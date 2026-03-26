深圳龍華好去處｜6大免費景點：玉龍公園賞春花再逛百年古寺古村

要春遊，更要「省錢遊」——深圳龍華篇



發誓：再也不捲了！周末跟着畢業大學生反向一日遊，全程0元起，艾特你的窮遊搭子來寺廟、賞花、公園、古村、打卡。

深圳春天好去處推薦

第一站：般若禪寺

人少許願靈的百年古寺

般若（bō rě）禪寺，原名盤古寺，坐落於深圳龍崗雅寶公園內，始建於元世祖至元五十年，後因河水沖刷損毀於2015年重建，2025年才開始對外開放，才得現如今的面貌。

般若禪寺三面環山，下端毗鄰雅寶水庫，依山傍水，就算在戶外也很涼快，是夏季避暑乘涼的好去處。寺廟面積不大，大約半小時就可以走完，寺院內迴廊天井、飛檐碉欄，結構設置的尤為精巧，雖然佛門之地肅穆莊重，但卻沒有沉悶的感覺。

寺廟裏最為特別的就是「卧佛殿」，佛像寧靜安逸，散發着柔光，據之前來過的朋友說，般若禪寺的香火旺盛，好多人直接在財神殿長跪不起。

+ 3

般若禪寺給人一種「曲徑通幽處，禪房花木深」的感覺，環境非常幽靜。走在寺中，空氣中瀰漫着香火氣息，讓人心情寧靜。

在都市的喧囂中，當你感到煩悶時，可以來這裏走走，避開人群，享受片刻屬於自己的寧靜時光。從寺廟往下走一點就能抵達一處涼亭，適合欣賞山林風景，都市人來這放鬆解壓再適合不過。

般若禪寺

地址：龍崗區坂田街道南坪快速附近

交通：10號線雅寶站E1口，步行13分鐘

Tips：進入寺廟保持安靜，女生不能穿裙子



第二站：愈欣書店

科技與人文交織的「盜夢空間」

現在有設計感的書店比比皆是，但愈欣書店還是會讓人眼前一亮，燈帶與鏡面天花、地板的相互映襯，使得空間更加立體化、超有三維空間立體感。

這不僅僅只是一家書店，裏面還多維度的融合了黑膠音樂空間、中式茶館、繪本館、自習室等多用途活動空間，不管是看書學習、還是來自習考試，精神上都特別放鬆。

+ 7

書店環境安靜舒心，如果是隻想來拍照打卡，一定要保持安靜，關閉快門聲，儘量選擇在工作日，不要影響周圍學習的朋友。

愈欣書店

地址：龍華區印象匯商場3樓戶外區

交通：4號線白石龍站D口，步行15分鐘

Tips：請全程保持安靜，動作輕緩



第三站：俄地嚇村

快要被遺忘掉的百年藝術村落

俄地嚇村屬於觀瀾街道牛湖社區，離地鐵站不遠，順着主路直直走到底，就是俄地嚇村。這個村落形成於清朝時期，至今已有三百餘年的歷史，俄地嚇村是牛湖新村6個自然村落之一，相比於附近的觀瀾版畫村，這裏知曉的人沒那麼多，環境也更加寧靜。

+ 3

這裏是是中國著名美術教育家、版畫家陳煙橋先生的故鄉，屬於深圳市第一批歷史風貌區。村裏面有許多藝術家開設的藝術工作室，空間裝點得極其富有藝術感。

在村裏走街串巷，走到一些路口，會讓人恍然置身於雲南鄉間小鎮的錯覺，特別的古樸但卻不失文藝，即便是青苔佈滿的白牆，還是地上隨意放置的瓦片，在這就自然而然的構成了一幅特別和諧雅緻的畫面。

村內還完好保存了至今歷史悠久的傳統客家排屋、歷史碉樓，雖然都已老去，但看到的那一刻依舊能把我們拽進當時的歷史歲月中。

+ 1

俄地嚇村旁邊的山上藏着一處公園，名為煙橋公園，公園的名字很清新脱俗，裏面也是別有洞天。雖然是個不知名的小公園，但兒童遊玩區、山頂廣場設置的齊全且合理，周圍樹木叢立，蔭涼舒適，天氣炎熱的午後來這睡個午覺或玩會手機，堪比空調房一樣舒適愜意。

俄地嚇村出行指南

地址：廣東省深圳市深圳市龍華區觀瀾街道牛湖社區鵝地路169號

交通：4號線牛湖站C口，步行15分鐘



第四站：龍華公園

陪伴了龍華人32年的老牌公園

在這附近住了快一年，上下班總繞不開這座舊公園，對於老龍華人來說，這座公園一直在翻新變化，沒變過的唯有龍峰塔和內心的那股舊情懷。

+ 1

龍華公園建於1992年，公園雖然不大，但劃分的活動區域眾多，有環山廊道、運動健身廣場、亭台樓閣、兒童遊樂區等等。園內的座椅設施、遊玩器械也全部煥然一新，很適合日常過來散步休息，甚至我們看到有人在草坪上搭建了小帳篷在露營野餐，小小的公園承載了龍華人日日月月的快樂。

龍峰塔

園內的龍峰塔是公園裏的重點所在。龍峰塔建立於明朝萬曆年間，目前內部已經禁止對外開放參觀，沿着公園的登山階梯就能抵達古塔，近距離的觀賞更能感受的時間的韻味，感受中式建築的風骨之美。

金牆黑瓦搭配，更顯古塔莊重，小石獅子在外圍環繞，栩栩如生。

金色廣場

除了龍峰塔，公園裏的金色廣場也十分值得一去，這裏是公園的中心活動區域，涵蓋了兒童遊玩區、體育健身區、還有供人們休息的涼亭。

+ 3

經過改造，公園添加了許多智能健身設備，只需要手機輕輕一掃，就能輕鬆擁有健身房裏的體驗，附近走幾步還有籃球場、乒乓球枱，簡直一應俱全，傍晚午後，閒來無事，這裏聚集了許多老人、小孩，大家都各有各的樂趣。

兒童遊玩區開設的叢林樂園，受到了一眾小朋友的喜愛，以沙池為底，既可以在這玩快樂沙，也減少了遊玩時產生的危險。在環山廊道的下方還設置了攀巖牆，刺激驚險，比較適合年齡稍大的小朋友玩。

+ 2

龍華公園從外面看實在是有些其貌不揚，但走進去卻發現內部真是別有洞天，頭一回覺得龍華公園還蠻有驚喜的，住在附近的朋友值得一逛。

龍華公園

地址：深圳市龍華區龍華街道龍園社區龍華人民路

交通：4號線龍華站C口，步行15分鐘

Tips：蚊蟲較多，注意驅蚊



第五站：龍華

物美價廉鮮花水族一條街

這條街就在龍華公園旁邊，甚至近到都不用過馬路，這條街上主要以鮮花、水族、洋服店鋪為主，雖然種類不似花鳥魚蟲市場那麼豐富，但草草看過一遍還是覺得挺物美價廉的，感興趣的可以來逛逛。

+ 1

鮮花的價格沒過問，但盆栽都在兩位數左右，小金魚種類蠻多的，價格也比一般的水族店便宜，甚至這裏還有賣小雞仔、小倉鼠、兔子，估計路過這的小朋友們會很幸福了。

鮮花水族一條街出行指南

地址：龍華公園東南門附近松興園藝(龍華店)

交通：4號線龍華站C口，步行15分鐘



第六站：玉龍公園

龍華限時彩色三角梅花海

每年這個時候最令人矚目的大事件就是玉龍公園的三角梅花牆開花啦，公園入口的曲折棧道下方種滿了各色三角梅，每年3月三角梅盛開，花朵擁簇，大片大片的綻放在枝頭，格外醒目漂亮，吸引了好多人來打卡拍照。

+ 3

除了三角梅花牆，往裏走還能遇上幾處亭台樓閣，有種蘇州園林的既視感，站在山頂望遠眺，還能捕捉到「深圳小瑞士」，總之這個公園超級適合拍照，要是想美美出片，那一定要來玉龍公園。

玉龍公園出

地址：龍華區龍華外國語學校南側玉龍公園

交通：建議自駕或跨境巴士加打車前往



旅行的實際價值無非就是為了悦己，所以是不是窮遊都不重要，任意一種自己喜歡的旅行方式都超nice！重要的是自己開心！

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