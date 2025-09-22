颱風樺加沙│天文台：明午2時20分發8號風球+路徑　掛更高看2因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／米娜／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】3號風球現正生效！天文台表示，按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度靠近廣東沿岸，並於星期三（9月24日）早上最接近珠江口一帶；受樺加沙廣闊環流影響，預料本港明日（9月23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台將於明日下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估明晚較後時間至星期三初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台預料，本港星期三天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪；受顯著風暴潮影響，預計星期三上午本港沿岸增水約2米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會9月23日（星期二）以超強颱風級別進入香港600公里範圍，9月24日到香港100公里範圍左右掠過，之後在可能在香港西面陽江市附近登陸。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會9月23日（星期二）以超強颱風級別進入香港600公里範圍，9月24日到香港100公里範圍左右掠過，之後在可能在香港西面陽江市附近登陸。目前直吹香港機率最高六成。

天文台預測超強颱風闖港100公里 3大AI這樣預測

而風烏、盤古及伏羲3個AI天氣模型均預測，樺加沙會在9月23日至9月24日（星期二至星期三）闖入香港400公里範圍，但3個AI預測該熱帶氣旋路徑略有不同，其中風烏AI預測樺加沙會在9月24日在香港東面極近距離登陸，盤古AI及伏羲AI則預測樺加沙在9月24日於香港南面掠過後，在香港西面較遠位置登陸。

風烏AI預測樺加沙會在9月24日在香港東面極近距離登陸。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，熱帶氣旋樺加沙會在明日逐漸靠近廣東沿岸，受其廣闊環流影響，明日稍後沿岸地區天氣開始急速轉壞，風勢顯著增強，星期三有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪；隨着樺加沙遠離，本週後期驟雨逐漸減少，天色好轉；此外，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來兩三日逐漸發展，橫過菲律賓並進入南海，可能在周末期間為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展及路徑仍存在變數。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，本星期多天有驟雨及狂風雷暴，氣溫25°C至34°C，暫時最高吹11級風。