日本紅葉2023預測｜全國最佳賞楓時間+東京/京都10大賞楓景點推介

日本紅葉2023最新預測！東京/京都/大阪等地都有，話你知最佳觀賞時間及景點推介！日本紅葉秀麗，每年吸引上千上萬旅客刻意到青森、東京、京都、北海道等地賞楓、打卡。日本氣象株式會社日前公佈了2023年紅葉預測，推斷出各地紅葉最茂盛的「見頃」時刻。大家計劃行程時一定要注意！今年的紅葉會較以往遲約1至2星期出現，賞楓最佳時間延至為9月下旬至12月中旬。即睇賞紅葉攻略、賞楓好去處！



位於新潟縣苗場的紅葉林（圖片來源：新潟縣觀光協會）

日本紅葉會在秋天氣溫漸漸下降時出現，彰顯橙橙紅紅的美態，至寒冬時落下。溫度愈低、愈清涼的地方，看到紅葉的機會愈高。一般而言，日本紅葉潮每年都會於9月開始會在北部的北海道首先出現，接著10月開始向南方的關東、中部、關西等地區蔓延，至12月抵達到南部的九州。不論在哪地區旅行，都好大機會睇到！

日本氣象株式會社發佈的2023年日本全國紅葉見頃預測圖（圖片來源：日本氣象株式會社）

北海道、東北、關東、中部、關西5個地區因為所在的緯度較高，會在9至11月期間較先出現紅葉。。而上述月份為旅遊淡季，大家到時候賞楓，機票、住宿等旅費支出相對會較低。

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不過，按照目前預測，今年全國各地的紅葉普遍會較平常遲1至2星期出現。首先展現紅葉的北海道，紅葉會由平常的9月中旬延至9月下旬才開始呈現。

北海道的旭岳延至9月23日起才會呈現紅葉（圖片來源：日本氣象株式會社）

大家從日本網站或書刊尋找紅葉相關資料時，可多留意「紅葉見頃」一詞，「見頃」在日語有著「最佳觀賞時間」之意，於「見頃期間」賞楓，往往能欣賞、拍攝到紅葉於該處的最美狀態。以下10個位於上述5大地區的賞楓好去處，色彩明麗、賦有特色，值得一去：

日本紅葉觀賞期預測【1】北海道

北海道紅葉景點【1.1】旭岳

旭岳紅葉（圖片來源：Youtube@スナフキン45 ）

位置：日本北海道上川支廳上川郡東川町

紅葉通常於每年開始出現之時刻：約9月上旬

預測紅葉今年見頃之時刻：約9月下旬至10月中旬



北海道紅葉景點【1.2】豐平峽

豐平峽紅葉（圖片來源：定山溪觀光協會）

位置：日本北海道札幌市南區

紅葉通常於每年開始出現之時刻：約9月下旬

預測紅葉今年見頃之時刻：約10月上旬至中旬



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日本紅葉觀賞期預測【2】東北地區

東北紅葉景點【2.1】十和田湖

十和田湖紅葉（圖片來源：翔笙旅行社股份有限公司）

位置：橫跨日本青森縣十和田市與日本秋田縣鹿角郡小坂町

紅葉通常於每年開始出現之時刻：約10月中旬

預測紅葉今年見頃之時刻：約10月下旬至11月上旬



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東北紅葉景點【2.2】猊鼻溪

猊鼻溪（圖片來源：翔笙旅行社股份有限公司）

位置：日本岩手縣一關市東山町

紅葉通常於每年開始出現之時刻：約10月中旬

預測紅葉今年見頃之時刻：約10月下旬至11月中旬



日本紅葉觀賞期預測【3】關東地區

關東紅葉景點【3.1】高尾山

高尾山紅葉（圖片來源：東京觀光財團）

位置：日本東京都八王子市高尾町

紅葉通常於每年開始出現之時刻：約11月中旬

預測紅葉今年見頃之時刻：約11月下旬至12月上旬



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關東紅葉景點【3.2】榛名山

榛名山紅葉（圖片來源：群馬縣政府）

位置：日本群馬縣高崎市榛名湖町

紅葉通常於每年開始出現之時刻：約10月中旬

預測紅葉今年見頃之時刻：約11月上旬至11月中旬



日本紅葉觀賞期預測【4】中部地區

中部紅葉景點【4.1】苗場

苗場紅葉（圖片來源：新潟縣觀光協會）

位置：新潟縣南魚沼郡湯澤町

紅葉通常於每年開始出現之時刻：約10月上旬

預測紅葉今年見頃之時刻：約10月中旬至11月上旬



中部紅葉景點【4.2】兼六園

兼六園（圖片來源：金澤市觀光局）

位置：日本石川縣金澤市兼六町1-4

紅葉通常於每年開始出現之時刻：約11月上旬

預測紅葉今年見頃之時刻：約11月中旬至12月上旬



睇埋金澤行程資訊：

日本紅葉觀賞期預測【5】關西地區

關西紅葉景點【5.1】嵐山

嵐山紅葉（圖片來源：長岡京市政府）

位置：日本京都府京都市西京區

紅葉通常於每年開始出現之時刻：約11月中旬

預測紅葉今年見頃之時刻：約11月下旬至12月上旬



睇埋京都酒店推介、行程資訊：

關西紅葉景點【5.2】明治之森箕面國定公園

明治之森箕面國定公園紅葉（圖片來源：大阪觀光局）

位置：日本大阪府箕面市

紅葉通常於每年開始出現之時刻：約11月上旬

預測紅葉今年見頃之時刻：約11月下旬至12月上旬



睇埋大阪酒店推介、行程資訊：

以上資訊只供參考，紅葉實際會出現、持續的時間非常視乎氣候與天氣變化。