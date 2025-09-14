連環颱風？天文台：低壓系統三重奏愈來愈強+路徑　3大AI這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】下星期又打風？連環颱風？天文台表示，位於南海的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，大致移向海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數；受其影響，本星期中後期華南沿岸驟雨增多，風勢較大；此外，預料另一個低壓區可能在本星期後期於菲律賓以東的西北太平洋發展及逐漸增強，並於下星期初移向呂宋一帶。



天文台以「低壓系統三重奏」為題發文，指現時持續影響本港的高溫天氣將隨著下星期驟雨增多而有所緩解，而下星期南海的低壓系統活動亦轉趨活躍。（天文台）

天文台又以「低壓系統三重奏」為題發文，指現時持續影響本港的高溫天氣將隨著下星期驟雨增多而有所緩解，而下星期南海的低壓系統活動亦轉趨活躍。

第1個低壓系統：進入南海後強度較弱，距離廣東沿岸較遠，但與其相關的高空擾動會在下星期一及星期二（9月15及16日）為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。



第2個低壓系統：進入南海後距離廣東沿岸較近，不同預報模式的強度及路徑存在分歧，但隨着該低壓系統在本星期中後期向北靠近廣東沿岸，該區天氣漸轉不穩定，驟雨亦會增多。



第3個潛在低壓系統：與上述兩個系統相比強度最高，會於下星期末期間靠近台灣至呂宋海峽一帶，是否進入南海仍有變數。



天文台低壓系統三重奏 3大AI這樣預測

風烏、盤古及伏羲3個AI天氣模型均預測，9月19日至9月23日（星期五至星期二）會有巨型熱帶氣旋進入南海闖入香港800公里範圍。

其中盤古AI預測，該熱帶氣旋會在9月22日至9月23日（星期一至星期二）最接近香港，隨後穿過海南島在越南登陸。

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI預測，該熱帶氣旋會在9月22日至9月23日（星期一至星期二）最接近香港，隨後穿過海南島在越南登陸。（盤古AI天氣模式）

風烏AI與伏羲AI對熱帶氣旋風力及路徑預測略有不同。風烏AI同樣預測，該熱帶氣旋會在9月22日至9月23日闖入香港800公里範圍並最接近香港，隨後穿過海南島在越南登陸，登陸位置較盤古AI預測的靠近北部。

伏羲AI則預測，該熱帶氣旋會在9月23日至9月24日才闖入香港800公里範圍並最接近香港，隨後繼續往西面移動。

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI同樣預測，該熱帶氣旋會在9月22日至9月23日闖入香港800公里範圍並最接近香港，隨後穿過海南島在越南登陸，登陸位置較盤古AI預測的靠近北部。（風烏AI天氣模式）

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI則預測,該熱帶氣旋會在9月23日至9月24日才闖入香港800公里範圍並最接近香港，隨後繼續往西面移動。（伏羲AI天氣模式）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，高空擾動會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨，該區日間仍然炎熱；受低壓區影響，本星期中後期華南沿岸驟雨增多，風勢較大。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，下星期多天有驟雨，氣溫27°C至33°C，暫時最高吹6級風。