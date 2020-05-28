iPhone 12未出13代已曝光？「四筒」相機佈局使用超高像素鏡頭？

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iPhone 12預計今年10月發佈，很多功能細節和渲染圖仍屬傳聞。但更驚奇的是有爆料者洩漏疑似iPhone 13的相機佈局！

iPhone 13相機佈局同功能疑似流出。是次洩密的是不時分享未來Apple產品特色的爆料人Fudge（Twitter@choco_bit）呈獻。簡單講，Fudge提供了一張簡陋的iPhone 13背面設計圖（點擊放大圖片細睇詳情）：

由上圖可見，簡陋的設計圖顯示一部具有四個相機鏡頭陣列、頗像iPhone的裝置。Fudge聲稱是iPhone 13系列相機，又在另一推文將具有以下功能（點擊放大圖片細睇詳情）：

iPhone 13的相機配置如下：具備1倍光學變焦和6倍數碼變焦的6,400萬像素廣角鏡頭、具備3倍至5倍光學變焦和15至20倍數碼變焦的4,000萬像素遠攝鏡頭、用於拍片的6,400萬像素變形鏡頭（2.1：1）、具備光學反變焦的4,000萬像素.25x最小超廣角鏡頭以及Li-Dar 4.0激光雷達。（Twitter擷圖）

簡單講，iPhone 13的相機配置如下：具備1倍光學變焦和6倍數碼變焦的6,400萬像素廣角鏡頭、具備3倍至5倍光學變焦和15至20倍數碼變焦的4,000萬像素遠攝鏡頭、用於拍片的6,400萬像素變形鏡頭（2.1：1）、具備光學反變焦的4,000萬像素.25x最小超廣角鏡頭以及Li-Dar 4.0激光雷達。

不過Fudge也不忘「戴頭盔」指明情報言之尚早未必可靠，未到發表的一刻iPhone 13仍充滿變數，「四筒」相機佈局可能會變，甚至迥然不同。Apple在發佈新機前就已為iPhone制定全盤計劃，但計劃總會更改和調整，在確定iPhone 13的最終設計前還有好長的路要走。即使Apple每年出iPhone都有大大改進相機，但一直非常「忍手」避免使用超高像素鏡頭，就連最新iPhone 11系列都只是1,200萬像素。如果Fudge爆料成真，iPhone 13將是首部具備超高像素鏡頭的蘋果手機。

iPhone 12渲染圖。（網上圖片）

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有傳言指今年推出的iPhone 12會有6,400萬像素廣角相機和支援3倍光學變焦的遠攝鏡頭（從2倍提升），不過此講法無以為繼。更多謠言集中於將3D鏡頭技術納入iPhone 12，此技術跟2020年版iPad Pro採用的LiDAR激光雷達掃描儀功能相似。

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▼▼▼相關圖輯：iPhone 12各款式價錢 + 規格 + 命名▼▼▼

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預期旗艦級‌iPhone 12‌（Pro、Pro Max）將繼續具備三鏡，而普通‌iPhone 12‌將繼續提供雙鏡。

資料來源：MacRumors

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