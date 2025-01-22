蛇年生肖運程｜1生肖旅遊或惹血光之災　12生肖旅行宜忌公開

撰文：張雨靜
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蛇年生肖運程｜蛇年運程｜踏入蛇年，相信有不少人已經在規劃下次假期的旅遊目的地，《好食玩飛》記者綜蛇年合生肖運勢，整理出12生肖旅行的有利方位，趨吉避凶，即睇各個生肖蛇年的運勢、選擇旅遊目的地以及外遊期間應注意事項！

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12生肖蛇年旅遊運程一文睇清

今個蛇年，屬蛇、豬、虎及猴的朋友會「犯太歲」，遭遇不測的機會會更加大，計劃行程時要特別注意安全。蛇年期間會犯太歲的生肖以及所犯的種類：

2025年蛇年犯太歲4大生肖

屬蛇：本命年犯太歲
屬豬：沖太歲
屬虎：刑太歲＋害太歲
屬猴：刑太歲＋破太歲

蛇年生肖旅遊運程【1】鼠 —— 貴人旺、易生小意外

屬鼠的朋友，今年有3粒吉星拱照，分別是有利增加收入的「玉堂」以及力量強大的貴人星「紫微」、「龍德」，於財運及貴人運2方面有好運勢，可能有更多預算去旅行！今年受到凶星「天厄」影響，容易外遊時易受驚嚇、發生小意外，手腳容易受傷，要避免進行任何高風險的活動。

適合旅遊的方位：北、東、東北
建議旅遊目的地：南韓

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蛇年生肖旅遊運程【2】牛 —— 有遠方貴人扶助、常出差

屬牛的你今年屬於「太歲遙合」運勢不錯，有機會有遠方貴人扶助，貴人有機會來自外地，如果是工作上經常要出差、或工作經常跟外地人士接觸，都會有不錯的發展。今年有凶星「羊刃」、「白虎」，容易有血光之災，尤其是被動物所傷，要特別注意。

適合旅遊的方位：南、東南、西
建議旅遊目的地：菲律賓

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蛇年生肖旅遊運程【3】虎 —— 有機會分花紅或獎金

屬虎的朋友今年有「刑太歲」和「害太歲」影響，帶機會影響健康，而且亦不利人際關係。幸得貴人星「福德」、「天德」和「福星」相助，化解困難。正財運良好，特別是文職工作者，有機會獲得額外的獎金或花紅！健康要提防過度勞累和情緒壓力，宜多做一些放鬆心情活動，假期去旅行也是不錯的選擇。

適合旅遊的方位：南、東南、西北
建議旅遊目的地：西班牙

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蛇年生肖旅遊運程【4】兔 —— 旅行機會或較多

屬兔的朋友今年是驛馬年，又是驛馬生肖，代表有遷移外出變化之象，所以旅行、外出工幹或搬屋的機會較多。屬兔且喜歡到處遊歷的朋友，不妨趁機會來一趟長旅行，好好體驗世界，或許將會有意外收穫。但要小心避免太奔波勞碌，導致疲累。

河內著名的火車街。（何以諾攝）

適合旅遊的方位：西
建議旅遊目的地：越南

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蛇年生肖旅遊運程【5】龍 —— 外遊化解負面情緒

屬龍的朋友在2024年「本命年犯太歲」兼「刑太歲」，在農曆三月之前仍然會受到犯太歲影響，易有負面情緒，宜外遊散心化解。年初去旅行可因應出世季節來決定，例如春夏出世的朋友適合去西北方，而秋冬出世的朋友去東南方則較為適合。

英國散心也是個不錯的選擇。（圖片來源：Unsplash@Sabrina Mazzeo）

適合旅遊的方位：西北（春夏期間出世）；東南（秋冬期間出世）
建議旅遊目的地：英國（西北）、菲律賓（東南）

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蛇年生肖旅遊運程【6】蛇 —— 易有血光之災旅行忌自駕遊

屬蛇的朋友2025年是「本命年犯太歲」，今年不宜積極進取，避免不必要的麻煩，加上受犯太歲影響可能會有負面情緒，適合旅行度假以舒緩情緒。但要注意2粒凶星「劍鋒」指因金屬而受傷的風險增加，「血刃」要小心因爭執演變成血光之災。旅行時應避免參加高危活動，自駕遊開車人士亦要打醒精神，否則就不宜開車。

旅行方面，秋冬出生的人應前往東南方，而春夏出生的人則宜前往西北方，以避免反效果。

威靈頓的纜車，接載遊客到山上眺望城內的風景（圖片來源：東南旅行社）

適合旅遊的方位：西北（春夏期間出世）；東南（秋冬期間出世）
建議旅遊目的地：英國（西北）、紐西蘭威靈頓（東南）

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蛇年生肖旅遊運程【7】馬 —— 人緣當旺易脫單

屬馬的朋友今年人緣當旺，正值有「咸池桃花」，單身者有機會跟已結識的異性發展戀情。可惜容易遇到霧水情緣，想跟男女朋友好好交往，不妨到外地旅遊度假增進感情，讓感情再進一步！

適合旅遊的方位：南、東、西南
建議旅遊目的地：巴黎、澳洲

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蛇年生肖旅遊運程【8】羊 —— 易於外地發展戀情

屬羊的朋友今年缺乏吉星相助，感情方面在本地遇到新桃花的機會比較少，不過有機會在旅行時遇上心儀對象。健康方面，應避免進行高風險活動，旅行宜去輕鬆度假shopping。

泰國曼谷的市集日夜熱鬧（圖片來源：Unsplash@Florian Wehde）

適合旅遊的方位：西南
建議旅遊目的地：泰國

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蛇年生肖旅遊運程【9】猴 —— 財運上揚有機會加薪

屬猴的朋友今年受「刑太歲」和「破太歲」影響，會面對不少挑戰，但「六合太歲」會帶來貴人相助。財運方面，工作優異正財穩步上揚，意味有機會加薪，更有機會有意外之財。不過健康受「刑太歲」影響，稍有壓力和情緒，既然今年財運有增加，不妨去旅行散心兼減壓。

滿佈蓮花的深圳洪湖公園（圖片來源：小紅書）

適合旅遊的方位：北
建議旅遊目的地：中國深圳

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蛇年生肖旅遊運程【10】雞 —— 有機會出差，易多走動

屬雞的朋友今年運勢不錯，蛇年受「三合太歲」有助力，加上多顆吉星相照，事業、財運、桃花都有好的轉變，當中有吉星「地解」，意味有機會出搬遷或出差，而且多走動亦有助提升運勢。

適合旅遊的方位：西方、東北方、東南方
建議旅遊目的地：越南

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蛇年生肖旅遊運程【11】狗 —— 宜去旅行應驗破財星

屬狗的朋友今年運勢趨於穩定，吉星有「板鞍」，可能有升職或加薪的好消息，同時有凶星「小耗」暗示有輕微破財，建議多做善事或購買自己喜愛的物品來化解凶星影響。在健康運上，健康方面，需特別注意水上活動的安全。

適合旅遊的方位：南
建議旅遊目的地：印尼、菲律賓

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蛇年生肖旅遊運程【12】豬 —— 出遠門機會增加

屬豬的朋友今年「沖太歲」，運勢變化較大，加上有「驛馬」，代表生活有多變動，例如搬屋或外出機會增多，甚至會出遠門。特別留意凶星「大耗」會大破財，宜去旅行應驗破財。健康方面，就要特別注意腸胃問題。

適合旅遊的方位：西南、西、西北、南
建議旅遊目的地：馬來西亞

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