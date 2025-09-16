連環打風？3大AI預測2颱風闖港400公里東登+路徑　天文台這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】連續2星期打風？連環颱風？風烏、盤古及伏羲3個AI天氣模型均預測，9月17日至9月19日（星期三至星期五）會有熱帶氣旋影響南海，並在9月19日在香港東面位置登陸；到9月22日至9月23日（星期一至星期）會再有1個巨型熱帶氣旋進入南海闖入香港400公里範圍，但3個AI預測該熱帶氣旋路徑略有不同。



其中風烏AI及盤古AI預測，該熱帶氣旋會在9月23日至9月24日（星期二至星期三）在香港東面400至800公里範圍內登陸。伏羲AI則預測，該熱帶氣旋會在9月23日至9月24日在香港南面400公里範圍內掠過，隨後穿過海南島登陸越南。



即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI預測，9月22日至9月23日（星期一至星期）會再有1個巨型熱帶氣旋進入南海闖入香港400公里範圍，9月23日至9月24日（星期二至星期三）在香港東面400公里範圍內登陸。（風烏AI天氣模式）

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI亦預測，9月22日至9月23日（星期一至星期）會再有1個巨型熱帶氣旋進入南海闖入香港400公里範圍，9月23日至9月24日（星期二至星期三）在香港東面400公里範圍內登陸。（盤古AI天氣模式）

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI預測，熱帶氣旋會在9月23日至9月24日在香港南面400公里範圍內掠過，隨後穿過海南島登陸越南。（伏羲AI天氣模式）

3大AI預測熱帶氣旋闖港400公里東登 天文台這樣預測

天文台表示，預料現時位於呂宋附近的低壓區會逐漸發展，並在本星期後期至周末期間移向廣東沿岸，該區驟雨增多，而受東北季候風影響，其路徑及強度存在不確定；外，預料一個熱帶氣旋會在本星期後期於菲律賓以東之西北太平洋形成並逐漸增強，並在下星期初進入南海北部，靠近華南沿岸。

多個電腦預報模式預料第三個潛在低壓系統於下星期初移近呂宋一帶。（天文台）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，未來一兩日部分時間有陽光，日間酷熱，但仍有幾陣驟雨，星期五至週末期間驟雨逐漸增多，風勢較大。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，下星期多天有驟雨及狂風雷暴，氣溫27°C至33°C，暫時最高吹6級風。