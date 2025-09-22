颱風樺加沙│天文台：最快明午1時發8號風球+路徑　掛更高看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／米娜／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】連環颱風打風！天文台表示，按照現時預測，樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部。隨著樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強，天文台會在今晚9時40分改發三號強風信號；預料本港明日（9月23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。星期三（9月24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會9月23日（星期二）以超強颱風級別進入香港600公里範圍，9月24日到香港100公里範圍左右掠過，之後在可能在香港西面陽江市附近登陸。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會9月23日（星期二）以超強颱風級別進入香港600公里範圍，9月24日到香港100公里範圍左右掠過，之後在可能在香港西面陽江市附近登陸。目前直吹香港機率最高六成。

至於會會掛9號甚至10號風球，視乎樺加沙風力、路徑及對本港威脅。

天文台預測超強颱風闖港100公里 3大AI這樣預測

而風烏、盤古及伏羲3個AI天氣模型均預測，樺加沙會在9月23日至9月24日（星期二至星期三）闖入香港400公里範圍，但3個AI預測該熱帶氣旋路徑略有不同，其中風烏AI預測樺加沙會在9月24日在香港東面極近距離登陸，盤古AI及伏羲AI則預測樺加沙在9月24日於香港南面掠過後，在香港西面較遠位置登陸。

風烏AI預測樺加沙會在9月24日在香港東面極近距離登陸。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，熱帶氣旋樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部，受其外圍下沉氣流影響，今日至明日初時廣東沿岸天氣酷熱；預料樺加沙會在明日逐漸靠近廣東沿岸，受其廣闊環流影響，明日稍後該區天氣開始急速轉壞，風勢顯著增強，星期三有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪；隨着樺加沙遠離，本星期後期驟雨逐漸減少；此外，一道廣闊低壓槽會在本星期後期為南海中北部至菲律賓東部帶來不穩定天氣。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，本星期多天有驟雨及狂風雷暴，氣溫25°C至34°C，暫時最高吹11級風。