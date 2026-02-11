江門赤坎古鎮過春節　看焰火音樂會潮汕英歌舞　活動豐富年味超濃

等待已久的春節假期終於要來了。



今年春節，除了團圓你是否期待有點不一樣的玩法？悄悄告訴你，其實不必遠行，就在距離深圳2h的江門市赤坎度假區，一場有聲有色的新春盛宴已拉開帷幕：年前特惠鐺鐺車、馬年煙花、財神天團、英歌舞、8大雜技、焰火音樂會、打鐵花、火壺……持續整整一個月，年味濃到犯規。

2026年2月1日-3月3日，在舊時光與新熱鬧的交織中過個超有人間煙火氣的年！

中式年味天花板：春節假期來赤坎就對了

都說現在春節年味越來越淡，來一趟赤坎才明白，這座擁有300多年曆史文化的度假區含金量有多高。作為春節反向遊的寶藏目的地，這裏沒有人擠人的喧囂，也沒有千篇一律的活動，只有浸潤至每個角落的熱鬧與歡喜，記憶裏的濃郁年味一下子具像化了。

去江門開平百年僑鄉過年

赤坎位於江門開平市，不少經典電影都在這裏取過景，至今保留着600多座中西合璧的古騎樓建築群，能一次性get「文化遺產+春節演出」雙重文旅體驗。

對於大灣區的小夥伴來說，高鐵/自駕2小時即可直達，快帶上家人朋友，來一場說走就走的春節旅行。

乘坐童話鐺鐺車，開啟深度漫遊

穿梭於赤坎的鐺鐺車，不僅是復古的交通工具，更是獨屬於園區的流動風景線。2月1日至15日期間，上線全新超長環線，加上招手即停的設計，無論前往哪個區域都舒適便利。

既可以一路欣賞嶺南建築的精巧細節，也能感受新舊交融的街巷韻味，在慢悠悠的節奏中，真正融入赤坎的愜意生活中。

年味氛圍拉滿，提前排新春大片

年前的赤坎更是早早換上了新春皮膚，香港花牌、大春聯、巨型魚燈、燈籠街、馬年發財樹……隨時隨地發現新春打卡點，朋友圈九宮格都不夠發。

春節遊玩攻略：打卡新年所有儀式感

從2月1日起，赤坎正式進入「超長待機新年模式」，歌舞、雜技、打鐵花、煙花秀與巡遊表演活動每天都不重覆。年後更有多個非遺演出和中西演藝輪番上演，帶你感受plus版本的地道年味。

超級馬力焰火音樂會

每個周五、六的夜晚，赤坎將準時上演一場焰火下的音樂會，傳統與流行交織，火花與音符共舞，在璀璨星空下，提前感受節日氛圍感。

超級馬力焰火音樂會

活動時間：2月6日、7日、13日、14日、16日



財神巡遊

新年到，財神到，速來赤坎接財神咯。數位喜氣洋洋的財神組成「赤坎發財天團」，每日沿着騎樓街開展趣味巡遊，將金元寶與好運傳遞給每一位來客。

《火秀》三重火演

非遺打鐵花、火壺與煙花組成的重磅演出，讓赤坎的夜晚更加迷人，火花如星河般閃耀，又似火龍盤旋夜空，在火與光的交織中，感受老祖宗的頂級審美。

非遺打鐵花、火壺與煙花組成的重磅演出，讓赤坎的夜晚更加迷人。（深圳派提供）

《火秀》三重火演

活動時間：每日上演



精彩劇藝

劇目愛好者集合，赤坎的沉浸式街巷劇場正上演《直上雲霄》《啟航》《紅色婚禮》《摩登時代》等經典劇目，視覺效果超震撼，春節假期正好看過癮。

精彩劇藝

活動時間：每日上演



馬住這夜！焰火音樂會

春節最必不可少的煙火音樂會，統統都被赤坎承包了。滿天絢爛的煙花將化作最純粹的祝福，將幸福灑滿人間，在悦耳音樂聲中，定格一段專屬於自己的美好回憶。

焰火音樂會

活動時間：大年初一至初六



馬年煙花秀

2026年馬年第一炸，直接將浪漫焊死在了赤坎的夜空。將巧妙呈現駿馬奔騰、新春送福等吉祥喜慶景象，讓新年的喜悦延續至一整年。

馬年煙花秀

活動時間：大年初一至初六



潮汕英歌舞

鏗鏘有力的鑼鼓聲，節奏明快的英歌槌，翻飛跳躍的舞姿，將嶺南血脈中的豪情展現的淋漓盡致，可盡情領略廣式文化的獨特魅力。

潮汕英歌舞

活動時間：大年初一起



八大雜技

傳統中國年，怎麼少的了詼諧幽默又技藝精湛的雜技表演。火焰板凳龍、哪吒花式高椅、空中綢舞、肩上芭蕾等八大新春雜技，看點十足，老少皆宜。

八大雜技

活動時間：大年初一起



除夕團圓夜：在赤坎迎接新的一年

春節最温暖的時刻，莫過於闔家團圓的除夕夜。今年不妨換個地方，在赤坎的碉樓古街中，與家人朋友一起，迎接熱氣騰騰的新一年。

吃年夜飯

這桌融合僑鄉風味的團圓宴中，既有傳統的燴花膠、紅糖年糕等好意頭菜品，還有本地特色的脆皮雞、陳皮茶。現場還將有氛圍表演、伴手禮抽獎等活動等你參與，熱鬧氛圍直接拉滿。

看浪漫煙花

當零點的鐘聲臨近，別忘了和家人一起賞除夕主題煙花，沒有震耳欲聾的喧囂，只有恰到好處的絢爛，與家人團聚在身邊的安心感。

賞傳統火演

除夕當天赤坎不打烊，演出不停擺。王牌夜遊體驗項目《火秀》，用震撼人心的三重火演為節日助興，傳遞辭舊迎新納福多重寓意。

聚除夕派對

這裏有輕快的音樂氛圍，温馨的互動遊戲，在露天的廣場蹦迪、歡笑、拋去所有煩惱，與天南地北的陌生人在這個特別的夜晚，留下新年最美好的期許。

温暖的光、熱鬧的戲、絢爛的花火，還有期待相聚的好心情，已就位快來赤坎度假區找回那份屬於自己的年味與團圓吧。

赤坎·廣東華僑國際旅遊度假區

地址：廣東省江門市開平市赤坎鎮古鎮大道18號

交通：

高鐵：福田站/深圳北站至開平南站（2h），出站後打車20分鐘

新春活動時間：2026.2月1日-3月3日

門票：成人優待票（一大+一小/老）：150元（人民幣，下同）

雙人票（兩個成人）：268元

鐺鐺車特惠成人票：199元



