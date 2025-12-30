小寒節氣2025｜小寒3習俗要吃臘八粥？驅寒暖胃9食物補氣血分體質

小寒節氣2025｜小寒是二十四節氣中第二十三個節氣，一般在1月5-7日之間，本年的小寒為2026年1月5日（周一），標誌着寒冷的冬季已正式開始。小寒習俗最普遍是吃臘八粥，是什麼原因？中醫角度看，小寒宜多吃9種食物，但進補前要先看體質！



小寒是二十四節氣中第二十三個節氣（istockphoto）

小寒節氣2025｜天氣寒冷進入嚴寒 小寒比大寒更冷？

二十四節氣小寒之後便是大寒，不少人會以為大寒必定比小寒寒冷，但實際上小寒的氣溫常比大寒更冷，古諺有云：「小寒勝大寒，常見不稀罕」，小寒可說是最寒冷的節氣，也是陰邪最盛的時候，除了要小心保暖外，也要多吃適合之食物禦寒。

在傳統習俗上，小寒時節就適合吃臘八粥（圖片：douguo）

小寒習俗｜小寒要吃臘八粥 中醫宜多吃9種食物

小寒習俗1：吃臘八粥

小寒習俗，傳統會吃臘八粥，臘八粥材料有大米、小米、粟米、薏米、紅棗、蓮子、花生、桂圓和各種豆類。除了因為富有營養，有助暖胃消寒外，亦和佛教的宗教儀式有關。據說以前很多寺廟會用臘八粥來供佛、佈施。同時又因黃歷上寒冬的十二月又叫「臘月」，因此臘八粥就最適合不過了。

小寒湯水食譜｜驅寒暖胃改善手腳凍 7款養腎保暖湯走肉同樣鮮甜

小寒習俗2：賞梅

小寒一般會在冬天臘梅盛開的季節，因此，傳統會和家人朋友一起賞梅。

小寒習俗3：不可掃落葉

小寒在冬季期間，難免會有落葉，並帶有落敗的意思，因此，古時認為掃除這些落葉，或會招來失敗。

小寒養生｜泡腳驅寒免劇烈運動 宜吃9種食物

小寒節氣是一年中氣候最冷的時段，小寒除了吃臘八粥外，德善堂註冊中醫師陳通，就曾在其診所官網中分享小寒養生、補身的注意事項。醫師指小寒其實是人們進行食補、加強身體鍛煉、提升體質的大好時機，但因溫度較低，戶外劇烈運動，易對心臟、氣管造成負擔，宜盡量避免，即使運動前也須做足熱身。

建議每天用熱水泡腳可以疏通經絡、解表散寒來緩解手腳冰涼；而在精神調養方面，小寒養生要靜神少慮、保持精神暢達樂觀、不為瑣事勞神。而飲食方面有9種食物建議：

小寒宜吃食物：

1. 羊肉

羊肉適合在小寒時節吃（istockphoto）

2. 牛肉

3. 芝麻

芝麻適合在小寒時節吃（istockphoto）

4. 合桃

5. 杏仁

6. 瓜子

7. 花生

8. 松子

9. 葡萄乾

花生適合在小寒時節吃（istockphoto）

小寒節氣2025｜小寒陰盛寒冷 進補要分4體質

小寒陰盛寒冷，應早睡晚起，盡可能在陽光出現才外出活動。進補方面，不宜盲目。按照傳統中醫理論，滋補分為四類，即補氣、補血、補陰和補陽。

1 【補氣】針對：氣虛體質

症狀：活動後冒虛汗、精神疲乏、婦人子宮脫垂等

宜吃：紅參、紅棗、白朮、黃芪、淮山和五味子等中藥

2【補血】針對：血虛體質

症狀：常出現頭昏眼花、心悸失眠、面色萎黃、嘴唇蒼白、婦人月經量少且色淡等

宜吃：當歸、熟地、白芍、阿膠和首烏等中藥

3【補陰】針對：陰虛體質

症狀：出現夜間盜汗、午後低熱、兩頰潮紅、手足心熱、婦人帶下增多等症狀

宜吃：沙參、麥冬、天冬、鱉甲、龜板、黃精等中藥

4【補陽】針對：陽虛體質

症狀：常出現手足冰涼、怕冷、腰酸背痛、性機能低下等症狀

宜吃：鹿茸、杜仲、肉蓯蓉、巴戟、桑葚、黑枸杞等中藥

資料來源：secretchina/人民日報/德善堂/央視網