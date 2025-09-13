下星期有風？盤古AI預測颱風闖港400公里東登+路徑　天文台這樣說

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】下星期又打風？連環颱風？風烏、盤古及伏羲3個AI天氣模型均預測，9月19日至9月23日（星期五至星期二）會有巨型熱帶氣旋進入南海闖入香港800公里範圍。



其中盤古AI預測，該熱帶氣旋會在9月22日至9月23日（星期一至星期二）最接近香港，闖入香港400公里範圍，隨後在香港東面近距離登陸。風烏與伏羲AI對熱帶氣旋風力及路徑預測略有不同，雖然會在東面登陸，但距離較遠。



即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI天氣模型預測，9月19日至9月23日（星期五至星期二）會有巨型熱帶氣旋進入南海闖入香港800公里範圍，隨後在香港東面登陸。（風烏AI天氣模式）

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI預測，該熱帶氣旋會在9月22日至9月23日（星期一至星期二）最接近香港，闖入香港400公里範圍，隨後在香港東面近距離登陸。（盤古AI天氣模式）

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI天氣模型預測，9月19日至9月23日（星期五至星期二）會有巨型熱帶氣旋進入南海闖入香港800公里範圍，隨後在香港東面登陸。（伏羲AI天氣模式）

3大AI預測熱帶氣旋闖港800公里東登 天文台這樣預測

天文台則表示，預料一道廣闊低壓槽會在下星期初至中期為南海中北部帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展；隨着該低壓系統在下星期後期向北靠近華南沿岸，該區天氣不穩定，驟雨增多及有狂風雷暴。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，副熱帶高壓脊會在明日繼續為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，受高空擾動影響，下星期初廣東沿岸有驟雨及雷暴；隨着低壓系統在下星期後期向北靠近華南沿岸，該區天氣不穩定，驟雨增多及有狂風雷暴。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，下星期多天有驟雨，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹6級風。