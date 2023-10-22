四季豆好處｜降血糖消腫抗老錯1步小心中毒！4招選靚豆凸肚唔好？

四季豆是相當日常的家常食材，四季豆顧名思義四季都能吃到，但其實它也有最當造的時機！四季豆營養豐富但做錯一步小心中毒！要選新鮮美味四季豆有4點要注意。



四季豆高蛋白且熱量低，是相當健康的食材。（istockphoto）

四季豆去濕消腫助控血糖 高纖高蛋白還可抗氧化

四季豆含有優質植物蛋白質、碳水化合物及多種維他命以及膳食纖維，可促進胰島素生成，並協助控制血糖。四季豆味甘性平，對脾胃特別有益，有利水消腫的功效。同時四季豆還含維他命E，有強大的抗氧化作用，能抑制細胞過度氧化，可防止因氧化所產生的老化現象。

按圖看女士吃四季豆8好處：

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四季豆富營養但小心中毒！防中毒3貼士

四季豆雖然營養豐富，但它和大多數豆類植物，如紅腰豆、白腰豆一樣它們含有一種名為「植物血球凝集素」的天然毒素。根據食安中心的資訊，如果吃了一些未經烹煮或沒有煮熟的豆，可於短時間（一至三小時）內引致食物中毒，患者會有噁心、嘔吐和腹瀉等症狀。想要避免方法非常簡單，深圳市市場監督管理局有3貼士提供給大家：

四季豆不可生吃，生吃會引起嘔吐或腹瀉。（網上圖片）

1.把豆浸透，並以沸水高溫徹底烹煮，確定四季豆完全熟透。



2.不要買、吃老的四季豆。



3.處理四季豆時要把兩頭的豆莢摘掉，因為這些部位含毒素較多。



四季豆一年兩造 4點教你選靚四季豆

四季豆高蛋白且熱量低，是相當健康的食材。（istockphoto）

四季豆高蛋白且熱量低，是相當健康的食材。正所謂不時不食，四季豆也有其當造時間的！根據香港漁農自然護理署的資料。四季豆是一年兩造的食物，分別是春天4月到6月，以及現在秋天10月到12月最為當造。

想選出好吃又香甜的靚豆，有4點要注意：

1.長度約在15厘米最好。

2.四季豆表面光滑盡量筆直，有彈性。

3.四季豆要「藏肚」，即不要看到籽凸，肚子凸出愈大表示孩子愈大，肉就會愈老；愈看不出肚子的絲愈少。

4.豆蒂要新鮮。

資料來源：深圳市市場監督管理局/食物安全中心/COOKPAD/香港漁農自然護理署