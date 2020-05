動物之森 | 動物森友會 搞Talk Show？美國主持：無限商機

【動物之森 | 動物森友會】任天堂Switch《動森》(Animal Crossing)大熱,人人都玩漸漸變成另一個虛擬世界,有美國作家在遊戲中神還原深夜清談節目(Late Night Talk Show)錄影廠場景,更認真的當上主持、邀請嘉賓爆料,大受歡迎更獲廣告商垂青取得贊助,商機無限!

《集合啦!動物森友會》除了有玩家製作時裝,更將有不同商業活動在遊戲內發生 【Nintendo】

Gary Whitta,曾經是著名國際遊戲雜誌 《PC Gamer》總編輯、遊戲製作人外,亦是電影 《末世天書》(The Book of Eli)及《俠盜一號:星球大戰外傳》(Rogue One: A Star Wars Story)作者,日前他將在公餘時間在《動森》遊戲中主持《Animal Talking with Gary Whitta》、一個以美國電視界流行深夜時間播放的清談節目類型的節目(脫口秀、Talk Show),由於Gary本身曾是遊戲製作人,他在《動森》中將遊戲屋內牆壁背景繪畫成落地玻璃城市景觀、標準Talk Show中的木檯、嘉賓專用梳化,加上有現場Live Band現場樂隊有鼓有結他,神還原一個Talk Show的標準配置!

美國作家 Gary Whitta 玩《動森》出神入化,將遊戲家園變個人Talk Show 【Gary Whitta Twitter圖片】

《Animal Talking with Gary Whitta》以《動森》遊戲製作一個真清談節目 【Youtube截圖】

Gary更巧妙地用遊戲內的日常製作《Animal Talking》的Opening開場片,加入有趣的釣魚、採櫻桃、甚至是上廁所,十分搞笑!

▼▼ Animal Talking 開場片段 ▼▼

《Talking Animal》中並不是單是「像」一個Talk Show,Gary亦真正請來一些嘉賓如Stephen Colbert、Jimmy Fallon等名人,在《動森》中會有他們的角色出現並讓他們坐在梳化上「爆料」,例如談及美國Hip-hop Rapper 「T-Pain」的婚外情、追問一名美國眾議員求婚次數等的「花生」話題。另外在旁的現場樂隊也是真有其人,Adam Nickerson負責整個遊戲跟影片聲音混合作直播的製作人就坐在鼓後,整個節目就是活生生的Late Night Talk Show!Gary Whitta表示《Animal Talking》暫時延續至5月底,並透露有唱片公司宣傳人員聯絡合作,另外更有贊助商要求報價;可是Gary回應節目只是他的業餘興趣,暫時希望保持這種自娛模式:「《Animal Talking》一旦變成家樂仕粟米片(植入廣告)作開場白,我覺得我們已經失去了一些東西(意義)。」(“As soon as this becomes Welcome to Animal Talking, brought to you by Kellogg’s Cornflakes, I feel like we’ve lost something.”)

其中兩輯以《動森》製作Talk Show《Animal Talking》

資料來源:The Verge