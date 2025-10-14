KUROMI 20周年紀念Cafe餐點+周邊 大阪名古屋仙台限時活動
Sanrio三麗鷗超人氣角色KUROMI可羅米（クロミ，亦稱酷洛米） 在2025年迎來20周年！為慶祝而特別企劃的紀念咖啡廳「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」（KUROMI 20周年紀念咖啡）將於2025年10月起，分別在東京、名古屋、大阪、仙台限時開幕。
以「憧憬的辣妹模特兒」為主題，咖啡廳結合Y2K（「Year 2000」縮寫，指1990後期～2000年初期的時尚風格），配上辣妹可愛風格，讓頭巾×粉色骷髏的KUROMI化身小惡魔風格偶像，陪伴粉絲度過夢幻又療愈的下午茶時光。
延伸閲讀：SANRIO人氣角色2025年最新排名 綠茶婊Melody入十大！第1名是它👇👇👇
期間限定夢幻餐點
結合KUROMI色系與造型的超可愛餐點，全部都超級拍照打卡必備！
1. 主餐👇👇👇
A. KUROMI歡樂拼盤
米飯拼成KUROMI造型的肉丸拼盤，搭配馬鈴薯沙拉與小菜，萌到捨不得吃！
餐點名：KUROMI HAPPY DAYS プレート
參考價格：1,690日圓（含稅）
B. 小惡魔KUROMI義大利麵
咖啡廳主題色「紫×粉」配色的清爽檸檬胡椒義大利麵，外表時髦內裏清爽。
餐點名：ツンデレ♡クロミパスタ
參考價格：1,590日圓（含稅）
C. 辣妹可愛滿點咖哩
帶豹紋圖案的Y2K風咖哩，粉色蘿蔔點綴，超有辣妹感。
餐點名：GALカワMAX☆カレー
參考價格：1,590日圓（含稅）
2. 甜點
A. KUROMI聖代
以牛奶布丁、葡萄凍、優格雪糕組成的KUROMI色系聖代。
商品名稱：クロミ♥パフェ
價格：1,490日圓（含稅）
B. KUROMI慶生蛋糕
為KUROMI慶生的玻璃杯蛋糕，內含水果、雪糕與可愛裝飾。
商品名稱：ハピバグラスケーキ
價格：1,490日圓（含稅）
3. 飲品
A. KUROMI葡萄雪酪汽水
葡萄雪酪搭配汽水，清爽可愛。
飲品名：KUROMI♡フロート
參考價格：990日圓（含稅）
B. KUROMI氣泡飲
葡萄×藍色夏威夷的夢幻氣泡飲。
飲品名：ギャルい☆クロミのフルーツソーダ
參考價格：890日圓（含稅）
C. KUROMI拿鐵
KUROMI紫色巧克力牛奶拿鐵。
飲品名：ラテにも降臨☆クロミさま♡
參考價格：890日圓（含稅）
20周年限定特典與周邊
1. 預約特典
事前預約（660日圓）＋點餐隨機贈送A5透明資料夾（全2種）。
2. 消費特典
A. 透明收藏卡
消費滿3,000日圓隨機贈送透明收藏卡（全5種）。
B. 吸管吊飾
每點1杯飲品，可加購最多5個。
品名：ストローチャーム
參考加購價：660日圓（含稅）
C. KUROMI壓克力杯墊
每點1杯飲品或餐點，可加購最多5個。
品名：アクリルコースター
參考加購價：990日圓（含稅）
D. KUROMI壓克力杯墊
每點1杯飲品，可加購最多5個。
品名：マグカップ
參考加購價：2,200日圓（含稅）
3. 周邊商品（部分）
A. KUROMI壓克力鑰匙圈
商品名稱：アクリルキーホルダー（隨機5款）
價格：825日圓（含稅）
B. KUROMI亮片貼紙
商品名稱：グリッターステッカー（隨機5款）
價格：605日圓（含稅）
C. KUROMI亮片徽章
商品名稱：ラメ缶バッジ（隨機5款）
價格：660日圓（含稅）
D. KUROMI束口袋
商品名稱：サテン巾着
價格：1,760日圓（含稅）
E. KUROMI環保袋
商品名稱：エコバッグ
價格：2,750日圓（含稅）
F. KUROMI吊鍊玩偶
商品名稱：ボールチェーン付きマスコット
價格：2,970日圓（含稅）
活動地點與時間
東京／新宿：
地點：BOX cafe&space ルミネエスト新宿店
地址：東京都新宿區新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 地下1階
期間：2025年10月9日（四）～11月30日（日）
宮城／仙台：
地點：BALLER:S イオンモール新利府店
地址：宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2F
期間：2025年10月14日（四）～11月9日（日）
愛知／名古屋：
地點：BOX cafe&space 名古屋ラシック1號店
地址：愛知県名古屋市中區栄3-6-1 ラシック地下1F
期間：2025年11月8日（六）～12月7日（日）
大阪／天王寺：
地點：BOX cafe&space 天王寺MIO店
地址：大阪市天王寺區悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11F
期間：2025年11月20日（四）～12月21日（日）
※事先預約需支付預約費660日圓預約費用
※每次申請最多可預約 4 個座位
一起和 KUROMI 慶祝20周年吧！
這次的20周年快閃咖啡廳，從裝潢到菜單都充滿巧思，KUROMI粉絲一定會忍不住心動！不論是想吃期間限定的「小惡魔甜點」、收藏夢幻周邊，還是為了拍滿滿美照，「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」都是可羅米粉不容錯過的打卡點。
如果秋冬剛好安排東京、大阪、名古屋或仙台旅行，記得手刀預約，和KUROMI一起慶祝20歲生日吧！
OFFICIAL SITE：https://20th-cafe.theme-cafe.jp/
【本文獲「Japaholic」授權轉載。】