下星期有風？3大AI預測連環颱風+路徑！東登vs西登　天文台這樣說

而風烏、盤古及伏羲3個AI天氣模型均預測，下星期開始會有至少2個熱帶氣旋影響南海，其中風烏AI預測會有1個巨型熱帶氣旋於香港西面登陸，盤古則預測會在香港東面登陸。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



天文台：低壓槽上可能有低壓區發展

9月颱風打風接二連三？天文台預料，高空擾動會在下星期初為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，同時，一道廣闊低壓槽會為南海中北部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展；隨着該低壓槽在下星期中後期向北靠近華南沿岸，該區驟雨增多。

風烏等3大AI預測連環颱風影響南海 西登 VS 東登

而風烏、盤古及伏羲3個AI天氣模型均預測，下星期開始會有至少2個熱帶氣旋影響南海。其中風烏AI預測9月14日至9月16日（星期日至星期二）會有熱帶氣旋影響南海，隨後移向海南島。惟9月16日至9月17日（星期二至星期三），會再1個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，9月18日至9月19日（星期四至星期五）最接近香港，9月19日在香港西面800公里範圍內登陸。

盤古AI亦預測，9月16日至9月17日會有1個巨型熱帶氣旋掠過菲律賓北面進入南海，隨後向西北方向移動靠近廣東沿岸，9月18日至9月19日最接近香港，9月19日在香港東面近距離登陸。

盤古AI又預測，9月22日至9月23日（星期一至星期二）會有有1個巨型熱帶氣旋掠過台灣南部進入南海，9月23日在香港東西登陸。

伏羲AI也預測，9月15日至9月16日會有熱帶擾動影響南海，但結構相當鬆散。伏羲AI又預測，9月23日至9月24日（星期二至星期三）會有另1個巨型熱帶氣旋掠過菲律賓北面進入南海，9月25日（星期四）最接近香港。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台預測，星期五及周末期間天晴酷熱，星期一及星期二有幾陣驟雨，短暫時間有陽光；預料高空擾動會在下星期初為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，同時，一道廣闊低壓槽會為南海中北部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展；隨着該低壓槽在下星期中後期向北靠近華南沿岸，該區驟雨增多。

根據天文台九天天氣預報，下星期多天有驟雨，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹5級風。