下星期有風？3大AI預測颱風闖港400公里+西登+路徑　天文台這樣說

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】下星期又打風？連環颱風？風烏、盤古及伏羲3個AI天氣模型均預測，9月20日至9月24日（星期六至星期三）會有巨型熱帶氣旋進入南海闖入香港400公里範圍，9月22日至9月23日（星期一至星期二）最接近香港，隨後在香港西面登陸。不過3個AI天氣模型對熱帶氣旋風力及路徑預測略有不同。



風烏AI天氣模型預測，9月20日至9月24日（星期六至星期三）會有巨型熱帶氣旋進入南海闖入香港400公里範圍，9月22日至9月23日（星期一至星期二）最接近香港，隨後在香港西面登陸。（風烏AI天氣模式）

盤古AI天氣模型亦預測，9月20日至9月24日（星期六至星期三）會有巨型熱帶氣旋進入南海闖入香港400公里範圍，9月22日至9月23日（星期一至星期二）最接近香港。（盤古AI天氣模式）

伏羲AI天氣模型也預測，9月20日至9月24日（星期六至星期三）會有巨型熱帶氣旋進入南海闖入香港400公里範圍，9月22日至9月23日（星期一至星期二）最接近香港，隨後在香港西面登陸。（伏羲AI天氣模式）

3大AI預測熱帶氣旋闖港400公里 天文台這樣預測

天文台則表示，受高空擾動影響，下星期初廣東沿岸有驟雨及雷暴，同時，一道廣闊低壓槽會為南海中北部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展；隨着該低壓槽在下星期中後期向北靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，驟雨增多。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，下星期多天有驟雨，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹5級風。