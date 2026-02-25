AI x STEAM+01 挑戰賽｜小學組、中學組、大專組、公開組得獎名單

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇於1月24日（六）於香港城市大學校園圓滿舉行，同日舉辦「智慧未來．共創香港— AI x STEAM+01 挑戰賽」，接受全港中小學參與，鼓勵學生運用科技解決問題。挑戰賽設有「促進身心健康」、「社區關懷」及「實務研究」（譚仔國際及科技公司 Re:learn提供案例）三大賽道，以下為當日挑戰賽的完整得獎名單。



「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01」教育盛會由《香港01》旗下「01教育」主辦，譚仔國際、家福會、Re:learn為贊助單位；香港城市大學為策略合作伙伴；HKtag、香港津貼中學議會、香港電腦教育學會及香港電子學習教育協會為支持機構。

「智慧未來．共創香港— AI x STEAM+01 挑戰賽」中學組全場總冠軍、實務研究（譚仔賽道）冠軍聖保羅男女中學獲獎隊伍。（夏家朗攝）