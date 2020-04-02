新冠肺炎Facebook加強社區協助抗疫　口罩糧食短缺可公告求助

【Facebook推Community Help社區互助抗疫】新冠肺炎瘟疫持續。有分析指各國封鎖、人力短缺及物流受阻下，未來可能會出現糧食短缺。繼搶口罩和廁紙後，接下來也許要搶糧食？希望不會發生。點都好，Facebook更新其「社區協助」功能，鼓勵用戶在困難時互助。

Facebook鼓勵用家在抗疫時期幫助左鄰右里，擴展其「社區協助」（Community Help）功能，以覆蓋受新型冠狀病毒影響的人的需要。簡單而言，Facebook用戶可以透過社區協助發布公告，幫助他人解決交通、購買糧油日用品雜貨、購買嬰兒用品等要求，也能主動尋找義務工作。尋求幫助的人可以張貼出他們的需要，或過濾現有的貨品報價，獲取跟其需要匹配的報價。社區協助頁面還提供眾籌和Facebook新型冠狀病毒資訊中心的連結。

Facebook的社區協助把求助者和協助者連繫起來。（Facebook）

過去Facebook社區協助通常在天災發生或其他緊急情況時發揮作用，目的是推動在地社區的通報同互助，是應對突發危機的工具。不過在此肺炎時期，社區協助變成一個義工和求助者互通消息的公告版面。Facebook表示應對新型冠狀病毒瘟疫的社區協助現已於美國、英國、澳洲、加拿大和法國全面推廣，將於未來幾星期提供予更多國家地區的用戶。

Facebook表示應對新型冠狀病毒瘟疫的社區協助現已於美國、英國、澳洲、加拿大和法國全面推廣，將於未來幾星期提供予更多國家地區的用戶。（Facebook）

資料來源：Facebook