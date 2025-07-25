福州旅遊懶人包｜發光藍眼淚等3大景點推介　美食+交通+住宿攻略

撰文：張雨靜
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福州旅遊懶人包｜福州有許多古色古香的歷史建築，近年還因天然奇景「藍眼淚」火速爆紅成為熱門旅遊點，如果想快閃旅行3天2夜就足夠在福州吃喝玩樂，想深度探索則可留個7天6夜！今次《香港01》會為大家介紹福州景點、美食、交通攻略！

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福州旅遊景點【1】三坊七巷

遊福州只能去一個景點，那就非三坊七巷莫屬。三坊七巷是現存保存最完整的明清歷史文化街區之一，當地保留了西三坊（衣錦坊、文儒坊、光祿坊）、東七巷（楊橋巷、郎官巷、塔巷、黃巷、安民巷、宮巷、吉庇巷）的格局，最適合欣賞重點古蹟的朋友，例如林則徐紀念館、沈葆楨故居、海上絲綢之路紀念館、非遺博覽苑、林覺民冰心故居等等。三坊七巷也有不少小店、可以吃美食，可以逛上一整天。

福州旅遊景點【2】上下杭

上下杭在百年前是福州的商業中心，更是海上絲綢之路的重地之一，也是商會、錢莊、貨棧的集中地，當地現時仍保留不少中西合壁的建築。遊上下杭必去三通橋，這裡是上下杭最受歡迎的打卡點，現場古色古香的建築、古橋，讓人仿佛走進古裝劇，旁邊更有上下杭木牌匾非常適合打卡。而永德會館就融合了閩南與福州建築風格，並帶有南洋華僑的裝飾，也非常值得一看。

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也可乘坐小船游覽三捷河，可以欣賞兩岸的古橋、古樹和古建築，亦可以在晚上7點燈籠全亮時登船，別有一番風味，也非常適合打卡。

福州旅遊景點【3】平潭島

平潭島是福島第一大島，最適合喜歡欣賞天然風景的朋友。當地曾被國家地理評為「中國最美海島」之一。當中必去的有長江澳風車田，海邊有數十座白色風車豎立在海上，傍晚到長江澳，更可以看欣賞風車倚傍日落的美景。

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每年4月至8月更可以看到「藍眼淚」的奇觀！藍眼淚是由夜光藻和海螢兩種生物發光形成的現象，每年4月至8月，在平澤島海邊會有一片片漂亮的藍光，非常浪漫！不過藍眼淚出現的地點並不固定，可能要跑幾個地點才能看到，出發前可以在小紅書看看網民分享再去。

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其他平潭島的熱門景點有仙人井、猴研島等等，如果時間充裕，絕對可以花兩、三天在平潭島度假，欣賞當地美景。

福州旅遊美食【1】魚丸&肉燕

福州當地有不少魚丸店，主打魚丸、肉燕等食物，魚丸以鰻魚肉或鯊魚肉製成，口感非常有彈性，而肉燕就是利用豬肉和蕃薯粉製成。當地人推薦的食店有位於三坊七巷的永和魚丸、福信魚丸。

福州旅遊美食【2】花生湯

甜品主推香濃的花生湯，花生非常軟糯，亦可以加入芋泥、藕粉一起食用，味道又濃又綿的。當地人推薦的食店有位於三坊七巷的葉家花生湯、沒牙伯花生湯。

福州旅遊美食【3】鍋邊糊

鍋邊糊幾乎是福州人的傳統早餐，把米漿沿著熱鍋淋一圈，製成薄薄的米片，加入蜆、蝦米熬製的鮮湯，味道鮮甜。當地人推薦的食店有位於洋中路店的柴火鍋邊。

福州旅遊交通【1】經高鐵從香港前往福州

香港西九龍高鐵站前往廈門高鐵站，每天有1班列車，每天14:24開出，晚上19:57到達，車程約為5小時33分鐘，成人票價為二等座$430、一等座$689。

福州旅遊交通【2】經飛機從香港前往福州

香港國際機場前往福州長樂國際機場，可選擇直航或轉機，國泰航空、廈門航空每日提供1-4班直航航班，飛行時間約1.45小時至2小時，直航來回票價約為$1407起。

福州旅遊住宿【1】福州ME酒店（FUZHOU ME HOTEL）

福州ME酒店（FUZHOU ME HOTEL）在2025年開幕，是一間新開的五星級酒店。提供212間客房，客房面積由495呎起，客房非常寬敞，部份客房更提供溫泉。由於酒店的風格時尚，更因此成為Trip.com「福州Instagram打卡酒店第1名」。

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福州ME酒店（FUZHOU ME HOTEL）
房價：人均$437/晚（瑰麗雙床房）
地址：福州鼓樓區水部街道古田路115號
交通：地鐵水部站步行約1分鐘
搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

福州旅遊住宿【2】福州香格里拉大酒店（Shangri La Hotel Fuzhou）

福州香格里拉大酒店（Shangri La Hotel Fuzhou）屬香格里拉集團旗下，鄰近五一廣場、三坊七巷、上下杭等景點，地點非常方便。酒店提供414間客房，面積由360呎起， 大部份客房都可以看到城景，部份更可以看到福州天際線！酒店除了有游泳池、健身室，更特設兒童遊樂場、主題親子房，非常適合親子／家庭入住。

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福州香格里拉大酒店（Shangri La Hotel Fuzhou）
房價：人均HK$274／晚起（豪華雙床房）
地址：福州鼓樓區新權南路9號
交通：地鐵南門兜站步行約5分鐘
搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

福州旅遊住宿【3】福州三迪希爾頓酒店（Hilton Fuzhou）

福州三迪希爾頓酒店（Hilton Fuzhou）屬希爾頓集團旗下酒店，酒店提供331間客房，最小面積由405呎起，最大可達2835呎（總統套房），酒店位於閩江之濱旁邊，客房位於43樓至55樓，每間客房都可以看到城景及閩江美景。酒店亦設有室內游泳池、健身中心。

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福州三迪希爾頓酒店（Hilton Fuzhou）
房價：人均HK$348／晚起（特大雙人床客房）
地址：福州台江區振武路55號和57號
交通：地鐵祥坂站步行約8分鐘
搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

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