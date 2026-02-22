蘇州旅遊｜漫步蘇式園林賞冬日臘梅　順遊西園寺黃牆黛瓦禪意十足

蘇州這座小城堪稱「大隱隱於市」的典範，冬天來玩美絕了！



朋友們，今天值班的是依舊沉醉在臘梅香中coco～前幾天刷小紅書，看到蘇州的臘梅已經悄悄綻放，心想從杭州過去也就2小時左右。再加上淡季的蘇州，總別有一種小家碧玉般的清冷美感，於是沒多猶豫，我就定下了兩天一晚的賞梅行程。

在蘇州賞梅，一定要走進園林裏才最有味道。所以今天這篇文章，就是蘇州園林的賞梅攻略！

這次我既去了園林也去了寺廟，其中有大家耳熟能詳的，也有相對小眾清淨的。路線我po在下面，供大家參考：

day1：怡園-曲園-藝圃-西園寺



這條路線集中在古城西北部，可以用步行和騎行結合的形式，能精準體驗到從私家園林到清幽古寺的層次感。

day2：獅子林-居士林-滄浪亭



第二天的路線集中在古城中部和南部，既能欣賞到蘇州最經典的假山園林，還能用古老的山水園作為行程的圓滿收尾。接下來就聽我給大家一一道來吧～

怡園

如果說蘇州園林是一部書，那建於清光緒年間的怡園，就是這部書的「精華導讀」。它雖然建造最晚，卻巧妙吸收了諸園之長，佈局緊湊，一步一景。因此也被列為蘇州九大園林之一。

這裏原是明代尚書吳寬的舊宅，後由清代官員顧文彬耗銀20萬兩、歷時九年改建而成，取《論語》「兄弟怡怡」之意，故名「怡園」。

怡園中用一條精美的復廊分隔東西兩區，透過廊壁上的花窗看兩邊風景，像在欣賞一幅幅流動的國畫，這是園內的精髓所在。除此之外還可以去臨水而建的鴛鴦廳坐坐，面前就是一池清水，看樹枝倒映，也是格外靜謐。而且現在臘梅開得正好，白牆黑瓦間，拍下的照片也格外有味道。

我粗略估算了下，逛完園子大概需要1h左右，也恰好只用這1h就能輕鬆領略蘇州園林的諸多妙處，絕對是citywalk的完美一站。

另外因為這裏少有旅行團的喧鬧，怡園更像一個藏在鬧市裏的精緻盆景，所以來這裏拍照也是非常合適的。喜歡拍照的女孩子們不要錯過哦！

怡園

地址：姑蘇區人民路1265號（地鐵1/4號線「樂橋」站）

開放時間：7:30-17:00

門票：15元（人民幣，下同）



曲園

曲園從前是晚清國學大師俞樾的故居和書齋。園子不大，只有5畝左右，但是佈局卻格外精巧，曲水、曲徑、曲廊，完美詮釋「曲」的意境，很適合來這裏坐坐喝點茶。

園內嵌有大量俞樾手書的磚刻、石刻，他的篆書印章「曲園居士」隨處可見，文化細節感十足。而且我這次去還正好趕上入園口的山茶花盛開，是真的美。重頭戲臘梅在這裏開得也很旺盛，因為園子不大，所以臘梅種植得更為密集，路過時香氣撲鼻，着實讓人沉醉。

曲園

地址：姑蘇區馬醫科43號（離觀前街非常近）

開放時間：9:00-16:30

門票：免費



藝圃

藝圃始建於明代，佔地面積和曲園不相上下，雖小但精。它也是蘇州唯一一座基本保存了明代格局和建築風格的園林，現在已經被列入世界文化遺產。

這裏最開始是明代學憲袁祖庚的「醉穎堂」，後來被文徵明的曾孫文震孟買下，題名「藥圃」，清初改稱「藝圃」，意思就是「種植香草、培育君子之德的地方」。

在藝圃就大可以把時間放慢了，這裏有一個延光閣，是蘇州園林中最大的水榭。現在變成了茶室，花上十幾塊錢就能對着滿池荷花或碧水發呆，看光影在粉牆上移動，也是體驗老蘇州慢生活的終極方式。

從藝圃出來之後還可以順路逛逛閶門古城牆和山塘街，感受老蘇州風貌，也很不錯。

藝圃

地址：姑蘇區文衙弄5號

開放時間：4月-10月，7:30-17:30；11月-3月，7:30-17:00

門票：10元



西園寺

第一次來蘇州的朋友，一定要來西園寺逛逛。

西園寺最初叫「歸元寺」，距今已有700多年曆史，是蘇州著名的律宗道場。但是再往前追溯，西園寺其實是明朝太僕寺卿徐泰時的私家園林，後來他的兒子舍園為寺，便有了「復古歸元寺」之名。可以說，從誕生起，園林的基因就刻在了它的骨子裏。

冬天的時候來西園寺，遊客直接減半，入目之間皆是黃牆黛瓦、古木參天，禪意與詩畫之美完美融合。因為入廟之後會有三支清香贈送，所以可以先去天王殿前拜拜，誠心所求，心也會靜下來不少。

如果趕在下午之前到達，還可以去嚐嚐名聲在外的素面！香菇筍片澆頭的觀音面，湯頭鮮美，是地道的蘇式清甜。吃完麪，如果時間充裕，還可以去鼓樓旁買一袋熱乎乎的素饅頭，價格不貴，像是豆沙包只要10元/袋，新鮮出鍋的素饅頭面香味特別足。可惜我去的時候排隊的朋友太多，所以只能錯過，遺憾只能留在下次補上啦。

另外西園寺還是著名的貓貓寺，這裏住着很多「佛系」小貓，但是儘量不要在寺廟門口買「三無貓條」，對小貓的身體並無益處。有的時候對貓貓的不打擾也是一種温柔。

最後西園寺的後花園和殿宇旁可以重點關注下，金黃的臘梅正悄然盛放！縷縷幽香混着檀香，在清冷的空氣裏格外醒神。臘梅與古寺的黃牆、飛檐構成絕美畫境，記得仰頭找找牆角的那一枝，拍照超有禪意的！

西園寺

地址：姑蘇區留園路西園弄18號

開放時間：7:30-17:30（素面供應至下午，建議早去）

門票：5元（現場購票）



獅子林

蘇州獅子林即便大家沒去過，想必也是有所耳聞。園林始建於元代，以大規模假山群聞名，所以也被譽為「假山王國」。不僅如此，這裏更因乾隆皇帝六次到訪並御筆題寫「真趣」匾額而聲名遠播，相對於其他樂園，獅子林多了些生動與探索的樂趣。但是小朋友前往還需要家長在身旁陪同玩耍哦。

我這次去獅子林的時候還正好趕上了蘇州2026年梅花蠟梅精品展（截止至3月5日）。各式各樣的臘梅以盆栽的形式展出，走進去是撲鼻的香氣，看着也是賞心悦目，身心都跟着愉悦起來。

來獅子林打卡，除了賞梅花還可以去園中的「假山迷宮」打卡。這是全國唯一的大規模假山群遺存，九條路線、二十一個洞口縱橫交錯。鑽進去，就能感受到「對面石勢陰，回頭路忽通」的穿梭樂趣，絕對是蘇州園林裏最獨特的體驗。

主廳「燕譽堂」也值得一逛。這裏是典型的「鴛鴦廳」設計，前廳後堂，建築和陳設都極為精美，寓意也好，是「安祥、快樂」的意思。

但是呢因為獅子林的名氣大，所以也是親子游的熱門地，如果想避開人流參觀拍照，最好是七點半一開園的時候就進來。而且現在獅子林的臘梅開得正好，最適合去一睹芳容啦。

獅子林

地址：姑蘇區園林路23號

開放時間：07:30-17:30

門票：旺季40元/淡季30元



居士林

如果說西園寺是清修古剎，那居士林就是藏在平江路巷弄裏的「在家修行者」的共修家園。這裏不是寺廟，而是始建於1958年，蘇州唯一的佛教在家居士集體修學場所。這裏沒有香火繚繞，卻因一株姿態絕美的「燈籠臘梅」而成為冬日的頂流打卡地，也被譽為「蘇州第一臘梅」。

院內的兩株臘梅（尤其是南小院那棵）堪稱「梅中頂流」。金黃花朵映襯着白牆黛瓦和花窗，禪意與古風直接拉滿。但要做好心理準備，花期來參觀的朋友非常多。

除此之外，還可以在「無相圖書館」免費喝茶讀書。圖書館藏書萬餘冊，環境清幽，志願者甚至會為你免費沏茶。靜靜讀會兒書，身心都能放鬆下來。

最後再提醒大家一下，花期來訪時，建議放低「拍空靈大片」的預期，把它當作一次感受冬日禪意的體驗會更愉快。我這次逛下來還是覺得居士林更適合作為平江路-拙政園片區citywalk中的一站，專程過來打卡就不必啦。

居士林

地址：姑蘇區菉葭巷31號（近平江路歷史街區）

開放時間：9:00-16:00

門票：免費



滄浪亭

這座始建於北宋慶曆年間的園林，是蘇州現存最古老的園林，歷史已近千年。它的美，從還未入園就已經開始。葑溪碧水環繞園外，形成了獨一無二的「未入園先見水」的格局。

相比熱門園林，這裏遊客沒那麼多，尤其在清晨或傍晚，都是格外清靜時段。它與對面的可園僅一溪之隔，是蘇州唯一的「雙園」格局，時間充裕也可一併遊覽。

在滄浪亭首先要做的就是漫步「天下第一復廊」。這條臨水的復廊是園林靈魂，透過廊上108式各不相同的花窗看出去，園內山景與園外水景相互借取，一步一景，堪稱框景藝術的教科書。

另外，還可以到假山頂的滄浪石亭小坐，讀一讀柱上刻着的千古名聯：「清風明月本無價，近水遠山皆有情」，感受宋代園主蘇舜欽的胸懷。

最後就去「面水軒」喝杯茶吧。這個臨水建築是園內著名的茶室，坐在其中，看溪流潺潺，最能體會「滄浪之水清兮，可以濯我纓」的意境。

滄浪亭

地址：姑蘇區滄浪亭街3號（近三元坊地鐵站）

開放時間：07:30-17:00

門票：旺季20元/淡季15元



碼字到這裏，這篇蘇州園林的賞梅攻略也要收尾啦。仔細閲讀文章的朋友們，相信也能感受到蘇州的冬日，不在宏大的敘事裏，而是藏在這些精巧的院落與幽香之中。

當然如果你有更寶藏的蘇州賞梅寶地，也歡迎評論區留言補充！

【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】