下星期又有風？風烏AI預測3連環颱風進入南海+路徑　歐美這樣預測

塔巴剛遠離香港，下星期又打風？雙旋共舞及3連環颱風？風烏AI天氣模型預測，9月15日至9月16日（星期一至星期二）會再有熱帶氣旋在南海生成，並在香港800公里範圍內徘徊，隨後掠過海南島登陸越南。



與此同時，風烏AI預測，9月17日至9月19日（星期三至星期五）會有另1個熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，在香港800公里內徘徊。另外，風烏AI還預測9月21日至9月23日會再有另1個巨型熱帶氣旋逼近台灣南部，繼續向西面移動；而同一時間，會有1個巨型熱帶氣旋逼近日本。



風烏AI預測，會有連環3個熱帶氣旋影響南海。（風烏AI天氣模式）

風烏AI預測連環3熱帶氣旋影響南海 伏羲、盤古這樣預測

盤古AI亦預測，9月16日至9月19日會有1個巨型熱帶氣旋進入本港800公里範圍，但預測該熱帶氣旋會往北移動穿過台灣，逼近溫州。盤古AI也預測，9月21日至9月23日會有巨型熱帶氣旋逼近日本，路徑與風烏略有不同。

伏羲AI則暫未有相關預測。

盤古AI亦預測，9月16日至9月19日會有1個巨型熱帶氣旋進入本港800公里範圍，但預測該熱帶氣旋會往北移動穿過台灣，逼近溫州。（盤古AI天氣模式）

伏羲AI暫未有相關預測。（伏羲AI天氣模式）

歐美傳統模式預測大不同

傳統的美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）方面，GFS預計9月15日至9月18日會有熱帶氣旋影響南海，隨後在越南登陸，而9月21日至9月23日會有1個巨型熱帶氣旋逼近台灣。

ECMWF暫未有相關預測。

GFS預測，9月21日至9月23日會有1個巨型熱帶氣旋逼近台灣。（GFS／Windy.com）

ECMWF則暫未有相關預測。

ECMWF暫未有相關預測。（ECMWF／Windy.com）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台預測，偏南氣流會在星期三為廣東沿岸帶來驟雨；隨着高空反氣旋增強，本星期中期至下星期初華南天色普遍晴朗，風勢微弱，天氣持續酷熱，但高溫觸發的驟雨會影響該區。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，下星期多天有驟雨，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹4級風。