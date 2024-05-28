星宇航空｜香港來回台北$1300全包　價錢、時間超靚｜附航班時間

星宇航空台北來往香港航線7月16日首航！星宇航空將於7月開通香港至台北航線，預計初期每日會有兩班航班。



除了全新港台航線，星宇航空亦將推出期間限定Snoopy主題航班，連登機證甚至飛機上的一切用品都可以看到「史努比」的身影！暑假旺季搭乘星宇航空來回台北連稅更只需Snoopy航班主題登機證/行李牌HK$1,500起包埋托運行李，輸入優惠碼更可享HK$200折扣，即睇內文了解詳情啦！



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星宇航空台北航線7.16首航

星宇航空香港至台北航線將於7月16日首航，航班於5月27日正式開賣，預計初期每日會有兩班航班來往香港及台北。由香港飛往台北的時段為10:55及19:45；從台北飛往香港的時段則為8:00及16:50，可以說是早機去、晚機返，航班時間超靚！

於星宇航空官網預訂暑假旺季航班，從香港來回台北，搭乘星宇航空經濟艙連稅只需HK$1,521起，機票更包1件23公斤的託運行李，可以在台灣盡情大爆買！

由即日起至6月10日於官網或APP購買機票，並輸入「JXHKG200」即可享HK$200折扣優惠，即最平HK$1,321便可以來回台北，價錢超抵！

星宇航空期間限定Snoopy航班 主題登機證／行李牌／周邊商品

星宇航空自2023年底便與PEANUTS《花生漫畫》展開合作，經歷超過8個月的籌備後，星宇航空宣布將在2024年6月15日至10月31日期間，推出「SNOOPY主題航班」，除了洛杉磯及西雅圖航線外，全航線包括香港在內的24個航點都將以SNOOPY專機造型登場！

除了可以在登機證上看到機長裝扮的史努比及好友外，在飛機上更有超過30款聯名用品等你探索！用餐時的主題紙杯、餐巾紙、米果包裝也將換上Snoopy造型設計，長航線的旅客更可以收穫Snoopy主題的過夜包，飛往舊金山的旅客更有印有星宇航空A350主力機隊與SNOOPY造型的限量主題行李吊牌，打卡able之餘更可以好好收藏！

搭飛機最怕小朋友吵鬧，星宇航空為照顧小朋友需要，亦特別在兒童餐盒內印上《花生漫畫》的經典漫畫及主題貼紙本，更有Snoopy主題啤牌及小玩具等！可以一邊享用餐點，一邊玩遊戲，緩解小朋友在飛機行徑中的不適，絕對是家長們的救星！即刻買機票準備通Snoopy一起出發啦！

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