下星期又有風？風烏AI預測颱風闖港400公里+路徑　歐美這樣預測

颱風塔巴剛遠離香港，下星期又打風？風烏AI天氣模型預測，9月14日（星期日）會再有熱帶氣旋進入南海，9月15日（下星期一）闖入香港400公里範圍，同日最接近香港，9月16日至9月17日（下星期二至三）移向廣西。



風烏AI天氣模型預測，9月15日（下星期一）再有熱帶氣旋闖入香港400公里範圍。（風烏AI天氣模式）

風烏AI預測下星期再有熱帶氣旋闖港400公里 伏羲、盤古這樣預測

伏羲及盤古AI天氣模型暫未有相關預測，但盤古及風烏AI均預測，下星期後期有有巨形熱帶氣旋移向日本及台灣，惟盤古及風烏預測路徑及與日本和台灣距離略有不同。

盤古AI預測，下星期後期有有巨形熱帶氣旋移向日本及台灣，惟與風烏預測的路徑、與日本和台灣距離略有不同。（盤古AI天氣模式）

伏羲AI暫未有相關預測。（伏羲AI天氣模式）

歐美傳統模式預測大不同

傳統的美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）方面，GFS預測，9月17日至9月22日會有熱帶氣旋影響南海。

GFS預測，9月17日至9月22日會有熱帶氣旋影響南海。（GFS／Windy.com）

ECMWF則暫未有相關預測。

ECMWF暫未有相關預測。（ECMWF／Windy.com）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台預測，受活躍偏南氣流影響，未來一兩日華南沿岸仍有驟雨及雷暴；預料高空反氣旋會在本星期後期至下星期初覆蓋華南，該區天色普遍晴朗，風勢微弱，天氣持續酷熱。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，本星期後期及下星期多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹5級風。