超強颱風樺加沙│天文台料闖港100公里西登+12級風+路徑+3大AI預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／米娜／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】連環颱風打風！天文台表示，按照目前預測，超強颱風樺加沙會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸；雖然星期一本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪，星期二稍後天氣開始轉壞，星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪；由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年山竹相若，市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並儘快做好一切防風、防水浸準備。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會在9月22日至9月23日（星期一至二）以超強颱風級別進入香港800公里範圍，9月24日闖入香港100公里範圍，之後在可能在香港西面陽江市附近登陸。目前直吹香港機率最高六成。

天文台預測超強颱風闖港100公里 3大AI這樣預測

而風烏、盤古及伏羲3個AI天氣模型均預測，樺加沙會在9月23日至9月24日（星期二至星期三）闖入香港400公里範圍並在香港西面較遠位置登陸，但3個AI預測該熱帶氣旋路徑略有不同，其中風烏AI預測樺加沙會在9月24日在香港極近距離登陸，盤古AI及伏羲AI則預測樺加沙在9月24日於香港南面掠過後，在香港西面較遠位置登陸。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，熱帶氣旋樺加沙會在今明兩日移向呂宋海峽一帶並繼續增強，並在本星期初進入南海北部，受其外圍下沉氣流影響，星期一至星期二初時廣東沿岸天氣酷熱；預料樺加沙會在星期二逐漸靠近廣東沿岸，受其廣闊環流影響，本星期中期該區天氣轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有巨浪及湧浪；隨著樺加沙遠離，本星期後期驟雨逐漸減少；此外，一道廣闊低壓槽會在本星期後期為南海中北部至菲律賓東部帶來不穩定天氣。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，本星期多天有驟雨及狂風雷暴，氣溫25°C至34°C，暫時最高吹11級風。