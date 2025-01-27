熊本酒店2025推介13間｜人均$195起／1分鐘到地鐵站／小童免費住

撰文：程朗天
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熊本酒店2025推介｜《香港01》好食玩飛記者整合了熊本13大酒店，當中的酒店大多集中在市中心，去車站最快1分鐘就到達，可謂相當方便，而且價錢親民，最平人均$195起！部分熊本酒店位於上下通商店街，部分熊本酒店更有溫泉及大浴場，甚至有熊本酒店是讓18歲或以下小童跟父母同房可免費！既然去九州，可以順道看看福岡酒店推介人均$105起。而近期Trip.com更有一個專給01讀者的優惠碼，訂房前可以試試看！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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熊本酒店推介【1】CANDEO酒店 熊本新市街（CANDEO HOTELS KUMAMOTO SHINSHIGAI）

2022年開幕的CANDEO酒店地理位置優越。步行4分鐘即可抵達上下通商店街、新市街和鶴屋百貨，要購物和覓食都很方便。酒店周邊交通便利，步行5分鐘即可到達熊本電鐵辛島町站，方便前往不同的景點。此外，酒店提供1至4人房型，房間空間感十分寬敞，足以容納兩個行李箱。最大的特色是高層的空中露天風呂，通宵開放，可以放鬆之餘，更可欣賞到熊本城的壯麗景色。附近還有Lawson和Family Mart便利店，買宵夜、零食也很方便。

CANDEO酒店 熊本新市街（CANDEO HOTELS KUMAMOTO SHINSHIGAI）
房價：人均HKD$329起（特大床房）
地址：Shinshigai 8-7, 中央區, 熊本, 熊本縣, 860-0803, 日本
交通：步行5分鐘即可到達熊本電鐵辛島町站
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熊本酒店推介【2】相鐵Grand Fresa 熊本（Sotetsu Grand Fresa Kumamoto）

開業於2022年的相鐵Grand Fresa熊本酒店位於辛島町站附近，步行4分鐘即可到達。相鐵Grand Fresa熊本屬於商務酒店，雖然房間的空間不算大，不過勝在設備齊全，而且房價便宜，因此性價比高。於Trip.com獲得97%的推薦度，旅客指酒店可以自助辦理手續，酒店亦設有洗衣機及微波爐，供客人使用。而酒店的周邊配套方面，有齊餐廳、巴士站等，方便旅客。

相鐵Grand Fresa 熊本（Sotetsu Grand Fresa Kumamoto）
房價：人均HKD$174起（舒適雙人房）
地址：Shimotori 2-2-23, 860-0807, 中央區, 熊本, 熊本縣, 日本
交通：辛島町站步行4分鐘
相鐵Grand Fresa 熊本訂房優惠：AgodaTrip.comBooking.com

熊本酒店推介【3】熊本科科高級酒店（Koko Hotel Premier Kumamoto）

酒店同樣於2022年全新開業，不單就近辛島町站，而且一出酒店就是大型購物中心。房間設計以時尚為主，加以少量裝飾做襯托，整體感覺潔淨舒適。於Trip.com更獲得90%推薦度，旅客表示酒店的位置理想，有商場及便利店，而且地下就是巴士總站，可以前往阿蘇火山，去天草看海豚，去熊本車站，去熊本城等，交通十分方便，而且附近有不少餐廳，可以滿足客人的需要。

熊本科科高級酒店（Koko Hotel Premier Kumamoto）
房價：人均HKD$234起（中型雙人床房）
地址：Chuo-ku Sakuramachi 3-20, 860-0805, 中央區, 熊本, 熊本縣, 日本
交通：辛島町站步行2分鐘
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熊本酒店推介【4】熊本銀座通大和ROYNET PREMIER酒店（Daiwa Roynet Hotel Kumamoto Ginza Dori PREMIER）

於2022年開幕的熊本銀座通大和ROYNET PREMIER酒店通位於熊本中央區的卓越地段，擁有優越的地理位置。距離市電「花畑町站」步行僅需2分鐘，並且步行至熊本城僅需6分鐘，去商業街也只需1-2分鐘的腳路程。此外，這間熊本酒店底層設有711便利店，為住客提供便捷的服務。部分高層客房更能透過窗戶直接欣賞熊本城的壯麗景色。酒店提供1至3人的客房，不管是獨遊、幾個朋友或一家人都很適合入住。

熊本銀座通大和ROYNET PREMIER酒店（Daiwa Roynet Hotel Kumamoto Ginza Dori PREMIER）
房價：人均HKD$220起（中型雙人房）
地址：1 Chome-9-1 Shimotori, Chuo Ward, Kumamoto, 860-0807日本
交通：搭乘電車抵達花畑町站，出站後走路2分鐘可到達酒店
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熊本酒店推介【5】熊本大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Kumamoto）

酒店於2021年開業，在花畑町車站旁邊，交通便利。酒店以簡約設計風格為主，而且房間大小一般，不過房價低，個人清潔用品等亦一應俱全，酒店亦提供自助洗衣服務，適合旅遊經費不高的旅客。於Trip.com獲得4.5/5的評分，不少旅客表示酒店的地理位置理想，適合夜機的旅客入住，而且附近有不少餐廳選擇。

熊本大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Kumamoto）
房價：人均HKD$208起（中型雙人間）
地址：Hanabatacho 10-22, 860-0806, 中央區, 熊本, 熊本縣, 日本
交通：花畑町站步行1分鐘
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熊本酒店推介【6】FAV熊本酒店（FAV HOTEL KUMAMOTO）

FAV熊本酒店於2021年開業的新酒店，這間熊本酒店地理位置優越，離吳服町站只需步行3分鐘。周邊環境便利，附近設有便利店、停車場及超市。這間熊本酒店提供各種房型，包括2至6人房間，每個房間都配備了小廚房，內有電磁爐和微波爐，如突然想煮食也很方便。此外，這間熊本酒店房間還設有洗衣機，適合家庭客或短、長期住宿的客人。如想去購物，可以步行10分鐘可到達商場SAKURA MACHI Kumamoto，附近還有新市街購物區。

FAV熊本酒店（FAV HOTEL KUMAMOTO）
房價：人均HKD$205起（高級雙床房）
地址：〒860-0026 熊本県熊本市中央区鍛冶屋町9−１
交通：熊本市電Ａ系統「呉服町駅」步行3分鐘
FAV熊本酒店（FAV HOTEL KUMAMOTO）訂房優惠：AgodaTrip.comBooking.comKlook

熊本酒店推介【7】熊本城酒店（Kumamoto Hotel Castle）

酒店位於著名景點熊本城旁邊，只有一河之隔，而且交通方便，接駁通町筋站，只需4分鐘即可到達。客房方便，不少房間的空間感十足，而且衞生環境理想，因此於Trip.com獲得4.5/5的高評分，旅客指，酒店職員將客房打理得企理乾淨，而且服務態度好。酒店鄰近熊本城，令整體加分不少，交通尚算方便，值得向其他旅客推薦。

熊本城酒店（Kumamoto Hotel Castle）
房價：人均HKD$260起（標準雙人房）
地址：Jotomachi 4-2, 860-8565, 中央區, 熊本, 熊本縣, 日本
交通：通町筋站步行4分鐘
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熊本酒店推介【8】熊本花博酒店（The Blossom Kumamoto）

THE BLOSSOM KUMAMOTO Hotel於2021年開業，地理位置優越，周圍有大型商場AMU PLAZA及超市，且鄰近熊本站，與JR熊本車站內直通，步行1至2分鐘即可到達。酒店擁有203間客房，主要提供2至3人房型，客房均位於高樓層。標準房面積為200呎起，空間感大。對於家庭旅行的客人超吸引，原因是這間熊本酒店可以讓0至12歲的孩子免費入住。所有房間都設置了空氣清淨機，對於家庭客十分方便。作為花開熊本酒店的一大亮點，還可以享受大浴場和桑拿房。

熊本花博酒店（The Blossom Kumamoto）
房價：人均HKD$304起（中等商務雙人房）
地址：3 Chome-15番26号 Kasuga, Nishi Ward, Kumamoto, 860-0047日本
交通：熊本站附近，與JR熊本車站內直通，步行1-2分鐘即可到達
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熊本酒店推介【9】船舶酒店集團熊本REF酒店（Ref Kumamoto by Vessel Hotels）

酒店位於辛島町站附近，步行僅需1分鐘，步行7分鐘即可到達熊本城。酒店周邊設有便利店Lawson，方便客人的日常所需。這間熊本酒店提供1至4人房間，18歲及以下的兒童可與父母或祖父母同床免費入住，不過要注意如果是跟1名成人和1名兒童入住雙床房時，價格會是2名成人。這間熊本酒店亦提供免費兒童備品和尿片，非常適合親子旅客入住。同時，配備了共用廚房，供客人使用，並提供免費的大浴場，可以在旅行中好好浸個浴。

船舶酒店集團熊本REF酒店（Ref Kumamoto by Vessel Hotels）
房價：人均HK$278起（標準雙人床房）
地址：7-2 Shinshigai, Chuo Ward, Kumamoto, 860-0803日本
交通：辛島町站步行1分鐘即可到達
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熊本酒店推介【10】多米熊本天然温泉酒店（Dormy Inn Kumamoto Natural Hot Spring）

這間熊本酒店位於熊本市中心，坐落在熊本巴士總站（Kumamoto Bus Terminal）前，走路4分鐘就可到達車站。如果需要前往熊本站（Kumamoto Station），這間熊本酒店提供免費接駁車服務，同時也提供免費的送客服務。周邊有大型商場和便利商店，馬路對面是下通商業街。步行10分鐘可抵達熊本城。酒店提供2至4人房，12歲或以下的兒童，可以在與大人同床的情況下免費同住。大廳提供免費飲料供應，晚上則供應免費的拉麵和啤酒。這間熊本酒店設有三溫暖設施、免費的洗衣服務以及露天天然溫泉和桑拿。溫泉後，酒店有提供免費冷飲、乳酸菌飲品。當辦理入住手續時，工作人員會提供大浴場的密碼，確保了住客的安全和私隱性。

多米熊本天然温泉酒店（Dormy Inn Kumamoto Natural Hot Spring）
房價：人均HKD$330起（雙人床房）
地址：3-1 Karashimacho, Chuo Ward, Kumamoto, 860-0804日本
交通：電車辛島町站步行2分鐘
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熊本酒店推介【11】日航熊本酒店（Hotel Nikko Kumamoto）

這間熊本酒店位於市中心，步行3分鐘可至上下通商店街，步行5分鐘可至熊本城，距離熊本市立現代美術館步行1分鐘。門口可乘搭電車前往JR站，也可搭乘巴士前往機場。酒店對面是熊本最大的百貨公司。這間熊本酒店提供2至3人房，更可提供嬰兒床、奶瓶消毒器、床邊護欄、兒童拖鞋等用品，適合親子入住。窗外景色優美，可以直接看到熊本城。內設酒吧和共用廚房，提供洗衣與貨幣兌換服務，超方便。

日航熊本酒店（Hotel Nikko Kumamoto）
房價：人均HKD$322起（標準大床間）
地址：2-1 Kamitoricho, Chuo Ward, Kumamoto, 860-8536日本
交通：從熊本機場乘坐巴士或從JR熊本車站轉乘市營電車或巴士
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熊本酒店推介【12】新熊本酒店（The New Hotel Kumamoto）

熊本新酒店位於JR熊本站旁，步行僅需1分鐘，極為便利，並且毗鄰市電和巴士站，可直達機場或前往黑川溫泉。酒店提供1至4人房，還有熊本熊主題房可供預定，並提供寬敞舒適的環境。於Trip.com獲得4.5/5的評分，不少旅客都表示酒店位於車站旁邊十分吸引，而且酒店提供自助早餐，職員的工作態度亦有禮。客房方面的空間足夠，打開2個行林箱之後仍有足夠的空間走動，值得推薦予其他旅客。

新熊本酒店（The New Hotel Kumamoto）
房價：人均HKD$215起（舒適雙人床房）
地址：1 Chome-13-1 Kasuga, Nishi Ward, Kumamoto, 860-0047日本
交通：JR熊本站步行1分鐘即可到達
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熊本酒店推介【13】三井花園飯店熊本（Mitsui Garden Hotel Kumamoto）

這間熊本酒店位於熊本市中心商業區，鄰近下通商業街，十分鐘可步行至熊本城。只需步行5分鐘就可到達熊本巴士總站，搭乘巴士前往熊本機場。提供各種類型的客房，包括1至3人的房型，適合親子入住，以及獨特的熊本熊主題房。在熊本熊主題房中，房間內除了配備了玩具抱枕外，還會免費贈送明信片給住客作為紀念品。

三井花園飯店熊本（Mitsui Garden Hotel Kumamoto）
房價：人均HKD$195起（標準雙人間）
地址：1-20 Koyaimamachi, Chuo Ward, Kumamoto, 860-0012日本
交通：搭乘電車抵達辛島町站，出站後走路5分鐘可到達酒店
三井花園飯店熊本訂房優惠：AgodaTrip.comBooking.comKlook

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