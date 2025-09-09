下星期又有風？風烏AI預測3連環颱風進入南海+路徑 歐美這樣預測
撰文：布萊恩
出版：更新：
【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】塔巴剛遠離香港，下星期又打風？雙旋共舞及3連環颱風？風烏AI天氣模型預測，9月15日至9月16日（星期一至星期二）會再有熱帶氣旋在南海生成，並在香港800公里範圍內徘徊，隨後掠過海南島登陸越南。
與此同時，風烏AI預測，9月17日至9月19日（星期三至星期五）會有另1個熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，在香港800公里內徘徊。另外，風烏AI還預測9月21日至9月23日會再有另1個巨型熱帶氣旋逼近台灣南部，繼續向西面移動；而同一時間，會有1個巨型熱帶氣旋逼近日本。
即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼
+4
風烏AI預測連環3熱帶氣旋影響南海 伏羲、盤古這樣預測
盤古AI亦預測，9月16日至9月19日會有1個巨型熱帶氣旋進入本港800公里範圍，但預測該熱帶氣旋會往北移動穿過台灣，逼近溫州。盤古AI也預測，9月21日至9月23日會有巨型熱帶氣旋逼近日本，路徑與風烏略有不同。
伏羲AI則暫未有相關預測。
即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼
+4
即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼
歐美傳統模式預測大不同
傳統的美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）方面，GFS預計9月15日至9月18日會有熱帶氣旋影響南海，隨後在越南登陸，而9月21日至9月23日會有1個巨型熱帶氣旋逼近台灣。
ECMWF暫未有相關預測。
即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼
+2
ECMWF則暫未有相關預測。
即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼
不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。
天文台九天天氣預報
本港天氣方面，天文台預測，偏南氣流會在星期三為廣東沿岸帶來驟雨；隨着高空反氣旋增強，本星期中期至下星期初華南天色普遍晴朗，風勢微弱，天氣持續酷熱，但高溫觸發的驟雨會影響該區。
根據天文台九天天氣預報，下星期多天有驟雨，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹4級風。
港鐵驚現巨型怪蟲！女乘客被咬腫脹 網民認出恐怖真身：立即求醫深圳地鐵港人MMA│大叔阿伯打到出火 旁邊美女神舉動成焦點：好嘢8號風球最美畫面！港漂女乘港鐵目擊1幕被震撼 激讚暖心：很治癒塔巴打風搶購潮│惠康2父女掃光這款麵 網民看牌子反撐：由佢買啦