡覺前做到核心溫度剛剛好，可以在準備睡覺前泡一個熱水澡，然後再做瑜珈或靜坐，這也是一個很好的方法。

5.補充鎂離子

鎂離子是對抗壓力和改善失眠的重要營養之一。（istockphoto）

鎂離子是對抗壓力和改善失眠的重要營養之一。壓力會消耗大量的鎂，若體內缺鎂，將使能量無法釋放，身體將釋出更多的腎上腺素，連帶產生緊張、急躁、易怒等情緒。故人體缺鎂也是造成失眠的關鍵之一。

補充鎂離子8大食物：杏仁、菠菜...

人體缺鎂是造成失眠的關鍵之一，宋晏仁醫生指鎂離子可以刺激身體的副交感神經系統， 幫助穩定情緒、 抵抗焦慮，還可保持人體睡眠周期正常。醫生指有8種食物富含鎂，包括：

西蘭花含豐富鎂離子（istockphoto）

1.西蘭花



2.番薯葉



菠菜含豐富鎂離子（istockphoto）

3.菠菜



4.莧菜



5.芥菜



6.合桃



杏仁含豐富鎂離子（istockphoto）

7.杏仁



8.南瓜籽

