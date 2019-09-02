Apple物件追蹤器　配合Find My App可離線使用　AR氣球提示失物處

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大家都知iPhone和MacBook一向有Find My App可以尋找失機，Apple可能將推出亦是以新版的Find My App操作之自家物品追蹤器，可以貼在貴重的個人物品上；要是不見了該物品，會出現AR氣球，提示物品的位置。此追蹤器相傳是配合iOS 13的時機推出。

Apple或於不久將來推出功能和運作機制跟Tile類似的物品追蹤器，類似Tile的配件，可以幫助用戶追蹤他們的個人物品如鑰匙，銀包和背囊等等。MacRumors報導了Apple關於新版Find My App的內部資料，此App有新選項「item」，在公測的iOS 13.1 beta版找不到，只有在內部internal build的iOS 13版本找到。

Internal build揭示的追蹤配件圖片，是個小型圓形標籤，中間有Apple標誌，類似其他藍芽追蹤器。當然出終出街的設計或者跟此樣本有所不同。

流出圖片顯示，Apple追蹤踞是個小型圓形標籤，中間有Apple標誌，類似其他藍芽追蹤器。當然出終出街的設計或者跟此樣本有所不同。（MacRumors）

9to5Mac在6月有關WWDC的報導亦曾登出類似的追蹤器圖片，MacRumors更確認新產品在Apple內部代號為「B389」，更有字串（strings）描述為「絕佳禮品」、「使用B389標記您的日常物品，將永遠不會丟失。」

Apple的新追蹤器類似Tile，將同新版Find My App配合，發揮功能。iOS 13把Find My iPhone和Find My Friends兩個功能統合為一個Find My App。雖然在公測版iOS 13.1未有見到，但現在流出的Apple內部iOS 13 Find My App卻包含了新的「Items」（物品）選項，是用來追蹤個人物品的位置。 

流出的Apple內部iOS 13 Find My App包含了新的「Items」（物品）選項，是用來追蹤個人物品的位置。（MacRumors）

根據內部版Find My App內的字串指，用戶與加上了追蹤器標籤的物品分離時收到通知，提示用戶要尋回、看好物品。如有必要，用戶可點擊Find My App中的一個按鈕，令追蹤器標籤發出響鬧聲，幫助找尋失物。用戶也可在App內設定「安全位置」，即使物品和物主分散，該物品只要留在安全位置範圍內，便不會有失物通知；用戶也能跟家人和朋友分享該安全位置所在。

Apple追蹤器在離線狀況下也能使用。如果用戶無法找到該物品，他們可以將追蹤器標籤設定為「丟失模式」（Lost Mode）。另一位iPhone用戶靠近失物時，物品上的追蹤器會檢測到其iPhone的藍芽信號，並主動報上位置。如此一來，該位陌生iPhone用戶能夠查看到物主的聯絡資料，致電或傳短訊跟物主聯繫。

未來的具體程序也許是：陌生人會在遇上失物時，其iPhone上的Find My App會有通知。原物主也會收到通知，提醒有iPhone用戶找到失物。 

iOS 13的內部版本Find My App有3D紅色氣球的AR內容，以及2D橙色氣球圖像。（MacRumors）

MacRumors研究Find My App的編碼，認為Apple物品追蹤功能將應用到AR擴增實境技術。Find My App可能擁有Apple的ARKit平台功能。iOS 13的內部版本有3D紅色氣球的AR內容以及2D橙色氣球圖像（見上圖），幫助用戶用iPhone掃描房間後，查明失物位置。「走幾呎，上下移動你的iPhone直到看到一個氣球，」Find My App其中一個字串如此寫道。

還有一句字串「擰下物品的背面並取出電池，」，是低電量警告所顯示的訊息，表明了Apple的追蹤器標籤將使用可拆式電池，可能是像手錶、Tile追蹤器及其他競爭產品中常見的小型圓形鈕扣電池。

MacRumors推測，當用戶於Find My App中點選「Items」標籤時，物品的位置也是以圖針形式顯示位置。（MacRumors）

Find My App已有「Devices」（設備）和「People」（人）兩個分類標籤，都是一幅地圖上像圖針顯示分類對象的位置。MacRumors推測，當用戶於Find My App中點選「Items」標籤時，物品的位置也是以圖針形式顯示位置（見上圖）。不過報導也指出，增設上述AR圖像和字串的內部iOS 13是6月份版本，因此Apple追蹤器和與iOS的整合可能會在正式推出時有所不同。

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