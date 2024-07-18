日本酒店3間Sanrio主題房｜東京Hello Kitty＋近車站＋入住送精品

撰文：陳映蓉
出版：更新：

日本Sanrio主題酒店2024！Sanrio角色一直深受歡迎，連酒店都與Sanrio合作推出主題房！《香港01》「好食玩飛」推薦3間Sanrio迷必住的Sanrio角色主題酒店！除了可以入住角色主題房，更有獨家Sanrio角色禮物及Sanrio餐點！即睇內文！

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日本Sanrio主題酒店【1】淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）位於東京台東區，酒店旁邊就是雷門及仲見世商店街，地理位置優越！酒店有多種房間大小、裝潢風格的房型可供選擇。每間客房均配備乾濕分離浴室，設有浴缸及淋浴空間，空間寬敞。除了普通房型外，酒店更有以Hello Kitty為主題的四人房！

Hello Kitty主題房分為「櫻天女」及「和風摩登」兩種房型。「櫻天女」房型以日本櫻花為主題，除了配有四張單人床外，更有榻榻米及桌椅。房間的牆壁、榻榻米、裝飾、傢俱等全部都有Hello Kitty圖案，超有少女心！另一種以淺草特色為主題的「和風摩登」房型則以傳統日式元素為主。

入住Hello Kitty主題房更會送上不同Hello Kitty主題限定禮物，包括公仔、帆布袋及筷子等。酒店更有提供原創的Hello Kitty主題餐點，好吃又療癒！不過要注意的是，Hello Kitty主題房僅在Booking.com、Klook及官網可以預訂，而且酒店亦僅提供6間Hello Kitty主題房，非常搶手，想住就要趁早預訂！

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）
房價：人均HK$625起（Hello Kitty 和風摩登主題房；四人入住）
地址：日本東京都台東區淺草 1-1-15
交通：淺草站步行2分鐘
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日本Sanrio主題酒店【2】神户廣場酒店（Hotel Plaza Kobe）

神户廣場酒店（Hotel Plaza Kobe）位於神戶市中央區的人工島，鄰近神戶藝術博物館、六甲人工島公園、神戶市立小磯紀念美術館等景點。雖然酒店位於人工島上，但交通方便，步行2分鐘即可抵達車站來往市中心。

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酒店提供162間客房及套房，除了普通房型，更有Sanrio主題房！Sanrio主題房一共有7間，每間都以不同Sanrio人氣角色為主題，包括XO、水怪、KEROPPI、Melody、企鵝SAM、AP鴨及PC狗。房間經過精心佈置，每間房都以角色的主色及性格設計，到處都是打卡位！

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入住Sanrio主題房更會獲得房間角色的限定精品，包括手巾仔、帆布袋、拖鞋、牙刷、鎖匙扣、支裝水等，超有心機！不過要注意，Sanrio主題房僅在Trip.com及官網可預訂，而且每個角色只得一間房，想入住就要快啦！

神户廣場酒店（Hotel Plaza Kobe）
房價：人均HK$562起（XO主題房；四人入住）
地址：日本神戶市東灘區向町仲2-9-1
交通：島中央車站步行2分鐘
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日本Sanrio主題酒店【3】沖繩三麗鷗主題酒店（Hotel Okinawa with Sanrio Characters）

沖繩三麗鷗主題酒店（Hotel Okinawa with Sanrio Characters）位於沖繩那霸，是日本首間以Sanrio角色為主題設計的酒店。酒店距離牧志站只需要2分鐘，而且鄰近國際通商店街、那霸市傳統工藝館、沖繩平和通商店街等景點。

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酒店提供66間Sanrio主題客房，以8個人氣角色為房間主題，最多可供4人入住。主題房間包括Hello Kitty、玉桂狗、蛋黃哥、Melody、布甸狗、Little Twin Stars、PC狗及XO等人氣角色。房間加入了角色的主色及花紋，搭配沖繩特色元素設計，別具特色！

入住的客人除了可以被Sanrio角色包圍，更可獲得貼紙、卡通牙刷、扇、購物袋等獨家禮物！此外，酒店亦配備Sanrio主題Cafe及Sanrio專門店，更有近3米高「Sanrio公仔柱」，Sanrio迷必去打卡！

沖繩三麗鷗主題酒店（Hotel Okinawa with Sanrio Characters）
房價：人均HK$268起（標準雙床房）
地址：沖繩縣那霸市安里1-2-25
交通：牧志站步行2分鐘
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