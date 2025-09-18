連環打風│天文台料超強颱風下周逼港+9級風+路徑　3大AI驚人預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／米娜／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】連續2星期打風？連環颱風？天文台表示，預料位於菲律賓以東之西北太平洋的另一熱帶氣旋會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及風暴潮，海有大浪及湧浪。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋會在9月21日（星期日）增強成颱風，9月22日（星期一）增強成強颱風，並於9月23日（星期二）以超強颱風級別逼近香港600公里範圍。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋會在9月21日（星期日）增強成颱風，9月22日（星期一）增強成強颱風，並於9月23日（星期二）以超強颱風級別逼近香港600公里範圍。目前直吹香港機率最高三成。

以顏色劃分，目前直吹香港機率最高三成。

天文台預測超強颱風逼港600公里 3大AI這樣預測

而風烏、盤古及伏羲3個AI天氣模型均預測，9月22日至9月23日（星期一至星期二）會再有1個巨型熱帶氣旋進入南海闖入香港400公里範圍，但3個AI預測該熱帶氣旋路徑略有不同。

風烏AI預測，該熱帶氣旋會在9月24日至9月25日（星期三至星期四）在香港西面約200公里範圍登陸。伏義AI預測亦預測該熱帶氣旋會在香港西面登陸。

盤古AI則預測，該熱帶氣旋會在9月23日至9月24日（星期二至星期三）於香港東面約200公里範圍登陸。

風烏AI預測，該熱帶氣旋會在9月24日至9月25日（星期三至星期四）在香港西面約200公里範圍登陸。（風烏AI天氣模式）

伏義AI預測亦預測該熱帶氣旋會在香港西面登陸。（伏羲AI天氣模式）

盤古AI則預測，該熱帶氣旋會在9月23日至9月24日（星期二至星期三）於香港東面約200公里範圍登陸。（盤古AI天氣模式）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，明日風勢增強，驟雨逐漸增多。星期六間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。星期日風勢減弱，但仍有驟雨。下週初天氣短暫好轉及酷熱，中期天氣顯著轉壞。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，下星期多天有驟雨及狂風雷暴，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹9級風。