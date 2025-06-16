河源酒店10間推介｜無邊際泳池／私人溫泉／夢幻木屋／人均$65起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

河源酒店推介｜河源是歷史悠久、客家文化濃厚的城市，更擁有天然溫泉的核心資源，非常適合去度假放鬆！《香港01》「好食玩飛」整合10間河源酒店，有部分酒店配備私人溫泉，更有酒店提供不同免費體驗及樂園門票，人均只需$65起！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

河源酒店推介【1】龍貓精靈酒店（河源文化廣場店）

龍貓精靈酒店（河源文化廣場店）於2025年全新開幕，鄰近河源文化廣場、水上樂園、太平古街等景點。酒店客房以龍貓為主題，房內設有可愛的龍貓裝飾及公仔，配備高端床品、智能馬桶、零壓床墊，採用半開放浴室，空間更顯寬敞！酒店同時提供免費漢服及和服可以打卡拍照，以及免費私人停車場、餐廳、洗衣間等設施。

龍貓精靈酒店（河源文化廣場店）
房價：人均HK$65起（風之谷大床房）
地址：河源源城區中山大道中國建設銀行東北方向150米處
交通：河源站車程11分鐘
龍貓精靈酒店（河源文化廣場店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

河源酒店推介【2】河源東源禾喜温泉酒店

河源東源禾喜温泉酒店於2024年開幕，是一座集養生、温泉、度假的旅遊勝地。酒店共有75間客房，提供雙人客房至別墅房型，房內均設有超大私人溫泉泡池及露台，可以看著山水美景泡溫泉。此外，部分房間更設有麻雀檯！酒店亦提供游泳池、公共浴池、溫泉、水上樂園、兒童游泳池、餐廳等設施。

河源東源禾喜温泉酒店
房價：人均HK$159起（標準雙床房｜私人溫泉）
地址：河源東源黃村鎮梅龍村二小組黃竹徑-1號
交通：河源北站車程58分鐘
河源東源禾喜温泉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

河源酒店推介【3】河源滙景希爾頓逸林酒店

河源滙景希爾頓逸林酒店地處源城區越王大道，鄰近桃花水母大劇院及河源客家文化公園，地理位置優越。酒店於2014年開幕，共有427間客房，房間空間寬敞、設備齊全，更提供B.Duck小黃鴨主題客房及恐龍奇趣蛋客房，有少朋友都可以玩得開心！酒店同時配備室內及室外游泳池、健身室、Spa、兒童遊樂場、3間餐廳等設施。

河源滙景希爾頓逸林酒店
房價：人均HK$212起（逸林大床房）
地址：河源源城區越王大道123號
交通：河源站車程15分鐘
河源滙景希爾頓逸林酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

河源酒店推介【4】河源萬綠湖美思威爾頓酒店

河源萬綠湖美思威爾頓酒店於2010年開幕，坐落於中國4A級萬綠湖風景區旁，依山傍水，景色一流！酒店擁有多達500間客房，均設有景觀陽台、浴缸、特大睡床等設施，基本設備齊全，部分房型亦設有養生溫泉。酒店另設室內及室外游泳池、健身室、溫泉、網球場、籃球場、水上樂園等設施。

河源萬綠湖美思威爾頓酒店
房價：人均HK$202起（標準雙床房）
地址：東源新港鎮港建路3號
交通：河源站車程14分鐘
河源萬綠湖美思威爾頓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.com

河源酒店推介【5】河源春沐源小鎮·棕櫚樹酒店

河源春沐源小鎮·棕櫚樹酒店於2020年開幕，位於春沐源小鎮商業街，鄰近恐龍島水樂園及龍骨樂園。酒店擁有76間客房，房間採用歐式度假風設計，每間房都配備獨立露台及免費迷你吧，淋浴間更提供座椅，非常貼心！酒店亦設有棕櫚溫泉、無邊際游泳池、兒童遊樂場、餐廳等設施，並提供多項活動體驗如騎馬、模擬高爾夫、沙灘排球、射擊等。

河源春沐源小鎮·棕櫚樹酒店
房價：人均HK$635起（豪華雙床房；包皮划艇體驗、璀璨焰火盛宴、星空篝火狂歡、龍骨樂園門票）
地址：河源源城區埔前鎮春沐源大道春沐源小鎮
交通：石壩站車程21分鐘
河源春沐源小鎮·棕櫚樹酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

河源酒店推介【6】河源春沐源小鎮·藍葡萄酒店

河源春沐源小鎮·藍葡萄酒店於2022年開幕，坐落於春沐源小鎮，共有173間複式套房，均設有獨立戶外平台、客廳、用餐區、廚房、家庭影院等設施，部分親子套房亦配備波波池、滑梯、帳篷等兒童玩具。酒店亦設有室外無邊際泳池、小童娛樂區、溫泉、健身室、餐廳等設施，以及多個球類活動場地，還提供模擬高爾夫、皮划艇、水上運動等體驗。

河源春沐源小鎮·藍葡萄酒店
房價：人均HK$371起（親子豪華複式套房；4人入住；包龍骨樂園門票、璀璨煙花盛宴、星空篝火狂歡）
地址：河源源城區埔前鎮春沐源大道西100米春沐源小鎮內
交通：石壩站車程26分鐘
河源春沐源小鎮·藍葡萄酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

河源酒店推介【7】河源春沐·禾悦莊温泉酒店

河源春沐·禾悦莊温泉酒店於2018年開幕，採用新嶺南建築風格，酒店處處都是打卡位！酒店僅提供16間客房，房間融入中式設計，設有私人溫泉、戶外平台、用餐區、免費迷你吧等設施，部分房型另帶私人泳池。酒店亦設有2個泳池、温泉、健身房、兒童遊樂場、水上樂園等設施，並提供騎馬、沙灘排球、模擬高爾夫、網球場、射擊等體驗。

河源春沐·禾悦莊温泉酒店
房價：人均HK$922起（景觀温泉雙床房｜私人溫泉；包龍骨樂園門票、皮划艇體驗、智能温室科普之旅、璀璨煙花盛宴 、星空篝火狂歡）
地址：河源源城區春沐源大道西100米
交通：石壩站車程21分鐘
河源春沐·禾悦莊温泉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

河源酒店推介【8】河源巴蜀國際美豪麗致酒店

河源巴蜀國際美豪麗致酒店於2021年開業，位於河源站旁的甲級建築，步行3分鐘即達火車站，交通十分方便！酒店共有112間客房，房間融入東方風格，設計低調奢華。房內設有舒適大床、寬敞的起居空間及浴室，另提供親子主題房。酒店另設健身中心、洗衣房、足浴、餐廳、免費停車場等設施。

河源巴蜀國際美豪麗致酒店
房價：人均HK$130起（麗致輕奢大床房）
地址：河源源城區火車站開發區廣場北邊站前路西邊巴蜀國際大廈8-13層
交通：河源站步行3分鐘
河源巴蜀國際美豪麗致酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.com

河源酒店推介【9】河源翔豐國際酒店

河源翔豐國際酒店位於東江與新豐江交匯處，距離萬綠湖、野趣溝、桂山、蘇家圍等僅約10分鐘車程。酒店曾於2020年翻新，提供244間客房，房間空間寬敞舒適，整體乾淨衛生而且設備齊全，亦提供親子主題房及家庭房。酒店同時配備室外無邊際泳池、健身室、公共浴池、兒童遊樂場、2間餐廳等設施，並提供球類活動體驗、免費停車場及托兒服務。

河源翔豐國際酒店
房價：人均HK$194起（豪華城景雙床房）
地址：河源源城區沿江東路一號
交通：河源站車程15分鐘
河源翔豐國際酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.com

河源酒店推介【10】河源紫金九和裸雲·在望民宿

河源紫金九和裸雲·在望民宿於2023年開幕，坐落於「温泉之鄉」九和鎮熱水村。酒店僅提供10間客房，分為北歐風格三角木屋及奢野帳篷。每套房間均配置超大私湯泡池、戶外平台及設備齊全的起居室。酒店同時配備無邊際恆温泳池、超大網紅三角木屋大堂、溫泉、洗衣間、餐廳等設施，更提供多項免費活動體驗，CP值超高！

河源紫金九和裸雲·在望民宿
房價：人均HK$226起（小黃鴨親子露營温泉大床｜私人溫泉；包早餐、體驗温泉煮蛋、九和特產肉丸、圍爐煮茶）
地址：紫金九和鎮熱水村157縣道温泉泉眼西面100米
交通：河源北站車程65分鐘
河源紫金九和裸雲·在望民宿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店深圳寶安酒店深圳灣酒店羅湖酒店羅湖新酒店龍崗酒店鹽田酒店蓮塘酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店深圳浴缸酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
香港新酒店澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店珠海長隆酒店珠海親子酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海民宿上海迪士尼親子酒店北京酒店四川酒店東莞酒店惠州溫泉酒店

深圳酒店48間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便深圳南山酒店10間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值珠海酒店推介18間人均$78起！近澳門／親子主題／海景房私人露台上海酒店民宿10大推介！光時旅行酒店全新開幕、近機場低至$203起
酒店
酒店
酒店住宿資訊
廣州
廣東廣州旅遊
旅遊Jetso