記憶卡暗藏巨大學問　基本信息你要知　因應實際需求作出合適選擇

當影像全面進入數碼時代，智能手機、運動相機、無人機、行車記錄儀等影像設備如雨後春筍般的出現，記憶卡也隨之成為主流的存儲設備。但很多人印像中，記憶卡只要容量滿足需求就可以無腦下單，因此不是花冤枉錢買了高端產品，就是圖省錢買了無法發揮設備性能的中低端甚至雜牌產品，可見如何選購一張適合自己的記憶卡也是非常有學問的。



目前市面上的主流攝影攝像設備都採用了標準SD卡以及TF卡（即Micro SD）作為存儲設備，前者多用於單反相機、攝像機等專業設備，而後者則由於身形小巧，廣泛適用於智能手機、運動相機和無人機等各類數碼設備。而近年來存儲廠商也愈發注重記憶卡的通用性，TF卡+SD轉接器（俗稱卡套）的組合產品逐步成為市場的主流。

▼▼教你選購合適自己的記憶卡▼▼

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隨著高分辨率、高碼率影片影像的普及，除了容量，這些影像設備對於記憶卡性能也提出了更高的要求。那麼，如何快速了解一張記憶卡的各項性能參數呢？細心的朋友可以發現，記憶卡片的背面基本標註了所有的信息，例如下面的Samsung Pro Plus TF卡，數字512即容量為512GB，除此之外還有還有MicroSDXC、U3、A2、V30等標識，這些就是這張卡的類型和速度認證信息，下面我們就來解讀下這些內容。

MicroSDXC指的是這張卡的類型，Micro就是指的這張卡為TF卡（MicroSD卡），沒有Micro字樣則為標準的SD卡。 SDXC表明該卡的容量在64GB以上，如果卡面上是SDHC則這張卡容量在32GB以下。而SDXC後面的羅馬數字I全寫為UHS-I，代表總線接口速度，UHS-I的速度為104MB/s。

U3、V30、A2指的是這張記憶卡的速度等級，較早的產品還可以見到C10的標識。從卡面的內容可知，U、V以及C的數值越高，這張卡的持續寫入也更快。例如U3的持續寫入速度最低為30MB/s，而U1持續寫入速度最低為10MB/s，與C10一致，因此現在很多U1規格的記憶卡都去掉了C10的標識；而V則代表著影片速度等級，例如V30對應著30MB/s的最低寫入速度，可以支持4K 30FPS影片的拍攝，V60則可以支持4K 120FPS影片的拍攝等。

A2標識是SD卡協會規定的讀寫速度標準，是衡量記憶卡是否能夠滿足應用使用基本條件的協會認證，有A1和A2兩個等級，A1等級的連續讀寫速度最低為10MB/s，隨機讀寫性能為1500和500 IOPS；A2等級的連續讀寫速度與A1相同，但隨機讀寫性能最低為4000和2000 IOPS，因此A2要比A1有著更強的隨機性能，大量小文件讀寫更有優勢。

現在的記憶卡背面都印有多個速度等級標識，以最快的為準就可以了，當然這個速度等級也是代表著最低速度，最高寫入速度就要考驗存儲廠商的技術實力了，例如上面的Samsung Pro Plus TF卡最高速度等級為UHS-I，實測最高讀寫速度可達到160MB/s和124MB/s。

上面只是為大家解讀了記憶卡的基本信息，選購的時候除了容量要滿足需求，更要從影像設備的實際需求和使用場景出發：

單反相機、運動相機、無人機等

對於單反相機、攝像機、無人機等高清攝錄設備，除了容量，最考驗的就是記憶卡的讀寫速度，不少人遇到過拍攝影片不流暢、卡頓等情況，這就是記憶卡的性能無法滿足需求的表現。因此影像拍攝設備建議選擇UHS-I和V30以上速度等級的產品，例如Samsung PRO Plus系列記憶卡，最高讀寫速度達到了160MB/s和120MB/s，同時還具有極佳的穩定性和兼容性，滿足不同設備的照片高速連拍和高碼率4K影片的錄製需求。

智能手機、平板電腦、手提遊戲機等

儘管現在智能手機和平板電腦內置存儲空間越來越大，但影片、照片、音樂等內容日積月累容量非常的可觀，加上現在APP的體積動輒GB起步，因此擴容更要卡考慮記憶卡的容量。由於這些設備讀取文件的場景遠遠多於寫入，因此像Samsung EVO Plus系列記憶卡就可以滿足需求，最高容量可達到512GB，最高讀寫速度達到了130MB/s和120MB/s，同時滿足文件存儲和手機攝影攝像的需求，而且擁有較高的性價比。

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行車記錄儀、家庭監控

行車記錄儀和家庭監控這類影片錄製設備的特別之處，就是影片的循環錄製，因此這類設備對於記憶卡的耐久度最為重視，如果行車記錄儀經常提示要格式記憶卡或者找不到記憶卡，這就是記憶卡「退休」的表現。而Samsung PRO Endurance採用企業級NAND Flash存儲晶片，擁有極高的耐久度，可記錄和重寫的時長達到了14萬小時，還可耐受-25~85°C極端溫度，無論是夏季的暴晒還是冬季的酷寒都可以穩定工作。

除了容量和性能滿足設備的使用需求，記憶卡的可靠性更要重視，這也是推薦大家購買大品牌產品的原因，例如Samsung全系列記憶卡採用Samsung原廠高品質存儲晶片，並提供高達10年（PRO Endurance為五年）的超硬核質保，還擁有出色的防水、防摔、防磁、耐高低溫、耐插拔磨損和防安檢設備的X射線能力，為影像素材提供全方位的保障。

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