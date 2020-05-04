動物之森｜Twitter畫師諷刺玩家以貌取鄰惹爭議　遭鬧爆自行刪帖

【動物之森／集合啦！動物森友會／Animal Crossing: New Horizons】大熱遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森）內有300隻動物可以成為島民。不少人很重視鄰居的外表和個性是否啱心水，也會考慮牠們的名氣等。較為闊綽的玩家或直接從amiibo引入喜愛的角色；財政較為緊拙者則花上數以十計百計的哩數機票前往外島狂刷角色。千方百計趕走醜怪島民的做法亦蔚然成風，Twitter就有畫師以漫畫諷刺《動森》一些玩家的玩法過於「外貌協會」，遭到狠批而被迫刪帖！

《集合啦！動物森友會》（動物之森）登島初時，兩隻動物鄰居是隨機分配而來，後來的則可以挑選，不過要遇上「明星」都好講運氣。玩家可以透過購買amiibo卡、興建帳篷、在遊戲內以哩數換取機票訪問外島來邀請心水動物到營地，牠們便有機會成為正式島民。

但若果玩家哩數不足，便換不到太多機票去外島刷角色。原價300日元隨機3張的amiibo卡，部份高人氣動物更在網上拍賣平台炒到超高價。重溫日本玩家「動森動物稀有度排行榜」報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 8 + 7 + 6

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手上資源貧乏的玩家，較消極的做法是趕走他們認為不好看的島民，預留空位予又靚又紅又特別的動物明星。社交網絡上早有大量攻略教路如何幫玩家降低他們的親密度，趕走討厭的鄰居，更強調「不可心軟」。例如在牠們的家門口堆積垃圾、挖洞堵塞、用捕蟲網狂毆、去服務中心向西施惠投訴、當對方是空氣完全不傾偈不交流等等。

當然，這些在現實已算是欺凌的處理有無效果值得商榷。不過就有小部份人對如此惡意做法看不過眼，Twitter上的日本畫師「おジャゲ」（@grave_kk）就很不客氣地畫了4頁漫畫諷刺《動森》玩家太過「外貌協會」（點擊放大圖片細睇詳情）：

相信有打開《動森》的玩家都看得明白。或者「崩口人忌崩口碗」，玻璃心不分國界，漫畫挑起了部份玩家情緒，紛紛留言鬧爆，迫得作者おジャゲ刪帖以平息眾怒。

始料不及的是，刪文一事反再激起一些網民力撐おジャゲ。一些人覺得這樣一篇小漫畫都能引發炎上實在太誇張、太激動；有人直指玩家被刺中虧心事才老羞成怒，以前就有如此的欺凌風氣。亦有部份網民坦言自己也曾經虐待島民，不過不會因為諷刺漫畫而扯火。

資料來源：atsumori-tanukichi