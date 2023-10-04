京都新酒店10間2023｜無印風／露天風呂／2分鐘到地鐵／人均$224

京都新酒店2023！近年有不少京都新酒店落成，本文整理10大京都酒店必住推介，不但近車站交通方便，而且鄰近祗園四條站、神社及購物區等京都各人氣景點，部分設有露天風呂溫泉、榻榻米等，最平人均$224起，即看有哪些人氣酒店推介。去京都的朋友還可順道留意大阪溫泉酒店推介、神戶酒店推介以及一系列最新酒店Promo Code，包括Booking.com/Agoda/Klook/Trip.com。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

京都富有日本傳統文化氣息，古色古香，不少人都會穿著和服打卡（Instagram@anntw0219）

京都酒店推介【1】京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）

京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）2023年9月才開幕，是泰國五星級飯店品牌都喜國際的旗下酒店。酒店定位主打「城市綠洲」，融合日本文化的貼心簡約以及泰式渡假休閒感覺，客房窗戶可以無死角觀賞城景或庭院景色，非常寫意！想完全放鬆身心，更可以享用酒店泳池、SPA及花園等設施。酒店雖然距離地鐵站較遠，但京都塔、西本願寺、東本願寺等景點都在步行可達的距離，非常方便！

京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）

房價：人均HKD$1029起

地址：京都市下京區西洞院町466番

交通：五條站步行9分鐘、京都車站約步行12分鐘

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京都酒店推介【2】京都四條烏丸麗嘉廣場酒店（RIHGA Place Kyoto Shijokarasuma）

京都四條烏丸麗嘉廣場酒店（RIHGA Place Kyoto Shijokarasuma）2023年4月才開幕，前身是2018年開幕的Nest Hotel。酒店面積雖然不算大，但日系感十足，客房空間也尚算寬敞雅緻，設計簡約之餘亦帶有日本特色。此外，酒店的早餐亦相當精緻，讓旅客可以完全感受日本人的飲食文化！若怕吃不慣，鄰近亦有Family Mart，想到遠一點的地方，步行2分鐘便可到達地鐵站，想去邊就去邊，非常方便！

京都四條烏丸麗嘉廣場酒店（RIHGA Place Kyoto Shijokarasuma）

房價：人均HKD$224起

地址：京都府京都市下京區山王町 551 番地

交通：烏丸線四條站或阪急京都線烏丸站6號出口步行約2分鐘

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京都酒店推介【3】京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Higashiyama）

京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Higashiyama）於2023年8月開幕，前身為京都東山清水森仁酒店。酒店從公共空間到客房內部都貫徹「無印風」的日系木色風格，簡約之餘亦富有日本特色！酒店亦有公共浴場、健身室、餐廳及酒吧等娛樂設施，鄰近亦有多間超市及便利店，步行3分鐘便可抵達地鐵站，吃喝玩樂一樣方便！

京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Higashiyama）

房價：人均HKD$578起

地址：京都市東山區本町一丁目45番地

交通：清水五條站步行3分鐘

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京都酒店推介【4】ASAI京都四條（ASAI Kyoto Shijo）

ASAI京都四條（ASAI Kyoto Shijo）為泰國都喜國際旗下酒店，於2023年6月開幕。酒店以簡約設計結合日本文化藝術，並融合泰式元素，京都寺廟文化配以泰國民族圖騰、榻榻米的床墊配泰國編織座椅等，讓旅客可以一次享受兩種文化衝擊！此外，酒店位處市中心，除了來往地鐵站僅5分鐘步程外，附近亦有熱鬧的河原町購物區、錦市場、平等寺因幡堂等景點，全部皆步行可達，非常方便！

ASAI京都四條（ASAI Kyoto Shijo）

房價：人均HKD$512起

地址：京都府京都市下京區松原通烏丸東入俊成町444

交通：四條站步行5分鐘

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京都酒店推介【5】京都Trinity Resol酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto）

京都Trinity Resol酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto）地段方便，從大阪機場乘坐大巴前往京都市役所前站，步行約5分鐘就可到達；若想前往其他景點，亦有不少班次的巴士可以前往河原町、四條、祇園等，同時鄰近購物商業區，步行3分鐘已經到達地下步行街、24小時便利店。酒店客房富有日系特色，雖然用色偏沉但亦讓人感覺平靜，整體設施乾淨舒適。此外，酒店更提供免費大浴場温泉，讓你可以完全放鬆，性價比極高！

京都Trinity Resol酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto）

房價：人均HKD$499起

地址：京都市中京區麩屋町通御池上る上白山町249

交通：京都市役所前站步行約5分鐘

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京都酒店推介【6】京都烏丸六角光芒酒（Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku )

京都烏丸六角光芒酒店（Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku）是由明治時期民居改建而成的傳統日式旅館，地理位置便利， 位於烏丸御池站附近，同時鄰近Kyoto Shigaku Kaikan Conference Hall、祗園四條站等人氣景點。酒店內部主打日式傳統裝潢風格，配合古色古香設計，客房則以現代日系簡約風為主調。此外，酒店亦設有町屋休息室及超美庭園，更有分男女浴場、桑拿等，絕對物超所值！

京都烏丸六角光芒酒店 （Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku）

房價：人均HKD$368起

地址：京都府京都市中京區骨屋町149

交通：烏丸御池站步行約5分鐘

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京都酒店推介【7】四條河原町溫泉空庭露台京都（Shijo Kawaramachi Onsen Soraniwa Terrace Kyoto）

四條河原町溫泉空庭露台京都（Shijo Kawaramachi Onsen Soraniwa Terrace Kyoto）為溫泉度假京都酒店，於2022年6月開幕，距離阪急電鐵京都河原町車站僅步行1分鐘，附近更有不同人氣景點，例如鴨川京都市中心、祗園四條站等，地理位置方便。酒店客房有日系奢華感，有不同日本暗花作點綴，內部則主打特色琉球榻榻米，更設有高層大浴場、頂樓休息室「空庭Terrace」，可以欣賞鴨川、清水寺及東山等美景，屬京都必選之一！

四條河原町溫泉空庭露台京都（Shijo Kawaramachi Onsen Soraniwa Terrace Kyoto）

房價：人均HKD$674起

地址：京都府京都市下京區河原町通四条下る2丁目稲荷町324番地

交通：阪急京都河原町站步行4分鐘

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京都酒店推介【8】京都東山東急酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel）

京都東山東急酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel）位於京都東山，距離東西線的東山車站步行約4分鐘，前往JR京都車站的八條出口，亦有提供免費接駁巴士來往酒店，鄰近平安神宮、祗園四條站等人氣景點，地理位置極佳！酒店主打簡約自然裝潢，提供乾淨舒適客房，配備由職人親手組裝的茶具及提供美味早餐，入住前和退房後都可以寄存行李，非常方便！

京都東山東急酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel）

房價：人均HKD$440起

地址：京都府三条通夷町175番2

交通：東山站步行約4分鐘

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京都酒店推介【9】京都椿本站那祖納旅館（Nazuna Kyoto Tsubaki St.）

京都椿本站那祖納旅館（Nazuna Kyoto Tsubaki St.）2020年6月開業，由擁有110年歷史的町家改建而成，距離阪急四條大宮站或大宮站步行6分鐘左右，而且鄰近便利店，1分鐘就可到達，非常方便！酒店設計風格獨特，內裡設有一條與外面世界隔離的舊花街，鋪着石板的街道在傍晚會點上燈籠，燈火通明，夜幕下更顯京都古樸風味，內部提供榻榻米空間、半露天風呂等，極具特色！客房亦以日系風格作為主調，寬敞舒適！

京都椿本站那祖納旅館（Nazuna Kyoto Tsubaki St.）

價錢：人均HKD$2,999起

地址：京都市下京區高辻通大宮西入坊門町838

交通：阪急四條大宮站或大宮站步行6分鐘

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京都酒店推介【10】京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）

京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）於2022年開幕，距離阪急大宮站僅需步行2分鐘，鄰近Gallery Hill Gate、Gallerynisui、Ryofu等人氣景點，步行短距離就可到達。酒店以智能服務為賣點，採用高科技自助式人工智慧，僅透過手機就可以辦理入住手續，並提供自助設施、服務機器人等，時尚方便，客房整潔乾淨，是平價之選！

京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）

房價：人均HKD$260起

地址：325 Maruyacyo Nakagyo-ku, 河原町, 京都

交通：阪急大宮站步行2分鐘

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