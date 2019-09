Apple物件追蹤器　配合Find My App可離線使用　AR氣球提示失物處

大家都知iPhone和MacBook一向有Find My App可以尋找失機,Apple可能將推出亦是以新版的Find My App操作之自家物品追蹤器,可以貼在貴重的個人物品上;要是不見了該物品,會出現AR氣球,提示物品的位置。此追蹤器相傳是配合iOS 13的時機推出。

Apple或於不久將來推出功能和運作機制跟Tile類似的物品追蹤器,類似Tile的配件,可以幫助用戶追蹤他們的個人物品如鑰匙,銀包和背囊等等。MacRumors報導了Apple關於新版Find My App的內部資料,此App有新選項「item」,在公測的iOS 13.1 beta版找不到,只有在內部internal build的iOS 13版本找到。

Internal build揭示的追蹤配件圖片,是個小型圓形標籤,中間有Apple標誌,類似其他藍芽追蹤器。當然出終出街的設計或者跟此樣本有所不同。

9to5Mac在6月有關WWDC的報導亦曾登出類似的追蹤器圖片,MacRumors更確認新產品在Apple內部代號為「B389」,更有字串(strings)描述為「絕佳禮品」、「使用B389標記您的日常物品,將永遠不會丟失。」

Apple的新追蹤器類似Tile,將同新版Find My App配合,發揮功能。iOS 13把Find My iPhone和Find My Friends兩個功能統合為一個Find My App。雖然在公測版iOS 13.1未有見到,但現在流出的Apple內部iOS 13 Find My App卻包含了新的「Items」(物品)選項,是用來追蹤個人物品的位置。

流出的Apple內部iOS 13 Find My App包含了新的「Items」(物品)選項,是用來追蹤個人物品的位置。(MacRumors)

根據內部版Find My App內的字串指,用戶與加上了追蹤器標籤的物品分離時收到通知,提示用戶要尋回、看好物品。如有必要,用戶可點擊Find My App中的一個按鈕,令追蹤器標籤發出響鬧聲,幫助找尋失物。用戶也可在App內設定「安全位置」,即使物品和物主分散,該物品只要留在安全位置範圍內,便不會有失物通知;用戶也能跟家人和朋友分享該安全位置所在。

Apple追蹤器在離線狀況下也能使用。如果用戶無法找到該物品,他們可以將追蹤器標籤設定為「丟失模式」(Lost Mode)。另一位iPhone用戶靠近失物時,物品上的追蹤器會檢測到其iPhone的藍芽信號,並主動報上位置。如此一來,該位陌生iPhone用戶能夠查看到物主的聯絡資料,致電或傳短訊跟物主聯繫。

未來的具體程序也許是:陌生人會在遇上失物時,其iPhone上的Find My App會有通知。原物主也會收到通知,提醒有iPhone用戶找到失物。

iOS 13的內部版本Find My App有3D紅色氣球的AR內容,以及2D橙色氣球圖像。(MacRumors)

MacRumors研究Find My App的編碼,認為Apple物品追蹤功能將應用到AR擴增實境技術。Find My App可能擁有Apple的ARKit平台功能。iOS 13的內部版本有3D紅色氣球的AR內容以及2D橙色氣球圖像(見上圖),幫助用戶用iPhone掃描房間後,查明失物位置。「走幾呎,上下移動你的iPhone直到看到一個氣球,」Find My App其中一個字串如此寫道。

還有一句字串「擰下物品的背面並取出電池,」,是低電量警告所顯示的訊息,表明了Apple的追蹤器標籤將使用可拆式電池,可能是像手錶、Tile追蹤器及其他競爭產品中常見的小型圓形鈕扣電池。

MacRumors推測,當用戶於Find My App中點選「Items」標籤時,物品的位置也是以圖針形式顯示位置。(MacRumors)

Find My App已有「Devices」(設備)和「People」(人)兩個分類標籤,都是一幅地圖上像圖針顯示分類對象的位置。MacRumors推測,當用戶於Find My App中點選「Items」標籤時,物品的位置也是以圖針形式顯示位置(見上圖)。不過報導也指出,增設上述AR圖像和字串的內部iOS 13是6月份版本,因此Apple追蹤器和與iOS的整合可能會在正式推出時有所不同。