長者血壓｜冬天陽光少都影響血壓？防血管收縮5食物早餐2個奇異果

人體的血壓值是受到氣溫、晝夜及情緒所影響，通常冬季血壓較高，波動相對較大。冬季當溫度較低時，人體交感神經系統興奮，會分泌兒茶酚胺類物質以抵禦寒冷的環境，而這種物質同時會加快心率及收縮血管，並導致血壓升高。



血管也有熱脹冷縮的特性，天氣寒冷時血管收縮，便會引起血壓升高。（網上圖片）

天氣寒血管收縮引發高血壓 冬季特別危險

血管也有熱脹冷縮的特性，天氣寒冷時血管收縮，便會引起血壓升高。天熱時血管擴張，導致血壓下降。人體的血壓值是受到氣溫、晝夜及情緒所影響，通常冬季血壓較高，夏季略低，血壓相對較平穩。冬季陽光不足，會使人體合成維他命D減少，導致鈣吸收減少，鈣可以調節心血管循環，改善血液中鈉鉀離子平衡，幫助體內血壓的穩定，鈣質不足也可能使血壓升高。

血壓這種隨氣溫降低而增高的特性，也是導致高血壓患者在冬季特別危險。血壓的突然升高會增加高血壓病患者發生如腦出血及增加心血管疾病的風險。一般來說，冬天時高血壓患者血壓升高幅度在5至10毫米汞柱，最高甚至達20毫米汞柱。另一方面，由於老年血管彈性差，冬天的問題更為嚴重。

冬天天氣冷，長者會增加心血管病發的機率，起床時的溫差最容易造成意外。（網上圖片）

防血壓升高 長者冬季起床3件事

冬天天氣冷，長者會增加心血管病發的機率，起床時的溫差最容易造成意外，所以請特別注意以下幾點：

1）血壓在清晨4至5點時最高，加上冬天天氣冷血管更容易收縮。早上起床時，血壓高加上溫差過大，很容易就會造成意外。因此建議老年人冬季最好比平常晚1至2小時起床。

2）起床後不要馬上離開被窩，因為清晨剛醒時，人體血管的應變能力較差，所以先在床上待5至10分鐘，讓身體先適應周邊的溫度後再起床，能降低意外的發生。

3）冬天天氣較冷，若長者有晨運的習慣，請盡量延後到7至8點，待太陽出來氣溫回暖後，再出門做運動，或者改午後運動，以免溫差大導致中風或心肌梗塞。

美國最新研究報告5大降血壓食物：

+ 6

5種有助治療高血壓食物

1）菠菜

菠菜富含鉀質及鎂質，可維持最佳血壓水平。菠菜是一種綠葉蔬菜，富含一種名為硝酸鹽的植物化合物，可以降低血壓，還含有抗氧化劑、鉀、鈣和鎂，可以保護心臟的健康。

美國2022年的一項研究發現，每日飲食中鉀含量每增加1克，收縮壓就會降低 2.4(mmHg)。另外，一項針對27人的小型研究發現，連續7天食用16.9盎司的高硝酸鹽菠菜湯的人，其上壓及下壓均有所降低 。

建議食用：每日進食175克煮熟的菠菜。



菠菜富含一種名為硝酸鹽的植物化合物，可以降低血壓。（資料圖片）

2）紅蘿蔔

紅蘿蔔有助維護視力，而且富含酚類化合物，助放鬆血管和減少發炎，從而幫助降低血壓。生吃胡蘿蔔比煮熟的胡蘿蔔，更有助於降低高血壓，因為高溫下會破壞紅蘿蔔的營養素，如一些植物性化合物，這些化合物亦有助控制血壓。

2023年美國一項研究發現，每天進食100克紅蘿蔔，高血壓的問題會降低10%。

建議食用：每周進食400克紅蘿蔔。



3）雞蛋

雞蛋是優質蛋白質的最佳來源之一，其蛋白和蛋清亦含蛋清肽物質有助維持血壓健康。50毫克的蛋清肽物質，其降血壓效果約等於10毫克的降血壓藥物卡托普利，所以特別適合高血壓患者食用。

2023年對美國2349名成年人進行的一項研究發現，每周進食5個或更多雞蛋的人，其上壓會降低2.5(mmHg)。從長遠來看，常吃雞蛋的人，其高血壓問題也有顯著改善。

建議食用：每日進食1隻雞蛋。



4）西蘭花

西蘭花富含類黃酮抗氧化劑，可透過增強血管功能，以及增加體內一氧化氮水平來降低血壓。另外，西蘭花屬於高纖維蔬菜，能有效降低腸胃對葡萄糖的吸收，進而降低血糖，有效控制糖尿病的病情。

美國最新一項187453人參與的研究發現，每周食用400克或以上西蘭花的人，相比每月食用一次或更少西蘭花的人，其患上高血壓的機會會更低。

建議食用：每周進食400克西蘭花。



5）奇異果

奇異果的維他命C含量高，還含有調節血壓的營養素，包括纖維、鉀和鎂等。奇異果還提供各種植物性多酚和抗氧化劑化合物，可以幫助降低心臟病的風險，例如控制血壓。

2022年來自紐西蘭的一項研究發現，連續7周，每天早餐吃2個奇異果的成年人，可使其上壓降低 2.7(mmHg)。

建議食用：每日進食一至兩個奇異果。



奇異果含有調節血壓的營養素，包括纖維、鉀和鎂等。（資料圖片）

參考資料：Healthline／亞洲糖尿病基金會