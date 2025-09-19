樺加沙打風│天文台料超強颱風逼港+10級風+路徑 3大AI驚人預測
撰文：布萊恩
出版：更新：
【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／米娜／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】連續2星期打風！連環颱風！天文台表示，按照現時預測，熱帶氣旋樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下星期初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸；受其廣闊環流影響，下星期中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪；由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。
即睇樺加沙風力+路徑▼▼▼
根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會在9月21日（星期日）增強成颱風，9月22日（星期一）增強成強颱風，並於9月23日（星期二）以超強颱風級別逼近香港600公里範圍，9月24日（星期三）以強颱風級別逼近香港200公里範圍。目前直吹香港機率最高三成。
天文台預測超強颱風逼港600公里 3大AI這樣預測
而風烏、盤古及伏羲3個AI天氣模型均預測，樺加沙會在9月23日至9月24日（星期二至星期三）闖入香港400公里範圍並在香港西面登陸，但3個AI預測該熱帶氣旋路徑略有不同。
風烏AI預測，樺加沙會在9月23日至9月24日（星期二至星期三）在香港西面較遠位置登陸。伏義AI預測樺加沙會在香港西面極近距離、澳門位置登陸。盤古AI則預測，樺加沙會在香港西面約200公里範圍登陸。
即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼
即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼
即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼
不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。
天文台九天天氣預報
本港天氣方面，天文台表示，明日間中有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，稍後風勢減弱。星期日仍有驟雨。下週初天色短暫好轉及酷熱，中期天氣顯著轉壞。
根據天文台九天天氣預報，下星期多天有驟雨及狂風雷暴，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹10級風。
