下星期有風？盤古AI預測連環颱風入南海+東登+路徑　歐美這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】下星期又打風？雙旋共舞及連環颱風？盤古AI預測，9月15日至9月18日（星期一至星期四）會有1個巨型熱帶氣旋影響南海，隨後移向海南島。盤古AI還預測，9月21日9月22日（星期日至星期一）會有另1個熱帶氣旋掠過台灣進入南海，9月22日在香港東面近距離登陸。



即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI預測，9月21日9月22日（星期日至星期一）會有另1個熱帶氣旋掠過台灣進入南海，9月22日在香港東面近距離登陸。（盤古AI天氣模式）

盤古AI預測連環颱影響南海 伏羲、風烏這樣預測

伏羲AI天氣模型亦預測，9月15日至9月18日有擾動影響南海，隨後移往海南島，而9月22日至23日（星期一至星期）會有另1個熱帶氣旋掠過台灣進入南海，同日近距離掠過香港，路徑與盤古AI預測略有不同。

風烏AI天氣模型也預測，9月15日至9月18日有擾動影響南海，隨後移往海南島，惟暫未預測有另1個熱帶氣旋逼近香港。

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI天氣模型亦預測，9月15日至9月18日有擾動影響南海，隨後移往海南島，而9月22日至23日（星期一至星期）會有另1個熱帶氣旋掠過台灣進入南海，同日近距離掠過香港，路徑與盤古AI預測略有不同。（伏羲AI天氣模式）

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI天氣模型也預測，9月15日至9月18日有擾動影響南海，隨後移往海南島，惟暫未預測有另1個熱帶氣旋逼近香港。（風烏AI天氣模式）

歐美傳統模式預測大不同

傳統的美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）方面，GFS預計9月22日至9月24日會有巨型熱帶氣旋逼近台灣。

ECMWF暫未有相關預測。

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

GFS預計9月22日至9月24日會有巨型熱帶氣旋逼近台灣。（GFS／Windy.com）

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

ECMWF暫未有相關預測。（ECMWF／Windy.com）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台預測，受高空反氣旋影響，未來數日華南天色普遍晴朗，該區風勢微弱，天氣持續酷熱，但高溫觸發的驟雨會影響內陸地區；預料高空反氣旋會在下星期初至中期逐漸減弱，華南沿岸有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，下星期多天有驟雨，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹4級風。