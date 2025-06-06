蘇州酒店推介10間｜新開幕／私人風呂／靚景／排名高／人均$197

撰文：張雨靜
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蘇州酒店｜蘇州有不少古色古香的古鎮、街道，當地風光明媚，是旅遊的好去處，香港西九龍更有高鐵直達蘇州！今次《香港01》好食玩飛將會為大家介紹10間當地靚景、便利的酒店！

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蘇州酒店推介【1】蘇州萬豪酒店（Suzhou Marriott Hotel）

蘇州萬豪酒店（Suzhou Marriott Hotel）屬萬豪國際集團旗下，位於蘇州古城中心，酒店客房面積由360呎至720呎，備有不同房型，例如大床房、親子主題雙床房、行政套房等等，酒店設有健身中心、瑜珈館、SPA水療、游泳池、兒童遊樂園等各項設施。

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蘇州萬豪酒店（Suzhou Marriott Hotel）
房價：人均HK$273／晚起（豪華大床房）
地址：蘇州姑蘇區幹將西路1296號
交通：地鐵西環路站步行約8分鐘、桐涇北路站步行約10分鐘；火車蘇州站行車約11分鐘
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蘇州酒店推介【2】陽澄湖悦榕莊（Banyan Tree Yangcheng Lake）

陽澄湖悦榕莊（Banyan Tree Yangcheng Lake）在2024年新開幕，提供70間客房，設有客房、套房、別墅3種房型，客房面積由594呎至1,044呎，所有房型都有私人溫泉。酒店位於陽澄湖中心湖區，三面環水，景色優美，更被Trip.com評為「江蘇豪華酒店第1名」。

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陽澄湖悦榕莊（Banyan Tree Yangcheng Lake）
房價：人均HK$1164／晚起（聽香私湯大床房+私人溫泉）
地址：蘇州相城區陽澄湖鎮撐岸路1號
交通：地鐵陽澄湖南站行車約24分鐘；火車蘇州北站行車約29分鐘
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蘇州酒店推介【3】蘇州四季酒店（Four Seasons Hotel Suzhou）

蘇州四季酒店（Four Seasons Hotel Suzhou）在2023年新開幕，提供210間客房，設有開放式客房、套房、獨立別墅，酒店位於金雞湖畔，部份湖景房可以看到金雞湖，也可以看到東方之門和摩天輪，無論是白天還是晚上景色都一絕！難怪被Trip.com評為「2025年亞洲100 – 靚景酒店」，酒店還有兒童樂園、室內室外泳池，非常適合親子到訪！

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蘇州四季酒店（Four Seasons Hotel Suzhou）
房價：人均HK$1129／晚起（倚園大床房）
地址：蘇州工業園區四季路88號
交通：地鐵李公堤南站步行約13分鐘；火車蘇州園區站行車約19分鐘
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蘇州酒店推介【4】蘇州麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Suzhou）

蘇州麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Suzhou）在2025年新開幕，客房的設施新淨、先進，提供190間客房，設有客房和套房，客房面積由450呎至774呎，酒店位於姑蘇區，窗外可以看到城景或姑蘇區。由於酒店鄰近蘇州站，從酒店前往拙政園、蘇州博物館等熱門景點都非常方便。

蘇州麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Suzhou）
房價：人均HK$899／晚起（豪華城景雙床房）
地址：蘇州姑蘇區廣濟南路369號
交通：地鐵石路站步行約7分鐘、廣濟南路站步行約14分鐘；火車蘇州站行車約8分鐘
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蘇州酒店推介【5】蘇州太美逸郡酒店（G-luxe By Gloria Suzhou Taimei）

蘇州太美逸郡酒店（G-luxe By Gloria Suzhou Taimei）位於太湖國家旅遊度假區，提供81間客房，所有房型都包早餐，客房面積非常寬敞，由540呎的大床房至7,200呎別墅，部份客房擁有私湯，別墅更有私人游泳池，因此被Trip.com評為「江蘇奢華酒店第18名」。酒店設有室內游泳池、室外游泳池，度假區附近有不少景點，例如蘇州海洋館、蘇州海洋館-太湖水世界、鈴蘭花海樂園等等。

蘇州太美逸郡酒店（G-luxe By Gloria Suzhou Taimei）
房價：人均HK$611／晚起（隱黛·園景大床房）
地址：蘇州吳中區太湖國家旅遊度假區環太湖大道12號
交通：地鐵太湖香山站行約13分鐘；火車蘇州新區站行車約37分鐘
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蘇州酒店推介【6】蘇州W酒店（W Suzhou）

蘇州W酒店（W Suzhou）屬萬豪國際集團旗下，位於金雞湖畔，每間客房均有超大落地玻璃窗，部份可以飽覽看到金雞湖景或蘇州城景，而36樓的游泳池景觀亦非常開揚。酒店在蘇州中心旁邊，酒店3樓可以直通商場，食玩買都非常方便，附近亦有地鐵站，方便前往其他景點。

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蘇州W酒店（W Suzhou）
房價：人均HK$561／晚起（奇妙大床房）
地址：蘇州蘇州工業園區星港街與蘇惠路交叉口蘇州中心 7號樓
交通：地鐵東方之門站步行約7分鐘；火車蘇州園區站行車約14分鐘
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蘇州酒店推介【7】蘇州陽澄半島英迪格酒店（Hotel Indigo Suzhou Yangcheng Lake, an IHG hotel）

蘇州陽澄半島英迪格酒店（Hotel Indigo Suzhou Yangcheng Lake, an IHG hotel）屬洲際酒店集團旗下，108間客房，客房面積由450呎至1125呎。酒店位於陽澄湖區半島，酒店範圍可以欣賞到漂亮的湖景，當中二室湖景聯排獨棟，更擁有270度湖景！

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蘇州陽澄半島英迪格酒店（Hotel Indigo Suzhou Yangcheng Lake, an IHG hotel）
房價：人均HK$489／晚起（豪華大床庭院房）
地址：蘇州工業園區陽澄湖半島旅遊度假區灣月街16號
交通：地鐵草鞋山站行車約12分鐘；火車陽澄湖站行車約23分鐘
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蘇州酒店推介【8】水月周莊鉑爾曼酒店（Pullman Zhouzhuang）

水月周莊鉑爾曼酒店（Pullman Zhouzhuang）屬雅高集團旗，位於周莊古鎮旁，可以看到漂亮的湖景，更被Trip.com評為「周莊靚景酒店第1名」。酒店提供173間客房，面積由405呎至810呎，房型有大床房、家庭房、套房，屬親子友善酒店，親子房型有親子庭院房、豪華親子房、親子小套房，而酒店設施有室內游泳池、桌球室、兒童游泳池、兒童遊樂場。

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水月周莊鉑爾曼酒店（Pullman Zhouzhuang）
房價：人均HK$326／晚起（高級園景大床房）
地址：崑山全旺路88號
交通：火車蘇州南站行車約23分鐘
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蘇州酒店推介【9】蘇州灣華邑温泉度假酒店（HUALUXE Suzhou Bay Hot Spring Resort）

蘇州灣華邑温泉度假酒店（HUALUXE Suzhou Bay Hot Spring Resort）屬洲際酒店集團旗下，位於東太湖蘇州灣風景區。酒店提供客房169間，面積由315呎至2160呎，部份露台有私湯，可以看著風景泡浴。酒店提供接駁車，可前往附近的王焰溫泉，溫泉區內擁有40個大小不一功能各異的溫泉泡池，溫泉已連續六年獲得中國溫泉界的權威「金湯獎」，酒店更獲Trip.com評為「蘇州溫泉酒店第4名」。

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蘇州灣華邑温泉度假酒店（HUALUXE Suzhou Bay Hot Spring Resort）
房價：人均HK$532／晚起（高級雙床房）
地址：蘇州吳江區東太湖生態旅遊度假區平波路555號
交通：地鐵松陵大道站行車約14分鐘；火車蘇州南站行車約29分鐘
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蘇州酒店推介【10】蘇州知音温德姆至尊酒店（Wyndham Grand Suzhou Fenhu）

蘇州知音温德姆至尊酒店（Wyndham Grand Suzhou Fenhu）屬於温德姆酒店及度假村旗下，提供278間客房，面積由378呎至405呎，酒店三面環湖，風景優美，酒店湖景房可以看到整片湖景，酒店設備有室內游泳池、兒童遊樂場、棋牌室、健身室。

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蘇州知音温德姆至尊酒店（Wyndham Grand Suzhou Fenhu）
房價：人均HK$197／晚起（高級大床房）
地址：蘇州吳江區汾湖高新技術產業開發區蘆莘大道888號
交通：火車蘇州南站行車約16分鐘、練塘站行車約39分鐘
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