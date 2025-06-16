河源酒店10間推介｜無邊際泳池／私人溫泉／夢幻木屋／人均$65起

河源酒店推介｜河源是歷史悠久、客家文化濃厚的城市，更擁有天然溫泉的核心資源，非常適合去度假放鬆！《香港01》「好食玩飛」整合10間河源酒店，有部分酒店配備私人溫泉，更有酒店提供不同免費體驗及樂園門票，人均只需$65起！



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河源酒店推介【1】龍貓精靈酒店（河源文化廣場店）

龍貓精靈酒店（河源文化廣場店）於2025年全新開幕，鄰近河源文化廣場、水上樂園、太平古街等景點。酒店客房以龍貓為主題，房內設有可愛的龍貓裝飾及公仔，配備高端床品、智能馬桶、零壓床墊，採用半開放浴室，空間更顯寬敞！酒店同時提供免費漢服及和服可以打卡拍照，以及免費私人停車場、餐廳、洗衣間等設施。

龍貓精靈酒店（河源文化廣場店）

房價：人均HK$65起（風之谷大床房）

地址：河源源城區中山大道中國建設銀行東北方向150米處

交通：河源站車程11分鐘

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河源酒店推介【2】河源東源禾喜温泉酒店

河源東源禾喜温泉酒店於2024年開幕，是一座集養生、温泉、度假的旅遊勝地。酒店共有75間客房，提供雙人客房至別墅房型，房內均設有超大私人溫泉泡池及露台，可以看著山水美景泡溫泉。此外，部分房間更設有麻雀檯！酒店亦提供游泳池、公共浴池、溫泉、水上樂園、兒童游泳池、餐廳等設施。

河源東源禾喜温泉酒店

房價：人均HK$159起（標準雙床房｜私人溫泉）

地址：河源東源黃村鎮梅龍村二小組黃竹徑-1號

交通：河源北站車程58分鐘

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河源酒店推介【3】河源滙景希爾頓逸林酒店

河源滙景希爾頓逸林酒店地處源城區越王大道，鄰近桃花水母大劇院及河源客家文化公園，地理位置優越。酒店於2014年開幕，共有427間客房，房間空間寬敞、設備齊全，更提供B.Duck小黃鴨主題客房及恐龍奇趣蛋客房，有少朋友都可以玩得開心！酒店同時配備室內及室外游泳池、健身室、Spa、兒童遊樂場、3間餐廳等設施。

河源滙景希爾頓逸林酒店

房價：人均HK$212起（逸林大床房）

地址：河源源城區越王大道123號

交通：河源站車程15分鐘

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河源酒店推介【4】河源萬綠湖美思威爾頓酒店

河源萬綠湖美思威爾頓酒店於2010年開幕，坐落於中國4A級萬綠湖風景區旁，依山傍水，景色一流！酒店擁有多達500間客房，均設有景觀陽台、浴缸、特大睡床等設施，基本設備齊全，部分房型亦設有養生溫泉。酒店另設室內及室外游泳池、健身室、溫泉、網球場、籃球場、水上樂園等設施。

河源萬綠湖美思威爾頓酒店

房價：人均HK$202起（標準雙床房）

地址：東源新港鎮港建路3號

交通：河源站車程14分鐘

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河源酒店推介【5】河源春沐源小鎮·棕櫚樹酒店

河源春沐源小鎮·棕櫚樹酒店於2020年開幕，位於春沐源小鎮商業街，鄰近恐龍島水樂園及龍骨樂園。酒店擁有76間客房，房間採用歐式度假風設計，每間房都配備獨立露台及免費迷你吧，淋浴間更提供座椅，非常貼心！酒店亦設有棕櫚溫泉、無邊際游泳池、兒童遊樂場、餐廳等設施，並提供多項活動體驗如騎馬、模擬高爾夫、沙灘排球、射擊等。

河源春沐源小鎮·棕櫚樹酒店

房價：人均HK$635起（豪華雙床房；包皮划艇體驗、璀璨焰火盛宴、星空篝火狂歡、龍骨樂園門票）

地址：河源源城區埔前鎮春沐源大道春沐源小鎮

交通：石壩站車程21分鐘

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河源酒店推介【6】河源春沐源小鎮·藍葡萄酒店

河源春沐源小鎮·藍葡萄酒店於2022年開幕，坐落於春沐源小鎮，共有173間複式套房，均設有獨立戶外平台、客廳、用餐區、廚房、家庭影院等設施，部分親子套房亦配備波波池、滑梯、帳篷等兒童玩具。酒店亦設有室外無邊際泳池、小童娛樂區、溫泉、健身室、餐廳等設施，以及多個球類活動場地，還提供模擬高爾夫、皮划艇、水上運動等體驗。

河源春沐源小鎮·藍葡萄酒店

房價：人均HK$371起（親子豪華複式套房；4人入住；包龍骨樂園門票、璀璨煙花盛宴、星空篝火狂歡）

地址：河源源城區埔前鎮春沐源大道西100米春沐源小鎮內

交通：石壩站車程26分鐘

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河源酒店推介【7】河源春沐·禾悦莊温泉酒店

河源春沐·禾悦莊温泉酒店於2018年開幕，採用新嶺南建築風格，酒店處處都是打卡位！酒店僅提供16間客房，房間融入中式設計，設有私人溫泉、戶外平台、用餐區、免費迷你吧等設施，部分房型另帶私人泳池。酒店亦設有2個泳池、温泉、健身房、兒童遊樂場、水上樂園等設施，並提供騎馬、沙灘排球、模擬高爾夫、網球場、射擊等體驗。

河源春沐·禾悦莊温泉酒店

房價：人均HK$922起（景觀温泉雙床房｜私人溫泉；包龍骨樂園門票、皮划艇體驗、智能温室科普之旅、璀璨煙花盛宴 、星空篝火狂歡）

地址：河源源城區春沐源大道西100米

交通：石壩站車程21分鐘

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河源酒店推介【8】河源巴蜀國際美豪麗致酒店

河源巴蜀國際美豪麗致酒店於2021年開業，位於河源站旁的甲級建築，步行3分鐘即達火車站，交通十分方便！酒店共有112間客房，房間融入東方風格，設計低調奢華。房內設有舒適大床、寬敞的起居空間及浴室，另提供親子主題房。酒店另設健身中心、洗衣房、足浴、餐廳、免費停車場等設施。

河源巴蜀國際美豪麗致酒店

房價：人均HK$130起（麗致輕奢大床房）

地址：河源源城區火車站開發區廣場北邊站前路西邊巴蜀國際大廈8-13層

交通：河源站步行3分鐘

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河源酒店推介【9】河源翔豐國際酒店

河源翔豐國際酒店位於東江與新豐江交匯處，距離萬綠湖、野趣溝、桂山、蘇家圍等僅約10分鐘車程。酒店曾於2020年翻新，提供244間客房，房間空間寬敞舒適，整體乾淨衛生而且設備齊全，亦提供親子主題房及家庭房。酒店同時配備室外無邊際泳池、健身室、公共浴池、兒童遊樂場、2間餐廳等設施，並提供球類活動體驗、免費停車場及托兒服務。

河源翔豐國際酒店

房價：人均HK$194起（豪華城景雙床房）

地址：河源源城區沿江東路一號

交通：河源站車程15分鐘

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河源酒店推介【10】河源紫金九和裸雲·在望民宿

河源紫金九和裸雲·在望民宿於2023年開幕，坐落於「温泉之鄉」九和鎮熱水村。酒店僅提供10間客房，分為北歐風格三角木屋及奢野帳篷。每套房間均配置超大私湯泡池、戶外平台及設備齊全的起居室。酒店同時配備無邊際恆温泳池、超大網紅三角木屋大堂、溫泉、洗衣間、餐廳等設施，更提供多項免費活動體驗，CP值超高！

河源紫金九和裸雲·在望民宿

房價：人均HK$226起（小黃鴨親子露營温泉大床｜私人溫泉；包早餐、體驗温泉煮蛋、九和特產肉丸、圍爐煮茶）

地址：紫金九和鎮熱水村157縣道温泉泉眼西面100米

交通：河源北站車程65分鐘

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