樺加沙打風│天文台料超強颱風逼港西登11級風+路徑　3大AI咁預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／米娜／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】連續2星期打風！連環颱風！天文台表示，預料熱帶氣旋樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，有機會達超強颱風強度，在下星期初進入南海北部；按照現時預測，樺加沙會在下星期中期靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪；由於屆時風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸，提醒市民做好準備。



即睇樺加沙風力+路徑▼▼▼

天文台表示，預料熱帶氣旋樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，有機會達超強颱風強度，在下星期初進入南海北部。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會在9月21日（星期日）增強成強颱風，並於9月22日至23日（星期一至二）以超強颱風級別進入香港800公里範圍，9月24日逼近香港100公里範圍，之後在可能在香港西面陽江市附近登陸。目前直吹香港機率最高兩成。

以顏色劃分，目前直吹香港機率最高兩成。（天文台）

天文台預測超強颱風逼港100公里 3大AI這樣預測

而風烏、盤古及伏羲3個AI天氣模型均預測，樺加沙會在9月23日至9月24日（星期二至星期三）闖入香港400公里範圍並在香港西面較遠位置登陸，但3個AI預測該熱帶氣旋路徑略有不同，

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，明日仍有驟雨，星期一天色短暫好轉及酷熱，隨後一兩日天氣逐漸轉壞。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，下星期多天有驟雨及狂風雷暴，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹11級風。