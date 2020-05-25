Google Maps詛咒前女友！台男逐地怨念留言咒罵 惹萬人跟風

【Google地圖】一個人可以有多大怨念才會做以下的事？有網民發現，Google地圖中的台灣景點、食店的留言中，都有一名網民的足跡；字裡行間雖然也有提及景點，但滿滿的咒罵前女友，充滿怨念，更引來台灣網民跟風一起咒罵！

Google 地圖 開放用戶輸入地點評論，估不到成為網民詛咒前女友平台！【Google地圖截圖】

【必睇Google地圖另類功能】活用Google Earth 4大實用功能 宅在家輕鬆環遊世界「搵食」新功能 一鍵即查附近可外賣餐廳

近日Google地圖（Google Maps）上的評論中，有網民發現 Facebook 網民路易士、一名業餘攝影師，表面是評論該景點或食店的感受，但細心一看之下，路易士在字裡行間隱約地留下對前女友的咒罵！他的評論大致以這景點他與前女友去過，然後會根據景點或食店的性質去加上一些詛咒，例如在台北一家攝影店「帶前任去過，真希望這是他最後一次拍大頭照」、去馬來西亞的一個回教堂「連阿拉都治不好他的腦殘」，在濕地公園留言「他比濕地的爛泥還不如」等等超虐心，大部分留言都是約3個月前一次過留下，估計日後會有更多！以下為路易士的「示範作品」【點圖放大】：

雖然這行為極黑心，但也引來部分網民學習，紛紛分享一些景點食店感受之餘，也不忘帶來他們的前女友的咒罵，當中也不乏一些有趣的留言，部分網民「食花生」也加入一起留言，有些更是女生衝著前男友大反擊，更發展到未去過的景點也硬加入評論。【點圖放大】

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▼▼如何使用Google Maps評論【點圖放大】▼▼