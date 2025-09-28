千萬別再睡覺充手機！達人教4招充電法減緩電池損耗　這招最關鍵

3C達人「Tim哥」平時有睡覺充手機的習慣，早前為了測試新的充電器，整晚充電，卻意外燒壞手機的充電埠，導致無法充電。因此他也呼籲養成4大正確充電習慣，即可有效減緩電池的損耗。



Tim哥在YouTube等平台上傳影片，表示為了測試新的充電頭，拿著原廠的充電線，為兩支 iPhone 16 Pro 充電。隔天起床卻發現電沒有充進去，經檢測得知，充電線無法順利充電，就連資料傳輸也無法使用，但MagSafe還是能夠正常充電，無奈之下只好將手機拿去送修。

手機充電方法

Tim哥表示，兩支手機皆為1TB的iPhone 16 Pro（價值25598港幣），一夕之間全被燒壞，也給他上了一課，痛定思痛決定改變充電習慣，包括：

1. 不睡覺充電

Tim哥指出，現在他會在睡前看電視的時候將手機放在一旁充電，當電量達到60%、70％的時候就暫停充電，待隔天起床再使用MagSafe無線充電，要出門時電量就已充至80%、90％。他也建議，iPhone的用戶可從「設定」>「電池」>「充電」，去設定充電上限（iPhone 15和後續機型）。

2. 開啟「最佳化電池充電」

如果一定要把手機充滿，同樣能夠從「設定」>「電池」>「充電」進行設定，開啟功能後，手機就能自動學習並記憶你的充電習慣，假如你是8點起床，那它就會在8點前才會把100％的電量充飽。

3. 注意環境溫度

無論溫度高低，都會影響電池的化學反應，如果溫度太高，可能有火災或爆炸疑慮；溫度太低，則會阻擾電荷轉移。只要是人會感到不舒服的環境，就別幫手機充電，更遑論在三溫暖還充電，直接把風險拉高。

4. 保持適中電量

Tim哥提到，電量盡量維持在20％至80％，避免電池過度放電、充電。當手機電量接近20％時再充電，能夠讓電池健康度損傷減少。他也分享自己使用這方式充電，手機使用1年，電池健康度仍有96％。他還示警，盡量別在充電時使用手機，否則會加速電池損耗，並且要選擇有認證過、原廠的線材，每2、3年進行替換。

