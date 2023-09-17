Eurail Pass攻略｜歐洲火車通行證種類/路線/訂票教學/使用FAQ

Eurail Pass攻略！搭乘火車遊歐洲，是許多人來歐洲自由行最常使用的交通工具之一。在眾多複雜的路線之中，購買單程車票不僅費用高昂，就連使用規則也大有不同。這次小編整理了幾項搭乘歐洲火車的注意事項，以及歐洲火車通行證（Eurail Pass）的資訊介紹，讓大家在享受旅行的同時，也能輕鬆往返歐洲多個國家和城市～



歐洲鐵路介紹

歐洲鐵路大致分為高速列車、一般列車與區間列車，此外還有臥鋪列車與景觀列車。而無論是哪種火車，基本上都有分一等車廂與二等車廂，一等車廂又稱為頭等艙，座位空間較大，雖然舒適但費用較高；二等車廂則屬於普通車廂，空間較小，雖然也有行李架，但整體較擁擠。

1. 高速列車

猶如高鐵，橫跨於較大的城市或是跨國路程，速度快，大部分的列車都必須事先購買訂位票。

2. 城際列車

猶如台灣的自強號，停靠站數較多，比較適合城市之間移動，像是德國IC等等。

3. 區間列車

猶如台灣的區間車，站站停，如果安排的點都在同一城市且距離不遠，就可以搭乘區間列車移動。

4. 夜車／臥鋪列車

在歐洲跨國的路程都比較遠，火車車程至少都是十個小時起跳，如果不希望浪費整天在搭車上，那麼搭乘臥鋪列車在車上過夜不僅省時，還能省下一晚的住宿費。

5. 景觀列車

如果不趕時間的話，歐洲各國也有推出景觀列車，行駛的路線有環山線、環海線、冰河線等等，可以在搭車的同時欣賞歐洲絕美景色也是不錯的選擇。

歐洲火車通行證（Eurail Pass）說明

歐洲火車通行證是歐洲鐵路發行的火車通票。簡單來說就有點像日本的JR PASS 一樣，是專為「非」歐洲國籍人士提供的火車通票。而歐洲火車通行證有分「全境通行證」與「單境通行證」，大家可以依據自己的行程路線購買，大多數的歐洲火車都能使用，不用擔心錯過火車班次要重新購票的問題，推薦給想彈性遊歐洲、不受時間限制或是規劃一次玩多國的朋友。

※歐洲火車通行證只有包含車票票價，是不含訂位、餐飲及睡臥舖的呦！



有效期

連續票：從啟用火車通行證的第一天開始計算，依據購買天數可連續使用15天、22天、1個月、2個月或3個月不等。

彈性票：在購買效期內，可任選某幾天使用，分別為1個月內任選4天、5天、7天等，或是2個月內任選5天、10天、15天等，全境、單境全境通行證都有販售。

年齡

成人票：28歲～59歲

青少年票：12歲～27歲

兒童免費票：4歲～11歲，可憑兒童通票由至少一位持成人通票的乘客全程陪伴。該成人不一定是家庭成員，只要年滿18歲即可。

幼兒：4歲以下，不佔位與大人同行免費，不需開票。

※以上年齡規範皆須在乘車時沒有變動

※1位成人最多可攜2位兒童旅行。例如，2位成人旅行時可帶4位兒童同行。如果有超過2位兒童隨1位成人旅行，則必須為每位超額的兒童單獨購買一張青少年通票。



如何購買？

目前歐洲火車通行證大部分都已改為電子火車通行證，大家可以透過eurail官網或是代理商購票，大部分都有中文介面，就算看不懂英文也沒關係。只是無論是使用哪種平台購票，都需要下載 Rail Planner App 進行通行證開通使用，下載之後也能在上面查詢訂位、時間車次等資訊。👇👇👇

什麼是訂位票？

歐洲火車的火車票與訂位票是分開的，大部分的列車都不需額外支付訂位票，憑著火車票上車找到空位就可以入座。但部分列車像是高速列車、臥鋪列車等車種，就必需要再額外支付訂位票。若是遇到熱門搭車時段，使用app訂票時也會建議大家購買訂位票，不然遇到車滿時，可能會上不了車被迫改搭下一班進而導致行程延誤。

小編小提醒：如果你搭乘的是西班牙、意大利、法國境內區域火車幾乎所有車種都要訂位！



開通訂票教學

Step 1：下載 Rail Planner App 後，進入頁面勾選「同意使用條款」。

Step 2：點選「Eurail Pass」後，開啟通知設定。

大家如果已經在官網或代理商買好通行證，就直接選擇第一個「Eurail Pass」進行通行證開通；如果尚未購買通行證，只是想在上面查詢車次或是購買訂位票，就可以選擇第三個「I don’t have a Pass」進行查詢，或是之後再開通通行證也可以；至於「Interrail Pass」是持有歐盟護照的人所使用的，可以不用理會。

Step 3：點選「Add a Pass」之後，會跳到My Pass頁面，再點選「Add a Pass」之後輸入通行證資料。

Step 4：接著輸入訂票時提供的「護照上姓氏（Last Name）」與email信箱裡的「通行證序號」。

之後系統會要求你為每張通行證取名，像是為票券建立資料夾一樣，進行綁定連結，且每張通行證只能綁定一個資料夾（ My Trip）。然後再從 My Trip 裡點選 Add a Journey 查詢搭車日搭乘的班次及訂票車次，選擇後點選 Save Journey，就可以存進My Trip 紀錄中。

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使用說明

不用訂票的歐洲火車

．上車前將電子歐洲火車證的班次加入My Trip，並將搭車日期輸入好

．可以隨意坐沒有被預約的座位

．查票時點擊該 Journey 導出「Show Ticket」按鈕，顯示 2D-Bar Code 及護照驗證即可



需要訂票的歐洲火車

．查詢車次購買訂位票

．上車前將電子歐洲火車證的班次、訂位票加入My Trip，並將搭車日期輸入好

．查票時點擊該 Journey 導出「Show Ticket」按鈕，顯示 2D-Bar Code 及護照驗證即可



歐洲鐵路全境通行證（Eurail Global Pass）

歐洲鐵路全境通行證適用於歐洲共33個國家和地區，幾乎是所有的歐洲國家都能抵達。所以要在歐洲長期旅行或是多國旅行的朋友，不妨參考這個全境火車通行證，整體算起來CP值相當的高！

連續票：15天、22天、1個月、2個月、3個月

彈性票：1個月內任選4天、5天、7天／2個月內任選10天、15天



適用國家：奧地利、比利時、波斯尼亞和黑塞哥維那、保加利亞、克羅地亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、英國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬其頓、黑山、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其



歐洲鐵路單境通行證

在歐洲共有29個國家有提供單境通行證，比較適合於單一國家深度旅遊的朋友。熱門的國家像是法國、意大利、德國、西班牙、比荷盧（比利時、荷蘭、盧森堡）、葡萄牙等，都可以於特定火車使用。

各國單境通行證詳情

法國火車通行證（Eurail France Pass）

主要停靠城市：加萊、里爾、利哈佛、巴黎、南錫、利曼、第戎、南特、維耶爾宗、里昂、利摩日、波爾多、尼斯、土魯斯、蒙彼里埃、馬賽、康城

彈性票選擇：1個月內任選1天、2天、3天、4天、5天、6天、7天、8天



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意大利火車通行證（Eurail Italy Pass）

主要停靠城市：波扎諾、維羅納、米蘭、杜林、威尼斯、波隆那、熱拿亞、佛羅倫斯、安科納、羅馬、那不勒斯（拿坡里）、巴里、塔蘭多、卡拉布里亞雷焦、巴勒莫

彈性票選擇：1個月內任選3天、4天、5天、6天、8天



德國火車通行證（Eurail Germany Pass）

主要停靠城市：漢堡、不來梅、柏林、漢諾威、多特蒙德、卡塞爾、科隆、萊比錫、德累斯頓、美因河畔法蘭克福、紐倫堡、司徒加特、慕尼黑

連續票選擇：3天、4天、5天、7天、10天、15天

彈性票選擇：1個月內任選3天、4天、5天、7天、10天、15天



奧地利火車通行證（Eurail Austria Pass）

主要停靠城市：維也納、格拉茨、菲拉赫、因斯布魯克、薩爾斯堡

彈性票選擇：1個月內任選3天、4天、5天、6天、8天



西班牙火車通行證（Eurail Spain Pass）

主要停靠城市：多若斯迪亞、畢爾巴鄂、萊昂、奧倫塞、聖地亞哥德孔波斯特拉、札拉哥沙、巴塞隆拿、赫羅納、薩拉曼卡、馬德里、瓦倫西亞、卡塞雷斯、托利多、塞哥維亞、哥多華、馬拉加、格拉納達、莫夕亞

彈性票選擇：1個月內任選3天、4天、5天、6天、8天



比荷盧火車通行證（Eurail Benelux Pass）

主要停靠城市：比利時（布魯日、根特、布魯塞爾、安特衛普、列日市）、荷蘭（格羅寧根、利瓦頓、兹沃勒、埃門、阿姆斯特丹、海牙、烏特勒支、阿納姆、鹿特丹、斯海托亨博斯、布雷達、愛因荷芬、馬斯垂克）、盧森堡

彈性票選擇：1個月內任選3天、4天、5天、6天、8天



葡萄牙火車通行證（Eurail Portugal Pass）

主要停靠城市：布拉加、波多、孔布拉、里斯本、法羅

彈性票選擇：1個月內任選3天、4天、5天、6天、8天



乘搭注意事項

1. 確保網路順暢

使用電子通行證最重要的就是網路，所以程序都綁定準備好之後，遇到驗票時打開APP是唯一可以證明你有購票的依據，所以網路真的很重要！

2. 到底要不要訂位？

在使用APP開通票券時，最重要的就是查詢搭乘班次進而確認訂位與否，購票跟訂位是分開購買的，如果是在西班牙、意大利、法國境內區域，基本上所有火車都是需要購票+訂位才能搭乘！其中需要特別注意的是，現在歐洲大部分的火車都可以透過 Rail Planner App 進行線上購買訂位票，只有西班牙國鐵目前還不支援App訂位，在App上查詢班次會看到「Book at major train station」的提醒，就代表此車次需要提早親自前往火車站訂位才能搭乘。

3. 搭車、轉車預留半小時左右的時間

在歐洲搭乘火車常常會遇到誤點的情況，加上大城市的火車站都非常大，建議大家搭乘火車時，盡量不要排太緊的行程，可以預留半小時左右的轉車時間。

4. 注意扒手和行李

在歐洲搭乘火車時，從進入火車站、上車到搭車都要全神貫注，因為隨時都有可能會遇到扒手或小偷，行李箱建議都要上鎖，隨身物品則盡量使用防盜小包裝著或是隱身於衣物下。

5. 注意看！不要搭錯車廂

歐洲火車基本上都有分一等車廂與二等車廂，大家在購買通行證的時候就會選擇一等車廂或二等車廂，而火車外面及內部也會清楚寫上1或2，購買二等車廂的旅客要注意不要坐到一等車廂的座位，遇到查票時可是會被要求補票的呦！

看完以上小編的攻略介紹，是不是對歐洲鐵路更加了解了呢？歐洲腹地廣大，建議大家在購買火車票之前，先將自己想要前往的景點、城市依照國家連出順序，如果以跨國行程以及長途列車為主，那購買歐洲火車通行證就會相當划算，推薦給計劃前往歐洲的各位～

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【歐洲鐵路攻略】各國火車路線、Eurail Pass票價、訂票教學、使用說明】